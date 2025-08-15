Новини
Експерт: Виктор е бил пътник в карания от него автомобила си с над 150 км/ч в града

15 Август, 2025 23:02 1 626 26

За да владееш този автомобил, трябва да имаш много сериозен опит, тренировки и качества. С тази скорост не може да направи нищо“, обясни Румен Дунев

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„По време на нормалния шофьорски курс новите водачи се обучават да карат в градска и извънградска среда по автомагистрала в рамките на ограниченията. Тук имаме скорост между 150 и 170 км/ч. в градска среда. За да владееш този автомобил, трябва да имаш много сериозен опит, тренировки и качества“.

Това коментира в студиото на bTV Новините Румен Дунев от сдружение „Автотехнически експерти по пътна безопасност“ относно тежката катастрофа в София, при която 21-годишен младеж се заби в автобус с висока скорост.

„Виктор, който е бил водачът на този автомобил е пътник в собствената си кола, защото с тази скорост не може да направи нищо. Много от идеите, които неправителствените организации подават към държавата, не стават факт“, добави той.

„Предлагали сме млади водачи да карат автомобили до 100 конски сили през първите две години. Предлагали сме симулации на ситуации с ниско сцепление – аквапланинг, при който автомобилът завърта с 40 км/ч. Тогава водачът ще осъзнае, че не може да овладее автомобилът дори и при такава скорост“, обясни Румен Дунев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що ни занимавате

    15 1 Отговор
    с факултетските ромляни? Тоя трябва до живот да търка на бай Ставри члeHа в централния софийски.

    23:07 15.08.2025

  • 2 00014

    24 0 Отговор
    Някой разбра ли заглавието на това нещо?

    Коментиран от #24

    23:09 15.08.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор
    Предлагали сте, ама мафията си има собствено виждане - ФИНИКИЙСКИ ЗНАЦИ....
    Сори ....

    23:09 15.08.2025

  • 4 ФАКТ

    12 1 Отговор
    150 км градско плюс убийство мисля че това вече си е нарушение за поне 10 години затвор..без право на намаляване на присъдата...но като знам в каква държава живеем не мисля че ще стане нещо повече от съд адвокати оправдания нищо чудно накрая да изкарат че автобуса е виновен че е пресякъл пътя на летящата кола...

    Коментиран от #14

    23:10 15.08.2025

  • 5 Феникс

    9 0 Отговор
    Циганин убил арабин в стоицата, а жълтопаветниците ще са малцинство след 10 години, и ще се радват от този факт!

    23:12 15.08.2025

  • 6 По скоро 130

    1 6 Отговор
    Но пак е смъртоносно. Непредвидимо. А как е оцелял . Чудно. Има необясними ПТП . Един карал в Париж с 300. Глобиха го . Но тук е грешка на водача. Или техническа. Гума спукана, подвеждане от навигацията. Непознаване на пътя. Ще се разбере до 10 дена .

    23:13 15.08.2025

  • 7 Край

    15 0 Отговор
    Сега ако няма 3г. дела те пък на. Българската съдебна система не може да накаже бързо за престъпление извършено в центъра на София пред 10 каамери и 30 свидетели - справка Делото Милен Цветков

    23:13 15.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпрос

    5 0 Отговор
    Защо младежите не слушат специалистите и хората с опит като г-н Динев? Защо се мислят за безсмъртни? Надявам се този м@нг@л да има време 15 - 20 години да мисли по въпроса.

    23:14 15.08.2025

  • 10 Само питам

    17 0 Отговор
    Някой знае ли защо пък проверяват точно в този случай шофъора на автобуса
    като е спрял и целия летеж го има филмиран?

    Коментиран от #20

    23:14 15.08.2025

  • 11 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Днес минах край Пирогов.Беше пълно със скъпи коли с цигани кардараши да измъкнат своя човек.

    23:15 15.08.2025

  • 12 Ром лети с бясна скорост повече от 150

    11 0 Отговор
    км в час. Много по висока е скоростта. Той направо лети. Имаме трима с опастност за живота. Единия е шофьора на автобуса. Ром трябва да бъде осъден на доживотен затвор.

    23:16 15.08.2025

  • 13 Да ви е ясно като бял ден

    7 0 Отговор
    Остава само доразпердушинването на някои части от територията
    друго вече няма

    23:16 15.08.2025

  • 14 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    По бг стандартите това е 2 години без книжка и 3000-4000 лева глоба.

    23:18 15.08.2025

  • 15 Над 140 има разцепление

    0 5 Отговор
    запалване . Ударът е силен . Логика. Щом е спряла е малка засилката. С 400 км ще се промуши . На практика при удара са не повече от 100 км . Интересно.

    23:19 15.08.2025

  • 16 Учуден

    3 0 Отговор
    Аз се чудя на такива хора. Как изобщо трябва да мислиш и разсъждаваш за да направиш такава глупост?

    23:20 15.08.2025

  • 17 Аман

    3 1 Отговор
    "Виктор е бил пътник в карания от него автомобил"

    И аз така - правих секс, докато правеха секс с мене.

    23:20 15.08.2025

  • 18 Ох, аман

    7 0 Отговор
    Прочетох няколко пъти заглавието ,и все си мисля ,че дори първоначално ще се справи по- добре

    Коментиран от #19

    23:21 15.08.2025

  • 19 Ох, аман

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ох, аман":

    Първолаче

    23:23 15.08.2025

  • 20 Само ти отговарям

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    Защото нарочно са приети соросоидни либерални соросоидни закони. Тези закони са вследствие дейността на Чуждестранните агенти. Опозицията много пъти иска закон за чуждестранните агенти но той не е приет и ти сега питаш защо. Защото няма подкрепа за опозицията.

    23:23 15.08.2025

  • 21 Емили

    1 0 Отговор
    Карания от него автомобила си.....

    23:24 15.08.2025

  • 22 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    Ахахаха 🤣🤣🤣 То до утре ще излезе, че въобще не е бил той.🤣 Как само се гаврят със стадото, направо не е истина. 🤣

    23:25 15.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Един

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "00014":

    Всички се опитваме да разберем какво е искал да каже автора.

    23:27 15.08.2025

  • 25 000

    3 1 Отговор
    Колана сама е удкорила. Минала е кама на автопилот. Момчето е направило всичко, за я спре, но уви! Харесва ли ви ролята на овце в либералната гнус?

    23:32 15.08.2025

  • 26 не схванахте ли

    0 0 Отговор
    "Бил е пътник" в смисъл, че е е бил водач - нямал е контрол над колата.
    Няма да твърдя че това изречение е върхът на реториката, но си е напълно разбираемо.

    23:36 15.08.2025

