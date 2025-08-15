Гроздан Караджов: Джигит със скорост 190-210 км/ч ни изпревари в аварийната лента на „Тракия“

Автомобил е изпреварил колата на НСО, в която се е движел транспортният министър Гроздан Караджов на магистрала „Тракия“ – с много висока скорост и в аварийната лента. За това съобщи той във Фейсбук.
„Пътувам с автомобил на НСО по магистрала Тракия. Изпревари ни БМВ, което последвахме. Джигитът се движи със скорост между 190 и 210 километра в час. Изпреварва в аварийната лента. После ми пак ме убеждавайте, че средната скорост на магистрали не трябва да се мери. Трябва! И книжки трябва да се взимат!“, посочва още Караджов.
Той посочва още, че е подал сигнал в Пътна полиция и нарушителят е спрян на входа на Бургас.
„Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства. Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища“, посочва още Караджов.
„Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец” - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите! Имам лоша новина за - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата“, съобщи още транспортният министър.
По думите му на последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км/ч.
1 Гост
Коментиран от #2
22:36 15.08.2025
2 Азззззззз
До коментар #1 от "Гост":Чакай си-даже на снимката са му замазали номера...
22:39 15.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нормалните водачи да ги
22:42 15.08.2025
5 Помак
Коментиран от #14, #17, #18
22:42 15.08.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #11
22:43 15.08.2025
7 Хм...
22:45 15.08.2025
8 Песента
22:47 15.08.2025
9 Де белия доносник
22:49 15.08.2025
10 Стара чанта
,,трупчета ".
22:56 15.08.2025
11 оня с коня
До коментар #6 от "Последния Софиянец":За утре са запланувани още толкова.
22:58 15.08.2025
12 Нали знае
23:04 15.08.2025
13 ГОСТ
23:04 15.08.2025
14 Аман
До коментар #5 от "Помак":Тупой, да?
23:16 15.08.2025
15 Хе Хе
23:20 15.08.2025
16 Мнение
23:20 15.08.2025
17 Ти вкойсвят
До коментар #5 от "Помак":Живееш, в нашия свят такива неща не бива да стават.
23:25 15.08.2025
18 Ти имаш нужда от
До коментар #5 от "Помак":продухване.
23:27 15.08.2025