Има задържан за пожара в Българово

Цяла нощ екипи на пожарната гасиха отделни огнища в град Българово, където вчера избухна пожар.
Огънят изпепели 20 постройки във вилната зона на града, имаше и евакуирани хора, 85-годишна жена беше обгазена, а кметът на Бургас обяви частично бедствено положение.
Военен хеликоптер от авиобаза Крумово, над 14 автомобила на пожарната и стотици доброволци се включиха в гасенето на стихията.
"Пожарът е овладян, все още има малки огнища, които в момента пожарникарите гасят. Локализирани са, наливат се с вода, за да може да се потуши изцяло пожарът", обясни кметът на град Българово Константин Щерионов.
Той посочи, че се разследват причините за пожара, има установен извършител, който е задържан. Образувано е досъдебно производство.
От думите му стана ясно, че засегнатите имоти са над 20 сгради, които са във вилната зона, както и около 4 хиляди декара, пасища и гори.
"Тук никога не е имало толкова голям пожар, с такъв голям периметър.
Как ще бъдат подпомогнати всички потърпевши, тъй като има изгорели вили, които са, както обитаеми, така и необитаеми?
Ще се подадат документи към общината и после ще преценим как ще правим по програма ли, как ще е", обясни кметът на Константин Щерионов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Банкя
Коментиран от #2
11:11 17.08.2025
2 Ниновица
До коментар #1 от "Банкя":И в мен не търсете вина !!!
Кротко си паса на една ливада много далеч от инциденна
Коментиран от #3
11:34 17.08.2025
3 Не е истина!
До коментар #2 от "Ниновица":В социалните се похвали, че с пари от "Непокорна България" си в командировка да Щатите. Партията е отпуснала средства да заведеш детенце и до Бахамите
11:41 17.08.2025
4 А,не
11:44 17.08.2025
5 Има нещо гнило
11:48 17.08.2025
6 Всички тези
11:49 17.08.2025
7 60 до 100 лв. е една
11:52 17.08.2025
8 Щом крият
11:53 17.08.2025
9 И Киев е Руски
11:53 17.08.2025