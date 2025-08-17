Новини
Има задържан за пожара в Българово

17 Август, 2025 11:10 923 9

Засегнати са над 20 сгради, изгоряха около 4 хиляди декара пасища и гори

Цяла нощ екипи на пожарната гасиха отделни огнища в град Българово, където вчера избухна пожар.

Огънят изпепели 20 постройки във вилната зона на града, имаше и евакуирани хора, 85-годишна жена беше обгазена, а кметът на Бургас обяви частично бедствено положение.

Военен хеликоптер от авиобаза Крумово, над 14 автомобила на пожарната и стотици доброволци се включиха в гасенето на стихията.

"Пожарът е овладян, все още има малки огнища, които в момента пожарникарите гасят. Локализирани са, наливат се с вода, за да може да се потуши изцяло пожарът", обясни кметът на град Българово Константин Щерионов.

Той посочи, че се разследват причините за пожара, има установен извършител, който е задържан. Образувано е досъдебно производство.

От думите му стана ясно, че засегнатите имоти са над 20 сгради, които са във вилната зона, както и около 4 хиляди декара, пасища и гори.

"Тук никога не е имало толкова голям пожар, с такъв голям периметър.

Как ще бъдат подпомогнати всички потърпевши, тъй като има изгорели вили, които са, както обитаеми, така и необитаеми?

Ще се подадат документи към общината и после ще преценим как ще правим по програма ли, как ще е", обясни кметът на Константин Щерионов.


  • 1 Банкя

    8 0 Отговор
    Дано не съм аз,че сега съм на море.

    Коментиран от #2

    11:11 17.08.2025

  • 2 Ниновица

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Банкя":

    И в мен не търсете вина !!!
    Кротко си паса на една ливада много далеч от инциденна

    Коментиран от #3

    11:34 17.08.2025

  • 3 Не е истина!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ниновица":

    В социалните се похвали, че с пари от "Непокорна България" си в командировка да Щатите. Партията е отпуснала средства да заведеш детенце и до Бахамите

    11:41 17.08.2025

  • 4 А,не

    11 0 Отговор
    Щетите да ги плати подпалвачът .Крайно време е всеки да си плаща заради безотговорност и откровена глупост.

    11:44 17.08.2025

  • 5 Има нещо гнило

    3 0 Отговор
    А базите на САЩ защо още не горят?

    11:48 17.08.2025

  • 6 Всички тези

    1 0 Отговор
    20 постройки във "вилната зона" са незаконни. Че не плачете...

    11:49 17.08.2025

  • 7 60 до 100 лв. е една

    0 0 Отговор
    свестна застраховка - годишно. Тоест стек цигари. Дори и тея със социалните пенсио юогат да си го позволят, ама не...

    11:52 17.08.2025

  • 8 Щом крият

    2 0 Отговор
    кой е, значи е циганин

    11:53 17.08.2025

  • 9 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Подпалвача да бъде хвърлен в огъня.Инак управия няма

    11:53 17.08.2025

