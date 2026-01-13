За Борисов и Възродителния процес… Гюнер Тахир пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Нека да изясним тази ситуация около посещението на хора от ПП–ДБ на Тюркян чешма и коментара на Бойко Борисов. Борисов не беше прав, когато говори за началото на Възродителния процес и за смяната на имената. Говорим за зимен период – от 24 декември 1984 г. до края на февруари 1985 г. Така че Бойко Борисов няма как да е „пазил реколтата“ през зимата, защото такава няма. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Гюнер Тахир, бивш зам.-председател на ДПС и председател на „Националното движение за права и свободи“ (НДПС).
„Самият Бойко Борисов е признавал, че е бил пратен там през пролетта и лятото на 1989 г., когато е пазил реколтата. Аз не знам от кого, защото тогава никой не е посягал на реколтата. Хората имаха други проблеми – как да си съберат багажа и да тръгнат към южната граница. Това се случи по-късно“, добави Тахир.
„След като си бил част от тези структури, просто кажи какъв си бил, кога си бил, къде си бил и какво си правил, Бойко. А не да нападаш хората, които са се осмелили да отидат и да почетат жертвите на възродителния процес. Да се обаждаш и да казваш, че си играят с огъня“, сподели още гостът.
„Да не кажа, че като човек, който е бил толкова дълги години министър-председател на България, визирам Борисов, така и не намери в себе си сили да се извини. Това направи Иван Костов – който се извини за този процес, това направи Петър Стоянов, който при първото си посещение в Турция се извини официално за възродителния процес. След това и Сергей Станишев направи нещо подобно. Така че въпросът е дали самият Борисов разбира темата. Аз, като човек с турски етнически произход, не мога да приема, че министър-председател на България като Борисов, който толкова години е бил на власт, продължава да се обръща към българските мюсюлмани по този начин. Сред тези хора може и да няма вярващи мюсюлмани, както има и християни, и роми. Хората не се делят така. По време на Османската империя хората са се делили по религия, но сега е редно да се произнесе думата „турци“. Нищо няма да му стане. Никой няма да му отнеме ценности. Но с този език той ни слага под един общ знаменател и ни обижда. Нека да каже кои са тези „мюсюлмани“, обяви още Тахир.
13 Януари, 2026 15:05
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още се чудя как ни се размина
Коментиран от #7, #8, #18
15:06 13.01.2026
2 сбруя
15:08 13.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лост
15:10 13.01.2026
6 в кратце
15:10 13.01.2026
7 И аз се чудя
До коментар #1 от "Още се чудя как ни се размина":Кой би вдигнал аскера за някакви си Роми? То ако бяха турци, империята да си ги е прибрала. Зарязала тук ромите и те почнали да се мислят за турци. Като ходите в Турция що не казвате че сте турци? Щото ония са люти и не ви приемат за такива. Айде сега и ние сме говорили с турци, ама акънъ турци и знаем.
Коментиран от #21
15:12 13.01.2026
8 Ха ХаХа
До коментар #1 от "Още се чудя как ни се размина":Имаше СССР безказарменико.
България имаше 728 летателни бойни еденици
и единствена на Балканите ракети.
На третата минута Истанбул йок.
Само от Трета армия турците ги беше страх.
Сега демокрацията ни свали гащите и сме за смях
15:12 13.01.2026
9 Тодор Живков
Аннадънмо Тахир кьопек?
15:18 13.01.2026
10 фен
15:21 13.01.2026
11 Пере
150 години Турция не се извини за зверски изкраните хиляди жени и деца в Батак и Перущица
15:22 13.01.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #16
15:23 13.01.2026
13 В Турция
В Украйна също има само украинци.Соросите помогнаха на наркомана да ликвидира българите
15:26 13.01.2026
14 Суха съчка
15:26 13.01.2026
15 Винаги
Коментиран от #17
15:31 13.01.2026
16 Корман
До коментар #12 от "Сатана Z":По същото време друг път, обаче по друго време да! И защитаваше хората от такива доносници на ДС, като вас.
15:36 13.01.2026
17 провинциалист
До коментар #15 от "Винаги":Идеологията на комунизма черпи сили от общите нужди на хората, чувството за солидарност и практиките на взаимопомощ помежду им. В този ред на мисли комунист-лъжец не върви. А българите-комунисти като Борисов са точно като българите-демократи, пак като Борисов и затова и комунизмът ни е също като демокрацията ни - нищо общо с наименованието.
15:36 13.01.2026
18 Режа чалми
До коментар #1 от "Още се чудя как ни се размина":Ами бяхме така въоръжени, че аскера цапаше гащите само като чуеше името България. Нямаше да се налага да им режем чалмите на границата, ракетите щяха да са достатъчни.
15:38 13.01.2026
19 Чорбара
15:39 13.01.2026
20 Търновец
Коментиран от #24
15:42 13.01.2026
21 1453
До коментар #7 от "И аз се чудя":Никой турчин няма да каже че е циганин,и обратното никой циганин няма да каже че е турчин.Всеки се гордее със своята народност, ти му мисли след 20 години майка България кои ще преобладават...
Коментиран от #26
15:45 13.01.2026
22 Факт
15:49 13.01.2026
23 Ко каза
15:52 13.01.2026
24 Буко Баламата
До коментар #20 от "Търновец":Човек те нямат ни най малка представа какво говориш.
15:56 13.01.2026
25 Наивник на средна възраст
16:01 13.01.2026
26 И аз се чудя
До коментар #21 от "1453":След 20 години ще съм жител на Константинопол, дотогава ще прочистен.
16:20 13.01.2026