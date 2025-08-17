Новини
Млад мъж загина след падане на Мусала

Млад мъж загина след падане на Мусала

17 Август, 2025 12:10

Той е паднал и е бил в безсъзнание между връх Мусала и заслона край едно от езерата

Млад мъж загина след падане на Мусала - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Млад мъж на около 30 години загина вчера в района на връх Мусала, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Сигнал за инцидента е подаден в 13,07 часа. Mъжът е паднал и е бил в безсъзнание между връх Мусала и заслона край едно от езерата.

На място с медицински хеликоптер е пристигнал екип на „Центъра за спешна медицинска помощ по въздух“, който е констатирал смъртта му.

Акцията по сваляне на тялото е продължила до 20:00 часа, уточниха от спасителната служба.

В момента няма информация за други инциденти, а условията за туризъм в планините са добри – ясно и слънчево, с лек до умерен вятър на места, добавиха от ПСС.

През деня над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В следобедните часове се очакват временни увеличения на облачността в южните и западните райони. Вятърът ще е умерен, от изток-североизток, а максималните температури ще достигнат между 30° и 35°, за София – около 31°.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 5 Трябвало

    16 3 Отговор
    е да мине по камъните на зимния Маршрут. По-трудно е, но не хлъзгаво като пътеката на летния. Да го прости Господ!

    12:27 17.08.2025

  • 6 Да та ... у мисрката

    16 3 Отговор
    "След падане на Мусала". Малоумна

    12:29 17.08.2025

  • 7 Хехе

    4 10 Отговор
    Кой казва, че естественият подбор, не върши работа?

    12:30 17.08.2025

  • 9 Труповете вече

    3 11 Отговор
    с медицински хеликоптер ли ги извозват?

    12:32 17.08.2025

  • 15 БгТопИдиот🇧🇬

    7 10 Отговор
    При изобилието на евроБАНАНИ и ФЕНтанил евроЕдеотите фърчат като редБул.

    12:45 17.08.2025

  • 17 търсете втория

    2 7 Отговор
    Притури се Мусалата,
    та подхлъзна два ергена...

    13:02 17.08.2025

  • 18 Язовец

    5 3 Отговор
    Там и аз щях да пукна. И то през зимата. Хукнах от Маркуджиците нагоре. Падна мъгла, обилен снеговалеж. Температурата рязко започна да пада. Върнах се. Над Маркуджиците сложих ските и с бясна скорост надолу.

    13:02 17.08.2025

