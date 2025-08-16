Новини
Верижна катастрофа в Прохода на Републиката

Верижна катастрофа в Прохода на Републиката

16 Август, 2025 15:00

По първоначална информация има един пострадал човек

Верижна катастрофа в Прохода на Републиката - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с три автомобила временно блокира движението в Прохода на Републиката.

Инцидентът е станал около 11,45 часа, на прав участък в близост до бившата бензиностанция във великотърновското село Вонеща вода.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от мъж на около 70 години, се е ударил челно в друг. От сблъсъка колата се завъртяла и се блъснала в преминаващ бус.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Огнеборците се наложило да режат смачканите ламарини, за да извадят водача на автомобила, предизвикал челни удар, който е бил затиснат. Мъжът е с фрактури и е транспортиран по спешност във великотърновската болница.

Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура. Причините за катастрофата се изясняват.

Заради произшествието движението в района беше затруднено – товарните автомобили останаха на място, а леките коли бяха пренасочвани през центъра на Вонеща вода.

За последното денонощие в София са се станали 20 леки и четири тежки произшествия, при които един е загинал, а 11 са ранени.

От началото на месеца са станали 357 тежки произшествия на пътя с 24 загинали и 483-ма ранени. От началото на годината в България са регистрирани 4140 тежки произшествия с 262 загинали и 5204 ранени.

От МВР отчитат 11 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 237 загинали през същия период на 2024 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    Република Турция ??

    15:05 16.08.2025

  • 2 заради катастрофите в България

    3 0 Отговор
    Всяка година по едно село се изтрива от картата .

    15:07 16.08.2025

  • 3 в тая държава

    5 0 Отговор
    Не помогнаха нито дневните светлини , нито камерите , нито високите глоби .
    Всичко е до манталитета , който от 35 години е на нулата .

    15:08 16.08.2025

  • 4 оня с коня

    1 2 Отговор
    Тоя Проход на Републиката е строен по Бай Тошово време и както всичко наследено от тогава безмилостно убива българите.Фрапиращ пример са и Прогнилите Водопроводни тръби наследени оттогава през които изтича Водата и не достига да хората- произведени с некачествени материали и по допотопни Руски технологии.

    Коментиран от #5, #7

    15:10 16.08.2025

  • 5 Аз със старата Лада

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Да имаш да вземаш....
    Татко ми е го строил ,като младеж-БРИГАДИР още преди бай Тошо да дойде на власт...

    15:18 16.08.2025

  • 6 До коментар оня с коня..

    1 0 Отговор
    Прохода на републиката Хаинбоаз не е строен през бай Тошово време..
    Прочети в Wikipedia..
    А катастрофата с челният удар е по вина пак на мамалигар...

    15:58 16.08.2025

  • 7 Росен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Ей, кон, оня фес прави ремонт на Прохода на Републиката преди години. доганя..

    15:58 16.08.2025

