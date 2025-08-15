Новини
България »
Гроздан Караджов: Джигит със скорост 190-210 км/ч ни изпревари в аварийната лента на „Тракия“

Гроздан Караджов: Джигит със скорост 190-210 км/ч ни изпревари в аварийната лента на „Тракия“

15 Август, 2025 22:33 1 735 18

  • гроздан караджов-
  • джигит-
  • ам тракия

Автомобилът имал фолио на номера, за да не бъде сниман от тол камерите, посочва още транспортният министър

Гроздан Караджов: Джигит със скорост 190-210 км/ч ни изпревари в аварийната лента на „Тракия“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автомобил е изпреварил колата на НСО, в която се е движел транспортният министър Гроздан Караджов на магистрала „Тракия“ – с много висока скорост и в аварийната лента. За това съобщи той във Фейсбук.

„Пътувам с автомобил на НСО по магистрала Тракия. Изпревари ни БМВ, което последвахме. Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!“, посочва още Караджов.

Той посочва още, че е подал сигнал в Пътна полиция и нарушителят е спрян на входа на Бургас.

„Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства. Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища“, посочва още Караджов.

„Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец” - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата“, съобщи още транспортният министър.

По думите му на последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км/ч.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    35 1 Отговор
    Чакам да видя дали ще го обявят и санкционират подобаващо!

    Коментиран от #2

    22:36 15.08.2025

  • 2 Азззззззз

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Чакай си-даже на снимката са му замазали номера...

    22:39 15.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нормалните водачи да ги

    3 3 Отговор
    Обучат . Винаги има изненади. Да го глобят. В юса и Англия има патрули. Карат с другите . И спират . Не е полицейщина . Но общо шофьорите на места нарушават . Пазят всички . Но си нарушават . Много намаляване на скоростта има . Уж 140 , а 150 км е 80. Не е добре. Лъжат и знаци за ремонт. Браво.

    22:42 15.08.2025

  • 5 Помак

    4 33 Отговор
    Г-н Караджов , когато Не пречиш и Не застрашаваш останалите и когато си що годе интелигентен ,богат и добър шофер с хубава и мощна кола лошо няма ...500-600-1000 Кс сили имат нужда от продухване ..в лявата лента на магистрала 100 -120 има само място за бързо изпреварване и прибиране в дясно ,така е по цял свят

    Коментиран от #14, #17, #18

    22:42 15.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    23 5 Отговор
    Днес взривиха 33 цистерни с танково гориво за Украйна край Симеоновград.

    Коментиран от #11

    22:43 15.08.2025

  • 7 Хм...

    12 2 Отговор
    Това си е кадър на опгербдпс, отгледан грижливо през годините тарикат.

    22:45 15.08.2025

  • 8 Песента

    4 1 Отговор
    ФАЛШИВ ГЕРОЙ

    22:47 15.08.2025

  • 9 Де белия доносник

    13 2 Отговор
    защо се движи с охрана от НСО? Да не ни отклонява вниманието от далаверите си с наркотрафиканта Орлин Алексиев

    22:49 15.08.2025

  • 10 Стара чанта

    12 0 Отговор
    Книжката на тоЯ Боклук - доживотно на
    ,,трупчета ".

    22:56 15.08.2025

  • 11 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    За утре са запланувани още толкова.

    22:58 15.08.2025

  • 12 Нали знае

    5 0 Отговор
    че като паднат от власт с гнома Африкански и в Рим няма да могат да се скрият от народната любов

    23:04 15.08.2025

  • 13 ГОСТ

    7 3 Отговор
    тоя много активен стана някой му е навил пружината. щял да взема книжки за два три фиша или шест все тая. а бе тия фишове полицията си ги раздава за добър ден. а да не говорим за най любимото им за искан протокол за пред застраховател без вина ставаш виновен с фишче или акт за не съобразена скорост.макар че полицаите идват след час от сигнала и как преценяват с колко си се движел. но не мога да ти дам протокол без санкция и готово.

    23:04 15.08.2025

  • 14 Аман

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    Тупой, да?

    23:16 15.08.2025

  • 15 Хе Хе

    3 0 Отговор
    Ми то като оправи климатиците на топло посред лято и Цистерните дето гръмнаха вече по чалгарски Грозде ще оправя магистралюто. Щото къдравата Сю купи 200 БМВ та да карат дрогата на Прасетата и фуражките са много заети да мерят до милиграм белото.

    23:20 15.08.2025

  • 16 Мнение

    1 0 Отговор
    Е сега за му съдерат кожата от глоби, но ги има и такива дето глоби не ги плащат, защото да им джобните пари.

    23:20 15.08.2025

  • 17 Ти вкойсвят

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    Живееш, в нашия свят такива неща не бива да стават.

    23:25 15.08.2025

  • 18 Ти имаш нужда от

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    продухване.

    23:27 15.08.2025

