1000 лева глоба за единствената лента без дупки по „Хемус“ – аварийната

1000 лв. глоба и отнемането на шофьорската книжка за 3 месеца. Това е санкцията, ако карате в аварийната лента. Няма обаче по-подходящо място от тази лента за шофиране, ако минавате по първите километри на магистрала „Хемус“. Там дупките са толкова на често и толкова големи, че много шофьори, особено на камиони минават в аварийната лента.
През седмицата разходка по АМ „Хемус“ направиха водещият на бТВ Митьо Маринов и бившият шеф на КАТ Тенчо Тенчев, за да преброят дупките по нея.
Първото нарушение, което засичат е на камион, който ги изпревари в аварийната лента – в началото на магистрала „Хемус“ в посока София – Варна.
След това автомобил с чужда регистрация, който също минава в аварийната лента, за да избегне множеството неравности по магистралата.
Автомобилът на Митьо Маринов и Тенчо Тенев се движи с ниска за магистралата скорост – около 85 км/ч, и подскача непрекъснато заради дупките.
В близост до село Елешница се натъкват на нерегламентиран изход и вход от магистралата – без табели, без маркировка и без обезопасения.
Само след няколко минути от него излиза и автомобил на държавното дружество „Автомагистрали“ с надпис „Автомагистрали – път към бъдещето“ във видимо много лошо техническо състояние.
Екипът тръгва обратно към София и установява, че дупките са още повече, в рамките на 5 минути попада на 3 камиона, които карат в аварийната лента.
При последните километри до София броят дупките – в рамките на 1 километър те са 23.
Така изглежда част от основната пътна артерия, която свързва столицата с големи градове като Варна и Русе.
Отговорът на АПИ за състоянието на пътя:
Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя превантивен ремонт на участъци от АМ „Хемус“ на територията на Софийска област - от км 0 до 13-ти км, от 20-ти до 21-ви км, от 23-ти до 32-ри км, от тунел „Ечемишка“ (42-ри км) до п. в. „Ботевград“ (46-ти км), между съоръженията при 33-ти км, 34-ти км 36-ти км, в участък с концентрация на ПТП от 64-ти до 66-ти км. Предвижда се ремонтните дейности да започнат към края на септември, след приключването на активния летен сезон, за да не се затруднява пътуването на гражданите през летните отпуски.
Отговорът на АПИ за нерегламентирания изход до с. Елешница:
Служебната връзка няма статут на пътна връзка и не отговаря на критериите за такава, съобразно нормативните изисквания и не може да се използва като връзка с обществено ползване. Пътната маркировка по автомагистралата в района е с непрекъсната линия, няма забавителен шлюз и навлизането по връзката е нерегламентирано. Пътни знаци, които забраняват използването на служебната връзка, са поставяни многократно и са премахвани от недобросъвестни граждани. Предстои в кратки срокове да бъде възложено отново тяхното възстановяване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #14
11:24 16.08.2025
2 Преди месец
11:27 16.08.2025
3 Питане
От "не регламентирани вход и изход" при Елешница ли ???
11:31 16.08.2025
4 знаещ
Коментиран от #8, #24
11:33 16.08.2025
5 Боклук
11:35 16.08.2025
6 Дано вас
11:35 16.08.2025
7 бгполитик
11:37 16.08.2025
8 Така
До коментар #4 от "знаещ":е. И от кого? От нашето слънце. От въздуха и светлината за наш народ. Да се свети името Му. Нямам речник да изразя мислите си по адрес на Него и родата Му……
11:39 16.08.2025
9 бою циганина
11:40 16.08.2025
10 6135
11:42 16.08.2025
11 Бацо
11:42 16.08.2025
12 Един
11:42 16.08.2025
13 апи дпс-гроб
11:45 16.08.2025
14 Ку-ку
До коментар #1 от "Гост":Ако не бяхте докарали "умно-красивите" на власт, щяхте вече да имате завършена магистрала, но вие решихте, че "завършилите в Харвард" са много можещи и знаещи(🤣) и видяхме какъв е резултата......но Ганьо си е "умен" по принцип, така че не е нещо ново за него... 🤣🤣🤣
Коментиран от #25
11:46 16.08.2025
15 Сталин
Коментиран от #21, #23
11:46 16.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ВинеТу туууу
11:51 16.08.2025
19 Боко Престъпникът
11:52 16.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Отиват
До коментар #15 от "Сталин":За балсамирането ти, муми !
11:52 16.08.2025
22 еннннн
Нищо не става от тебе ганьо, нека цял свят ти се смее, заслужаваш си!
Коментиран от #27
11:54 16.08.2025
23 все още ли има
До коментар #15 от "Сталин":бавноразвиващи които не разбират че в България демокрация никога не е имало???
Коментиран от #30
11:58 16.08.2025
24 лъжеш
До коментар #4 от "знаещ":7-8 години, на третата година беше на юфка но шиши гаранция не беше потърсена
11:59 16.08.2025
25 Ру-ку
До коментар #14 от "Ку-ку":Даа. И щеше да бъде като участъка Джъмбо Яна. Убиец. В най скоро време там ще стане голямо нещастие. Целите десни ленти са пропаднали. ГЕРБ гаранция за зле свършена работа.
12:13 16.08.2025
26 ДрайвингПлежър
Там път фактически няма! И в двете посоки! От гара яна до Джъмбо и от Фжъмбо до Яна е безумие.
КАТ както винаги лапат мухи, а драгия шофьор, който се мъчи да оцелее напреки на кражбите и безхаберието е виновен и му се такова майчицата.
Вие колеги сте просто едни касички за тези престъпници и не разбирам как 3 милиона активно шофиращи не можем да се съберем и да изметем държавата от истинските убийци, а се обвиняваме един друг, кой бил по-голям джигит...
Джигити няма! Война на пътя няма! Има безхаберие и кражби, които убиват!!! И за юли жертвите са 50, колкото са средномесечно всяка година... а след случая Сияна КАТ уж е на пътя и контролира... контролират само колко пари им носите!
12:15 16.08.2025
27 Сталин
До коментар #22 от "еннннн":Ганьо е генетично увреден цървул и само трета световна може да го избави от мъките му
12:15 16.08.2025
28 Хдйд
12:16 16.08.2025
29 И така
12:28 16.08.2025
30 Изглежда, че наистина
До коментар #23 от "все още ли има":си бавно развиващ се.
Демокрация имаше по време на НАРОДНАТА Република България. Защото диктатурата на народа над една шепа недоубита буржоазия не е нищо друго освен власт на народа, т.е. демокрация.
Защото демокрацията не е нищо друго освен НАРОДНА власт (демос = народ).
А сега ни управлява МАФИЯТА на Боко и Шиши и техните ортаци.
Българската мафия - част от Брюкселската мафия - това наистина не е демокрация.
12:45 16.08.2025