Верижна катастрофа в Прохода на Републиката

Катастрофа с три автомобила временно блокира движението в Прохода на Републиката.
Инцидентът е станал около 11,45 часа, на прав участък в близост до бившата бензиностанция във великотърновското село Вонеща вода.
По първоначална информация лек автомобил, управляван от мъж на около 70 години, се е ударил челно в друг. От сблъсъка колата се завъртяла и се блъснала в преминаващ бус.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Огнеборците се наложило да режат смачканите ламарини, за да извадят водача на автомобила, предизвикал челни удар, който е бил затиснат. Мъжът е с фрактури и е транспортиран по спешност във великотърновската болница.
Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура. Причините за катастрофата се изясняват.
Заради произшествието движението в района беше затруднено – товарните автомобили останаха на място, а леките коли бяха пренасочвани през центъра на Вонеща вода.
За последното денонощие в София са се станали 20 леки и четири тежки произшествия, при които един е загинал, а 11 са ранени.
От началото на месеца са станали 357 тежки произшествия на пътя с 24 загинали и 483-ма ранени. От началото на годината в България са регистрирани 4140 тежки произшествия с 262 загинали и 5204 ранени.
От МВР отчитат 11 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 237 загинали през същия период на 2024 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
15:05 16.08.2025
2 заради катастрофите в България
15:07 16.08.2025
3 в тая държава
Всичко е до манталитета , който от 35 години е на нулата .
15:08 16.08.2025
4 оня с коня
Коментиран от #5, #7
15:10 16.08.2025
5 Аз със старата Лада
До коментар #4 от "оня с коня":Да имаш да вземаш....
Татко ми е го строил ,като младеж-БРИГАДИР още преди бай Тошо да дойде на власт...
15:18 16.08.2025
6 До коментар оня с коня..
Прочети в Wikipedia..
А катастрофата с челният удар е по вина пак на мамалигар...
15:58 16.08.2025
7 Росен
До коментар #4 от "оня с коня":Ей, кон, оня фес прави ремонт на Прохода на Републиката преди години. доганя..
15:58 16.08.2025