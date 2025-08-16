Новини
България »
Интензивен е трафикът на граничния пункт "Kапитан Андреево" на входа за леки автомобили

16 Август, 2025 09:16 664 3

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички ГКПП

Интензивен е трафикът на граничния пункт "Kапитан Андреево" на входа за леки автомобили - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт "Kапитан Андреево" на входа за леки автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на интернет страницата си. Информацията за движението е към 6:00 часа.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки.

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички ГКПП.

На границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално!

    2 0 Отговор
    Европейските граждани се прибират от Анадола! В ЕС учебната година стартира на 1 септември! В багажника под денковете с багаж всеки е натоварил късно осъзнат свой роднина и сасед! Ще го носи в Германия да го зачислява за европеец на социална издръжка!

    09:21 16.08.2025

  • 2 Мунчо

    2 0 Отговор
    Турците идват да нагледат българския вилает, управляван от феса Шиши.

    09:25 16.08.2025

  • 3 волан

    1 0 Отговор
    И какво от това?

    09:27 16.08.2025

