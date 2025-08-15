Гроздан Караджов: Джигит със скорост 190-210 км/ч ни изпревари в аварийната лента на „Тракия“

Автомобил е изпреварил колата на НСО, в която се е движел транспортният министър Гроздан Караджов на магистрала „Тракия“ – с много висока скорост и в аварийната лента. За това съобщи той във Фейсбук.

„Пътувам с автомобил на НСО по магистрала Тракия. Изпревари ни БМВ, което последвахме. Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!“, посочва още Караджов.

Той посочва още, че е подал сигнал в Пътна полиция и нарушителят е спрян на входа на Бургас.

„Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства. Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища“, посочва още Караджов.

„Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец” - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата“, съобщи още транспортният министър.

По думите му на последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км/ч.