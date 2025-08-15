Експерт: Виктор е бил пътник в карания от него автомобила си с над 150 км/ч в града

„По време на нормалния шофьорски курс новите водачи се обучават да карат в градска и извънградска среда по автомагистрала в рамките на ограниченията. Тук имаме скорост между 150 и 170 км/ч. в градска среда. За да владееш този автомобил, трябва да имаш много сериозен опит, тренировки и качества“.
Това коментира в студиото на bTV Новините Румен Дунев от сдружение „Автотехнически експерти по пътна безопасност“ относно тежката катастрофа в София, при която 21-годишен младеж се заби в автобус с висока скорост.
„Виктор, който е бил водачът на този автомобил е пътник в собствената си кола, защото с тази скорост не може да направи нищо. Много от идеите, които неправителствените организации подават към държавата, не стават факт“, добави той.
„Предлагали сме млади водачи да карат автомобили до 100 конски сили през първите две години. Предлагали сме симулации на ситуации с ниско сцепление – аквапланинг, при който автомобилът завърта с 40 км/ч. Тогава водачът ще осъзнае, че не може да овладее автомобилът дори и при такава скорост“, обясни Румен Дунев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що ни занимавате
23:07 15.08.2025
2 00014
Коментиран от #24
23:09 15.08.2025
3 АГАТ а Кристи
Сори ....
23:09 15.08.2025
4 ФАКТ
Коментиран от #14
23:10 15.08.2025
5 Феникс
23:12 15.08.2025
6 По скоро 130
23:13 15.08.2025
7 Край
23:13 15.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Въпрос
23:14 15.08.2025
10 Само питам
като е спрял и целия летеж го има филмиран?
Коментиран от #20
23:14 15.08.2025
11 Последния Софиянец
23:15 15.08.2025
12 Ром лети с бясна скорост повече от 150
23:16 15.08.2025
13 Да ви е ясно като бял ден
друго вече няма
23:16 15.08.2025
14 Гост
До коментар #4 от "ФАКТ":По бг стандартите това е 2 години без книжка и 3000-4000 лева глоба.
23:18 15.08.2025
15 Над 140 има разцепление
23:19 15.08.2025
16 Учуден
23:20 15.08.2025
17 Аман
И аз така - правих секс, докато правеха секс с мене.
23:20 15.08.2025
18 Ох, аман
Коментиран от #19
23:21 15.08.2025
19 Ох, аман
До коментар #18 от "Ох, аман":Първолаче
23:23 15.08.2025
20 Само ти отговарям
До коментар #10 от "Само питам":Защото нарочно са приети соросоидни либерални соросоидни закони. Тези закони са вследствие дейността на Чуждестранните агенти. Опозицията много пъти иска закон за чуждестранните агенти но той не е приет и ти сега питаш защо. Защото няма подкрепа за опозицията.
23:23 15.08.2025
21 Емили
23:24 15.08.2025
22 Евгени от Алфапласт
23:25 15.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Един
До коментар #2 от "00014":Всички се опитваме да разберем какво е искал да каже автора.
23:27 15.08.2025
25 000
23:32 15.08.2025
26 не схванахте ли
Няма да твърдя че това изречение е върхът на реториката, но си е напълно разбираемо.
23:36 15.08.2025