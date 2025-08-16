1000 лева глоба за единствената лента без дупки по „Хемус“ – аварийната

1000 лв. глоба и отнемането на шофьорската книжка за 3 месеца. Това е санкцията, ако карате в аварийната лента. Няма обаче по-подходящо място от тази лента за шофиране, ако минавате по първите километри на магистрала „Хемус“. Там дупките са толкова на често и толкова големи, че много шофьори, особено на камиони минават в аварийната лента.

През седмицата разходка по АМ „Хемус“ направиха водещият на бТВ Митьо Маринов и бившият шеф на КАТ Тенчо Тенчев, за да преброят дупките по нея.

Първото нарушение, което засичат е на камион, който ги изпревари в аварийната лента – в началото на магистрала „Хемус“ в посока София – Варна.

След това автомобил с чужда регистрация, който също минава в аварийната лента, за да избегне множеството неравности по магистралата.

Автомобилът на Митьо Маринов и Тенчо Тенев се движи с ниска за магистралата скорост – около 85 км/ч, и подскача непрекъснато заради дупките.

В близост до село Елешница се натъкват на нерегламентиран изход и вход от магистралата – без табели, без маркировка и без обезопасения.

Само след няколко минути от него излиза и автомобил на държавното дружество „Автомагистрали“ с надпис „Автомагистрали – път към бъдещето“ във видимо много лошо техническо състояние.

Екипът тръгва обратно към София и установява, че дупките са още повече, в рамките на 5 минути попада на 3 камиона, които карат в аварийната лента.

При последните километри до София броят дупките – в рамките на 1 километър те са 23.

Така изглежда част от основната пътна артерия, която свързва столицата с големи градове като Варна и Русе.

Отговорът на АПИ за състоянието на пътя:

Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя превантивен ремонт на участъци от АМ „Хемус“ на територията на Софийска област - от км 0 до 13-ти км, от 20-ти до 21-ви км, от 23-ти до 32-ри км, от тунел „Ечемишка“ (42-ри км) до п. в. „Ботевград“ (46-ти км), между съоръженията при 33-ти км, 34-ти км 36-ти км, в участък с концентрация на ПТП от 64-ти до 66-ти км. Предвижда се ремонтните дейности да започнат към края на септември, след приключването на активния летен сезон, за да не се затруднява пътуването на гражданите през летните отпуски.

Отговорът на АПИ за нерегламентирания изход до с. Елешница:

Служебната връзка няма статут на пътна връзка и не отговаря на критериите за такава, съобразно нормативните изисквания и не може да се използва като връзка с обществено ползване. Пътната маркировка по автомагистралата в района е с непрекъсната линия, няма забавителен шлюз и навлизането по връзката е нерегламентирано. Пътни знаци, които забраняват използването на служебната връзка, са поставяни многократно и са премахвани от недобросъвестни граждани. Предстои в кратки срокове да бъде възложено отново тяхното възстановяване.