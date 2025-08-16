Новини
България »
1000 лева глоба за единствената лента без дупки по „Хемус“ – аварийната

1000 лева глоба за единствената лента без дупки по „Хемус“ – аварийната

16 Август, 2025 11:20 1 211 30

  • ам хемус-
  • аварийна лента-
  • дупки-
  • кат

Проверка на състоянието на пътя направиха журналистът Митьо Маринов и бившият шеф на КАТ Тенчо Тенчев

1000 лева глоба за единствената лента без дупки по „Хемус“ – аварийната - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

1000 лв. глоба и отнемането на шофьорската книжка за 3 месеца. Това е санкцията, ако карате в аварийната лента. Няма обаче по-подходящо място от тази лента за шофиране, ако минавате по първите километри на магистрала „Хемус“. Там дупките са толкова на често и толкова големи, че много шофьори, особено на камиони минават в аварийната лента.

През седмицата разходка по АМ „Хемус“ направиха водещият на бТВ Митьо Маринов и бившият шеф на КАТ Тенчо Тенчев, за да преброят дупките по нея.

Първото нарушение, което засичат е на камион, който ги изпревари в аварийната лента – в началото на магистрала „Хемус“ в посока София – Варна.
След това автомобил с чужда регистрация, който също минава в аварийната лента, за да избегне множеството неравности по магистралата.

Автомобилът на Митьо Маринов и Тенчо Тенев се движи с ниска за магистралата скорост – около 85 км/ч, и подскача непрекъснато заради дупките.

В близост до село Елешница се натъкват на нерегламентиран изход и вход от магистралата – без табели, без маркировка и без обезопасения.

Само след няколко минути от него излиза и автомобил на държавното дружество „Автомагистрали“ с надпис „Автомагистрали – път към бъдещето“ във видимо много лошо техническо състояние.

Екипът тръгва обратно към София и установява, че дупките са още повече, в рамките на 5 минути попада на 3 камиона, които карат в аварийната лента.

При последните километри до София броят дупките – в рамките на 1 километър те са 23.

Така изглежда част от основната пътна артерия, която свързва столицата с големи градове като Варна и Русе.

Отговорът на АПИ за състоянието на пътя:

Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя превантивен ремонт на участъци от АМ „Хемус“ на територията на Софийска област - от км 0 до 13-ти км, от 20-ти до 21-ви км, от 23-ти до 32-ри км, от тунел „Ечемишка“ (42-ри км) до п. в. „Ботевград“ (46-ти км), между съоръженията при 33-ти км, 34-ти км 36-ти км, в участък с концентрация на ПТП от 64-ти до 66-ти км. Предвижда се ремонтните дейности да започнат към края на септември, след приключването на активния летен сезон, за да не се затруднява пътуването на гражданите през летните отпуски.

Отговорът на АПИ за нерегламентирания изход до с. Елешница:

Служебната връзка няма статут на пътна връзка и не отговаря на критериите за такава, съобразно нормативните изисквания и не може да се използва като връзка с обществено ползване. Пътната маркировка по автомагистралата в района е с непрекъсната линия, няма забавителен шлюз и навлизането по връзката е нерегламентирано. Пътни знаци, които забраняват използването на служебната връзка, са поставяни многократно и са премахвани от недобросъвестни граждани. Предстои в кратки срокове да бъде възложено отново тяхното възстановяване.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    23 2 Отговор
    Бойко само Хемус остава да затвори и краде пари десетилития.

    Коментиран от #14

    11:24 16.08.2025

  • 2 Преди месец

    17 0 Отговор
    като се прибирах към София около 5 или 6 километра преди Джъмбо ми се откачи гърнето на колата... Ама нали съм примерен шофьор, не нагазих аварийната, както правеха повечето шофьори... Резултатът е минус 300 лева за мен...

    11:27 16.08.2025

  • 3 Питане

    9 0 Отговор
    Ок къде "тръгна обратно към София" ?
    От "не регламентирани вход и изход" при Елешница ли ???

    11:31 16.08.2025

  • 4 знаещ

    12 1 Отговор
    а тоэи участък се пусна преди около 15 г

    Коментиран от #8, #24

    11:33 16.08.2025

  • 5 Боклук

    14 0 Отговор
    до боклука мила моя майнольо. Минах с I3 по този участък. Резултата: две гуми и една джанта. И няма кой да осъдиш.

    11:35 16.08.2025

  • 6 Дано вас

    20 0 Отговор
    Да ви чуят ат автомагистрали,уникално разбит път от Джъмбо до надлез Яна и обратно.Всички с държавни коли не и пука защото ремонта го плаща народа.

    11:35 16.08.2025

  • 7 бгполитик

    16 0 Отговор
    краднене краднене краднене!

    11:37 16.08.2025

  • 8 Така

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "знаещ":

    е. И от кого? От нашето слънце. От въздуха и светлината за наш народ. Да се свети името Му. Нямам речник да изразя мислите си по адрес на Него и родата Му……

    11:39 16.08.2025

  • 9 бою циганина

    15 1 Отговор
    товасране го направихме ние с шишиту, най новият участък преди софя е нашу дело

    11:40 16.08.2025

  • 10 6135

    12 0 Отговор
    Може да са такива глобите, НО в други държави Пътната Агенция изплаща поправката на автомобила ако дупките по пътищата влизат в даден "критерий" и ако шофьорът докаже че е минал по този път.

    11:42 16.08.2025

  • 11 Бацо

    14 0 Отговор
    Сакове със пачки пак ще са за мен

    11:42 16.08.2025

  • 12 Един

    3 1 Отговор
    Кога ще пуснат приложението на Уеиз за средна скорост?

    11:42 16.08.2025

  • 13 апи дпс-гроб

    15 0 Отговор
    за коледа ще си раздадем поне 5 милиона бонуси

    11:45 16.08.2025

  • 14 Ку-ку

    4 21 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ако не бяхте докарали "умно-красивите" на власт, щяхте вече да имате завършена магистрала, но вие решихте, че "завършилите в Харвард" са много можещи и знаещи(🤣) и видяхме какъв е резултата......но Ганьо си е "умен" по принцип, така че не е нещо ново за него... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    11:46 16.08.2025

  • 15 Сталин

    17 1 Отговор
    Къде отиват 1 000 000 000 от тол и винетки за година ,явно пак в чекмеджето на Тиквата и Прасето,Хемус от началото на демокрацията е вечно в ремонт и вечно разбита ,и в момента пак вървят поредните ремонти на тунелите ,значи лошите комунисти построиха магистрали и тунели и виадукти,а само за 30 години западна демокрация още не може това да бъде ремонтирано и боядисано

    Коментиран от #21, #23

    11:46 16.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ВинеТу туууу

    11 1 Отговор
    Работа, работа, работа... ту туууу!

    11:51 16.08.2025

  • 19 Боко Престъпникът

    10 0 Отговор
    Да не съм чул лоша дума за аутобаните МИ!!!

    11:52 16.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Отиват

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    За балсамирането ти, муми !

    11:52 16.08.2025

  • 22 еннннн

    10 1 Отговор
    Ганьооо, Ганьо...тЕп@к си беше, тЕп@к си оставаш...повече от 10 години се правят три тунела и виадукти покрай тях на тоя път, това не е никаква магистрала и никога не може да се нарече аутобан както се опитват някой да му дават тая титла...Седиш в километрични задръствания зимата и лятото, докато се печеш на бавен огън, и си мълчиш, овцо! Целият тоя път е в дупки и неравности, от самото си начало до края си! Ако караш със разрешените 140 ще ти се разпадне колата или ще излетиш да се пребиеш през мантинелите, щото и те са като вестник. Правят се ремонти на 10-тия ремонт, прибират ти парите за всевъзможни такси и винетки, плащаш милиарди за ремонти и ти се подиграват, а ти си мълчиш ганьо! Нито протестираш, нито нищо.
    Нищо не става от тебе ганьо, нека цял свят ти се смее, заслужаваш си!

    Коментиран от #27

    11:54 16.08.2025

  • 23 все още ли има

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сталин":

    бавноразвиващи които не разбират че в България демокрация никога не е имало???

    Коментиран от #30

    11:58 16.08.2025

  • 24 лъжеш

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "знаещ":

    7-8 години, на третата година беше на юфка но шиши гаранция не беше потърсена

    11:59 16.08.2025

  • 25 Ру-ку

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ку-ку":

    Даа. И щеше да бъде като участъка Джъмбо Яна. Убиец. В най скоро време там ще стане голямо нещастие. Целите десни ленти са пропаднали. ГЕРБ гаранция за зле свършена работа.

    12:13 16.08.2025

  • 26 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    Този участък е гордостта на Борисов и ГЕРБ!
    Там път фактически няма! И в двете посоки! От гара яна до Джъмбо и от Фжъмбо до Яна е безумие.
    КАТ както винаги лапат мухи, а драгия шофьор, който се мъчи да оцелее напреки на кражбите и безхаберието е виновен и му се такова майчицата.

    Вие колеги сте просто едни касички за тези престъпници и не разбирам как 3 милиона активно шофиращи не можем да се съберем и да изметем държавата от истинските убийци, а се обвиняваме един друг, кой бил по-голям джигит...

    Джигити няма! Война на пътя няма! Има безхаберие и кражби, които убиват!!! И за юли жертвите са 50, колкото са средномесечно всяка година... а след случая Сияна КАТ уж е на пътя и контролира... контролират само колко пари им носите!

    12:15 16.08.2025

  • 27 Сталин

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "еннннн":

    Ганьо е генетично увреден цървул и само трета световна може да го избави от мъките му

    12:15 16.08.2025

  • 28 Хдйд

    7 0 Отговор
    От гара яна до софия е кошмар в дясната лента .... Който влезе в нея може да си почупи автомобила . Въпреки , че вдигам голяма скорост ако настигна някой бавен намалявам на голяма дистанция , за да не реши завалията да влезе в дясната лента и да ми дава предимство

    12:16 16.08.2025

  • 29 И така

    3 0 Отговор
    дясната лента на изхода от София е опасна и затова се предпочита лявата лента и се създават опасни ситуации със скорост от порядъка на 130-150км/ч.

    12:28 16.08.2025

  • 30 Изглежда, че наистина

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "все още ли има":

    си бавно развиващ се.

    Демокрация имаше по време на НАРОДНАТА Република България. Защото диктатурата на народа над една шепа недоубита буржоазия не е нищо друго освен власт на народа, т.е. демокрация.

    Защото демокрацията не е нищо друго освен НАРОДНА власт (демос = народ).

    А сега ни управлява МАФИЯТА на Боко и Шиши и техните ортаци.

    Българската мафия - част от Брюкселската мафия - това наистина не е демокрация.

    12:45 16.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове