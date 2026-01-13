За Борисов и Възродителния процес… Гюнер Тахир пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Новини
България »
13 Януари, 2026 15:05 2 317 26

Борисов няма как да е „пазил реколтата“ през зимата, защото такава няма, казва гостът

Снимка: Факти.бг
Нека да изясним тази ситуация около посещението на хора от ПП–ДБ на Тюркян чешма и коментара на Бойко Борисов. Борисов не беше прав, когато говори за началото на Възродителния процес и за смяната на имената. Говорим за зимен период – от 24 декември 1984 г. до края на февруари 1985 г. Така че Бойко Борисов няма как да е „пазил реколтата“ през зимата, защото такава няма. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС и председател на „Националното движение за права и свободи“ (НДПС).

„Самият Бойко Борисов е признавал, че е бил пратен там през пролетта и лятото на 1989 г., когато е пазил реколтата. Аз не знам от кого, защото тогава никой не е посягал на реколтата. Хората имаха други проблеми – как да си съберат багажа и да тръгнат към южната граница. Това се случи по-късно“, добави Тахир.

„След като си бил част от тези структури, просто кажи какъв си бил, кога си бил, къде си бил и какво си правил, Бойко. А не да нападаш хората, които са се осмелили да отидат и да почетат жертвите на възродителния процес. Да се обаждаш и да казваш, че си играят с огъня“, сподели още гостът.

„Да не кажа, че като човек, който е бил толкова дълги години министър-председател на България, визирам Борисов, така и не намери в себе си сили да се извини. Това направи Иван Костов – който се извини за този процес, това направи Петър Стоянов, който при първото си посещение в Турция се извини официално за възродителния процес. След това и Сергей Станишев направи нещо подобно. Така че въпросът е дали самият Борисов разбира темата. Аз, като човек с турски етнически произход, не мога да приема, че министър-председател на България като Борисов, който толкова години е бил на власт, продължава да се обръща към българските мюсюлмани по този начин. Сред тези хора може и да няма вярващи мюсюлмани, както има и християни, и роми. Хората не се делят така. По време на Османската империя хората са се делили по религия, но сега е редно да се произнесе думата „турци“. Нищо няма да му стане. Никой няма да му отнеме ценности. Но с този език той ни слага под един общ знаменател и ни обижда. Нека да каже кои са тези „мюсюлмани“, обяви още Тахир.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Още се чудя как ни се размина

    6 33 Отговор
    и аскера не дойде да набие канчетата на гя урите!

    Коментиран от #7, #8, #18

    15:06 13.01.2026

  • 2 сбруя

    7 1 Отговор
    Да се обаждаш и да казваш, че си играят с огъня.“- сподели още гостът. НАУЧЕТЕ СЕ ДА ПИШЕТЕ ПРАВИЛНО!

    15:08 13.01.2026

  • 5 Лост

    21 1 Отговор
    Ами двамата с другия измислен генерал Атанасов да кажат какво са правили лятото на 1989 годин?.А Борисов да каже колко пъти беше на трети март в Турция?

    15:10 13.01.2026

  • 6 в кратце

    27 1 Отговор
    ...но сега е редно да се произнесе думата „турци“ и думата"цигани",ромът е високоалкохолно питие.

    15:10 13.01.2026

  • 7 И аз се чудя

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Още се чудя как ни се размина":

    Кой би вдигнал аскера за някакви си Роми? То ако бяха турци, империята да си ги е прибрала. Зарязала тук ромите и те почнали да се мислят за турци. Като ходите в Турция що не казвате че сте турци? Щото ония са люти и не ви приемат за такива. Айде сега и ние сме говорили с турци, ама акънъ турци и знаем.

    Коментиран от #21

    15:12 13.01.2026

  • 8 Ха ХаХа

    34 7 Отговор

    До коментар #1 от "Още се чудя как ни се размина":

    Имаше СССР безказарменико.
    България имаше 728 летателни бойни еденици
    и единствена на Балканите ракети.
    На третата минута Истанбул йок.
    Само от Трета армия турците ги беше страх.
    Сега демокрацията ни свали гащите и сме за смях

    15:12 13.01.2026

  • 9 Тодор Живков

    33 3 Отговор
    Когато ние видим записано в турските паспорти националност Кюрд, тогава в българските ще запишем националност Турчин.
    Аннадънмо Тахир кьопек?

    15:18 13.01.2026

  • 10 фен

    23 1 Отговор
    господин тахир амито вашите агенти на ДС изиграха тая роля наприме р като сокола юнал лютви и още и още така че да бъдем ясни народа пострада от това

    15:21 13.01.2026

  • 11 Пере

    30 1 Отговор
    За 3 убити Ф.Демитров,Костов и Стоянов се извиняваха в Турция.
    150 години Турция не се извини за зверски изкраните хиляди жени и деца в Батак и Перущица

    15:22 13.01.2026

  • 12 Сатана Z

    15 3 Отговор
    Гюнер ефенди,задай същите въпроси и на генерал Наско,който по същото време беше прокурор в Разград.Вероятно има какво да разкаже.

    Коментиран от #16

    15:23 13.01.2026

  • 13 В Турция

    12 3 Отговор
    Освен турци по паспорт няма други етноси.
    В Украйна също има само украинци.Соросите помогнаха на наркомана да ликвидира българите

    15:26 13.01.2026

  • 14 Суха съчка

    12 0 Отговор
    Не са палили не са взривявали има още много живи хора.

    15:26 13.01.2026

  • 15 Винаги

    14 4 Отговор
    Бойко лъже, като дърт българин-комунист.

    Коментиран от #17

    15:31 13.01.2026

  • 16 Корман

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    По същото време друг път, обаче по друго време да! И защитаваше хората от такива доносници на ДС, като вас.

    15:36 13.01.2026

  • 17 провинциалист

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Винаги":

    Идеологията на комунизма черпи сили от общите нужди на хората, чувството за солидарност и практиките на взаимопомощ помежду им. В този ред на мисли комунист-лъжец не върви. А българите-комунисти като Борисов са точно като българите-демократи, пак като Борисов и затова и комунизмът ни е също като демокрацията ни - нищо общо с наименованието.

    15:36 13.01.2026

  • 18 Режа чалми

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Още се чудя как ни се размина":

    Ами бяхме така въоръжени, че аскера цапаше гащите само като чуеше името България. Нямаше да се налага да им режем чалмите на границата, ракетите щяха да са достатъчни.

    15:38 13.01.2026

  • 19 Чорбара

    5 2 Отговор
    Трябваше да ви изтребят до крак.

    15:39 13.01.2026

  • 20 Търновец

    5 0 Отговор
    Възродителния процес в Търново започна с падането на Царевец след двойно предателство и след това с разрушаването на Търновската книжовна школа - пръв Български университет. А в Константинопол Възродителния процес след падането на града продължи с възраждането на пазара на роби забранен 1000 години преди това и продължи с разрушението на Магнаурската книжовна школа.

    Коментиран от #24

    15:42 13.01.2026

  • 21 1453

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "И аз се чудя":

    Никой турчин няма да каже че е циганин,и обратното никой циганин няма да каже че е турчин.Всеки се гордее със своята народност, ти му мисли след 20 години майка България кои ще преобладават...

    Коментиран от #26

    15:45 13.01.2026

  • 22 Факт

    7 0 Отговор
    Един Баш Турски Президент беше казал, че в България турци няма

    15:49 13.01.2026

  • 23 Ко каза

    5 0 Отговор
    В България гусине всички са БЪЛГАРИ!!! Ако не ми вярваш си погледни личната карта. Ти ако искаш си мисли, че си Марсианец, но по документи си БЪЛГАРИН не Турчин.

    15:52 13.01.2026

  • 24 Буко Баламата

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Търновец":

    Човек те нямат ни най малка представа какво говориш.

    15:56 13.01.2026

  • 25 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор
    Някак си ми се иска определящите се като турци в Българияя да се извинят за 5 вековното робство на народът ни,за зверствата на дедите си,за поруганите български деца и жени,за изкланите българи в Църкви.... Някак нагло ми се струват и чешмите на атентаторите избили невинни граждани и този непрестанен хленч за така нареченият възродителен процес - даде ли се свобода който турчин се чуствува да си отиде в майка Турция,даде се....Принудително ли беше това - НЕ....Ко само ми ревете - чакам извинения за всичко изброено по-горе - не сме ги чули нито от Турция,нито от "нашите" турци!!!! Аман от тази изтъркана карта - забравихте Хайтов,забравихте движението в Родопите наречено Българка...аре стига хленч - как се именувате сега???????????? ...С турски имена...млък вече поне докато се извините за страданията на народът ни!!!@!!!!!

    16:01 13.01.2026

  • 26 И аз се чудя

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "1453":

    След 20 години ще съм жител на Константинопол, дотогава ще прочистен.

    16:20 13.01.2026

