Верижна катастрофа в Прохода на Републиката

Катастрофа с три автомобила временно блокира движението в Прохода на Републиката.

Инцидентът е станал около 11,45 часа, на прав участък в близост до бившата бензиностанция във великотърновското село Вонеща вода.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от мъж на около 70 години, се е ударил челно в друг. От сблъсъка колата се завъртяла и се блъснала в преминаващ бус.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Огнеборците се наложило да режат смачканите ламарини, за да извадят водача на автомобила, предизвикал челни удар, който е бил затиснат. Мъжът е с фрактури и е транспортиран по спешност във великотърновската болница.

Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура. Причините за катастрофата се изясняват.

Заради произшествието движението в района беше затруднено – товарните автомобили останаха на място, а леките коли бяха пренасочвани през центъра на Вонеща вода.

За последното денонощие в София са се станали 20 леки и четири тежки произшествия, при които един е загинал, а 11 са ранени.

От началото на месеца са станали 357 тежки произшествия на пътя с 24 загинали и 483-ма ранени. От началото на годината в България са регистрирани 4140 тежки произшествия с 262 загинали и 5204 ранени.

От МВР отчитат 11 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 237 загинали през същия период на 2024 г.