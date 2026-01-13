Борис Бонев: Твърденията на кмета Терзиев не отговарят на фактите

По повод изказване на кмета на София Васил Терзиев в предаването „На фокус с Лора Крумова“, в което бяха направени внушения, че по време на участието на Борис Бонев в управлението не е имало успешно завършени обществени поръчки и че в поръчките на районни кметове от „Спаси София“ масово липсват пределни цени, Борис Бонев изрази позиция в социалните медии, включваща официална справка от районните кметове на партията, информират от партията.
По думите на Бонев данните, публично достъпни на сайта на Агенцията по обществени поръчки, показват съвсем различна картина:
• Район „Красно село“ – проведени 65 обществени поръчки, от които 64 са с пределна (максимална) цена. Единственото изключение е доставка на електроенергия, при която цената е обвързана с официалната цена „ден напред“ на КЕВР – без формално фиксиран таван, но с реално ценово ограничение.
• Район „Подуяне“ – проведени 45 обществени поръчки, от които 43 са с пределна цена.
Едната от останалите отново е за електроенергия при същия регулиран механизъм. Другата е за текущ ремонт и поддръжка на улици, където поради методиката формално няма пределна стойност, но плащанията се извършват само след одобрени количествено-стойностни сметки от дирекция „Строителство“ на Столична община.
• Район „Връбница“ – проведени 9 обществени поръчки, всички с пределна цена.
„Тези факти показват ясно, че твърденията, направени в телевизионното интервю, не отговарят на истината. Предполагам, че кметът Терзиев е бил подведен от своя ПР екип“, заявява Бонев и допълва:
“Обръщам се към него и с молба, ако Столичната община забележи потенциални проблеми при работата на районните кметове, членове на Спаси София, да се обръща към мен, за да мога да реагирам. Смятам, че това е професионалният начин на работа.”
Борис Бонев подчертава още, че общинските съветници по закон не провеждат обществени поръчки - това е изцяло правомощие на администрацията.
