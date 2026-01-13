За Борисов и Възродителния процес… Гюнер Тахир пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Нека да изясним тази ситуация около посещението на хора от ПП–ДБ на Тюркян чешма и коментара на Бойко Борисов. Борисов не беше прав, когато говори за началото на Възродителния процес и за смяната на имената. Говорим за зимен период – от 24 декември 1984 г. до края на февруари 1985 г. Така че Бойко Борисов няма как да е „пазил реколтата“ през зимата, защото такава няма. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС и председател на „Националното движение за права и свободи“ (НДПС).



„Самият Бойко Борисов е признавал, че е бил пратен там през пролетта и лятото на 1989 г., когато е пазил реколтата. Аз не знам от кого, защото тогава никой не е посягал на реколтата. Хората имаха други проблеми – как да си съберат багажа и да тръгнат към южната граница. Това се случи по-късно“, добави Тахир.



„След като си бил част от тези структури, просто кажи какъв си бил, кога си бил, къде си бил и какво си правил, Бойко. А не да нападаш хората, които са се осмелили да отидат и да почетат жертвите на възродителния процес. Да се обаждаш и да казваш, че си играят с огъня“, сподели още гостът.



„Да не кажа, че като човек, който е бил толкова дълги години министър-председател на България, визирам Борисов, така и не намери в себе си сили да се извини. Това направи Иван Костов – който се извини за този процес, това направи Петър Стоянов, който при първото си посещение в Турция се извини официално за възродителния процес. След това и Сергей Станишев направи нещо подобно. Така че въпросът е дали самият Борисов разбира темата. Аз, като човек с турски етнически произход, не мога да приема, че министър-председател на България като Борисов, който толкова години е бил на власт, продължава да се обръща към българските мюсюлмани по този начин. Сред тези хора може и да няма вярващи мюсюлмани, както има и християни, и роми. Хората не се делят така. По време на Османската империя хората са се делили по религия, но сега е редно да се произнесе думата „турци“. Нищо няма да му стане. Никой няма да му отнеме ценности. Но с този език той ни слага под един общ знаменател и ни обижда. Нека да каже кои са тези „мюсюлмани“, обяви още Тахир.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



