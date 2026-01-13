Откриха мъртви двама гърци в Хисаря

Двама гръцки граждани са намерени мъртви в Хисаря, съобщиха от полицията.

Те са на около 70-годишна възраст. Телата им са открити днес преди обед на адрес в Хисаря, след като съсед съобщил на тел. 112, че от няколко дни мъжете не са забелязани.

При първоначалния оглед не са констатирани следи от насилие. Предполага се, че смъртта на двамата е настъпила поради задушаване от газов котлон, пригоден за отопляване.

По случая в Районното управление в Хисаря е започнато разследване. Действията по разследване на причините и обстоятелствата около инцидента продължават под наблюдение на прокуратурата.