Борис Бонев: Твърденията на кмета Терзиев не отговарят на фактите

Борис Бонев: Твърденията на кмета Терзиев не отговарят на фактите

13 Януари, 2026 12:51

По думите на Бонев данните, публично достъпни на сайта на Агенцията по обществени поръчки, показват съвсем различна картина

Мария Атанасова

По повод изказване на кмета на София Васил Терзиев в предаването „На фокус с Лора Крумова“, в което бяха направени внушения, че по време на участието на Борис Бонев в управлението не е имало успешно завършени обществени поръчки и че в поръчките на районни кметове от „Спаси София“ масово липсват пределни цени, Борис Бонев изрази позиция в социалните медии, включваща официална справка от районните кметове на партията, информират от партията.

По думите на Бонев данните, публично достъпни на сайта на Агенцията по обществени поръчки, показват съвсем различна картина:

• Район „Красно село“ – проведени 65 обществени поръчки, от които 64 са с пределна (максимална) цена. Единственото изключение е доставка на електроенергия, при която цената е обвързана с официалната цена „ден напред“ на КЕВР – без формално фиксиран таван, но с реално ценово ограничение.

• Район „Подуяне“ – проведени 45 обществени поръчки, от които 43 са с пределна цена.

Едната от останалите отново е за електроенергия при същия регулиран механизъм. Другата е за текущ ремонт и поддръжка на улици, където поради методиката формално няма пределна стойност, но плащанията се извършват само след одобрени количествено-стойностни сметки от дирекция „Строителство“ на Столична община.

• Район „Връбница“ – проведени 9 обществени поръчки, всички с пределна цена.

„Тези факти показват ясно, че твърденията, направени в телевизионното интервю, не отговарят на истината. Предполагам, че кметът Терзиев е бил подведен от своя ПР екип“, заявява Бонев и допълва:

“Обръщам се към него и с молба, ако Столичната община забележи потенциални проблеми при работата на районните кметове, членове на Спаси София, да се обръща към мен, за да мога да реагирам. Смятам, че това е професионалният начин на работа.”

Борис Бонев подчертава още, че общинските съветници по закон не провеждат обществени поръчки - това е изцяло правомощие на администрацията.


  • 1 Само делавери с поръчки

    11 0 Отговор
    Са ви в празните тикви. Свършена работа -нъц.

    12:54 13.01.2026

  • 2 СОС

    24 1 Отговор
    Мис Бони нервно потропва с розово копитце😅

    Коментиран от #8

    12:56 13.01.2026

  • 3 гръндж

    9 2 Отговор
    фактите задават въпроси за твърденията на кмета Терзиев

    12:56 13.01.2026

  • 4 Тома

    13 8 Отговор
    Кметът излъгал?
    Не, това е лъжа - кметът не лъже!
    Защото той живее в собствен свят.
    ДС-свят. А там местата на истината и лъжата са дефинитивно разместени.

    12:57 13.01.2026

  • 5 Безсрамници

    16 1 Отговор
    Няколко чистачки по улиците са по полезни от всички ви.

    12:58 13.01.2026

  • 6 арлингтън

    12 0 Отговор
    СОСът е доматен без добавки.

    12:58 13.01.2026

  • 7 Борис Бонбонев

    11 0 Отговор
    НяКОЙ ми плаща, а музиката винаги свири за тоя, който плаща.

    12:59 13.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Красимир Петров

    12 0 Отговор
    Всички в Столина община сте за б,е,си,л,ото

    13:01 13.01.2026

  • 10 айлайклолипоп

    7 0 Отговор
    Твърденията на кмета Терзиев не отговарят на фактите по телефона.Фактите не им вдигали.

    13:01 13.01.2026

  • 11 Дебелян

    8 2 Отговор
    Ох, на батко момченцето! Слушка и ще папка.

    13:03 13.01.2026

  • 12 Панчаревската кметица

    12 1 Отговор
    тия тримата не ги знам какви са
    но много ми приличат на съвременни
    ТКЗСсари

    Коментиран от #25

    13:06 13.01.2026

  • 13 Мими Кучева🐕

    11 2 Отговор
    Мис Бони.♥️💋🤗🤣🖕

    13:08 13.01.2026

  • 14 Въпрос

    9 1 Отговор
    Как никой не го подкрепи туй момче а то се бори да спаси София?

    13:08 13.01.2026

  • 15 Озадачен

    12 4 Отговор
    Бонбончо, защо не викнеш и Хекимянчето? Че да си направите един дует. Не се срамувай, истината ще те направи свободен!

    13:09 13.01.2026

  • 16 Гост

    7 0 Отговор
    Лорета, ... удобната журналистка

    13:11 13.01.2026

  • 17 Хахаха

    7 1 Отговор
    Двете фракции на позовите дж.енд.ъри в женски бой за кинтите!

    13:12 13.01.2026

  • 18 Къде са чалгаре

    4 0 Отговор
    Хаиде да изхвърлим боклука по кварталите

    13:16 13.01.2026

  • 19 Жълтопаветен канибал

    5 1 Отговор
    Важното е, че тук не е Москва, а европейско гето по цигански модел. Скоро и по пакистански!

    13:16 13.01.2026

  • 20 розарот

    1 0 Отговор
    Борец кой гледа детето,нали ти си майката в къщата.

    13:33 13.01.2026

  • 21 Възраждане

    4 1 Отговор
    Какво стана? Мис Бони бе беше ли с еврожиендърчетата от ПП-ДБ? Защо всички са срещу сина на ДС и племенник на Петър Младенов, след като те сами си го избраха да унищожи шопите?

    13:35 13.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оставка

    3 1 Отговор
    Избори две в едно заедно с предсрочните парламентарни избори.

    13:38 13.01.2026

  • 24 Фърфъруда

    2 0 Отговор
    Тез моми прекрасни!

    13:47 13.01.2026

  • 25 Само припомням

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Панчаревската кметица":

    Но не са хващали мотика в ръцете си. Обаче са потомствени връзкари и като всички отрочета на ели7а са с пре06ъp. n0oooлооове.

    Коментиран от #30

    13:49 13.01.2026

  • 26 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Неможачите нещо се карат помежду си що не лапат.
    Нормално за ПП и СС.

    13:51 13.01.2026

  • 27 Най добре е

    2 0 Отговор
    да фанете да се излюляте.

    13:52 13.01.2026

  • 28 Шшшвееепссс

    2 1 Отговор
    Хората си мислят, че тези понита и кметчето са тра...мвайчета, обаче истината е, че са маскулинизирани м0ми4енца. При властимащите е задължително да преобръщат по.ловете на децата си.

    13:54 13.01.2026

  • 29 Люти чушки

    3 0 Отговор
    Имам скромен въпрос: Защо тези момиченца имат по-нисък ръст, по-малки главички и по-фини черти от повечето жени?!?
    Предвид факта, че черепът на мъжете нараства през целия им живот, както и фактът, че на всеки 7 години мъжете имат пик на тестостерона и черепът, костите, мускулите и чертите им загрубяват още повече.
    Просто се чудя, как е възможно това чудо на природата, т.е. цели 3 чудеса.

    14:01 13.01.2026

  • 30 Мисирката

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Само припомням":

    изглеждат като келнери в студенското градче
    нямат излъчване, никаква осанка и визия на политици
    щом тези ще ни управляват за напред нещата не са добре

    Коментиран от #31

    14:04 13.01.2026

  • 31 Само припомням

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мисирката":

    Защото са женички с дунапренени г.а.щи и подплънки. Всички от ели7а играят роли, понеже така са ги научили, че половете са само социална роля и че съвършеният човек е този, който е роден един пол, а се е научил да играе друг. Това е част от култа им към Ба.ф0.мет - същество с белези на двата пола. Всички политици, тв водещи, певци, актьори, известни спортисти, всяко лице от екрана или кориците, абсолютно всеки с пари и положение, всички без нито едно изключение са част този култ.
    Представете си как изобщо ги снабдяват с деца, как се преструват на бременни, как след това се записва детето, че уж е от другия пол... Това е голям клуб и ние не сме част от него.
    Сега ф.бг ще изтрие коментара.

    14:28 13.01.2026

