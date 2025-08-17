Новини
Откриха телата на детето и мъжа, изчезнали в морето край Слънчев бряг

Откриха телата на детето и мъжа, изчезнали в морето край Слънчев бряг

17 Август, 2025 14:30 1 198 18

  • слънчев бряг-
  • дете и мъж-
  • море-
  • червен флаг

14-годишното момче и 35-годишният мъж са в неизвестност от четвъртък следобед

Откриха телата на детето и мъжа, изчезнали в морето край Слънчев бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Телата на изчезналите в бурното море край „Слънчев бряг“ 14-годишно момче и 35-годишен мъж, са открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър, съобщи полицията в Бургас.

Двамата са в неизвестност от четвъртък следобед, когато са влезли в морето край хотел „Вянд“ в курорта. Те са от Септември и са роднини.

В момента се извършва оглед, като предстои телата да бъдат откарани за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ-Бургас.

Детето и мъжът са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влязла в морето, за да се освежи.

Четирима мъже от групата успели да излязат на брега, но 14-годишният младеж и 35-годишният му роднина били завлечени от мъртвото вълнение.

В издирвателните действия, затруднени от отривистия вятър, високите вълни и бурното море, от четвъртък следобед до днес се включили дрон на РДГП-Бургас за облитане на района, използвана е интегрираната система на „Гранична полиция“ за наблюдение, търсене и спасяване в български морски пространства във взаимодействие с Морския спасителен център, катер и дежурения гранично полицейски кораб, подчертаха от полицията.

По случая в РУ-Несебър е образувано досъдебно производство.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да ги

    12 2 Отговор
    Съжаляваш или да ги напсуваш - решете сами! Не тъгувам за глупаците който ясно виждат червеният флаг и влизат във водата. Дори бих се обзаложил че са псували спасителя който е опитал да ги изкара!

    Коментиран от #5

    14:35 17.08.2025

  • 3 Белчев

    14 2 Отговор
    От Варна съм. Учудва ми факта че болшинството от хората си взимат отпуск за морето именно през август. Това е възможно най неудачния летен месец за плажуване. Планктона цъфти, водата се размътва и има мъртвак. Средата на юни е месеца за море. До средата на юли най много. После на планина- над 1200 метра н.в.

    14:37 17.08.2025

  • 4 минус

    5 6 Отговор
    2 иzpoжденци

    14:37 17.08.2025

  • 5 Коджа Асен

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да ги":

    Не се обзалагай за да не ти мине и на теб (или твой близък) котка път. Хора сме и грешиме.

    Коментиран от #6

    14:43 17.08.2025

  • 6 Прав

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Коджа Асен":

    Си ! Но съм виждал много такива с очите си. За глупостта трудно намирам оправдание.

    Коментиран от #7

    14:47 17.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Знам

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Принципно":

    Затова ти пишеш а не говориш! Ако ти свалят слушалките с ИИ само ще научиш!

    15:00 17.08.2025

  • 9 иоб

    2 0 Отговор
    Много служби хрантутим,които чеп за зеле не стават,и съкращение няма,живуркат си на гърба Бг

    15:01 17.08.2025

  • 10 Инфо

    5 2 Отговор
    Във фейса пишат, че били пияна циганска компания и не искали да чуят даже спасителите. Каквото търсили-намерили.

    15:04 17.08.2025

  • 11 Бгг

    0 1 Отговор
    Жалко за двамата. Светла им памет.
    Докога трябва да има такива нелепи жертви? Незабавно трябва да се предприемат мерки и всеки спасителен пост да има джет и по двама спасители.

    Коментиран от #15

    15:07 17.08.2025

  • 12 Бай Амет чобанина

    3 1 Отговор
    лилави са били...

    15:09 17.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    3 0 Отговор
    Слънчев Бряг, Несебър, Созопол са много опасни.

    Коментиран от #16

    15:13 17.08.2025

  • 15 Що не си

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бгг":

    Ти го плащай това. Всеки да се оправя.

    15:16 17.08.2025

  • 16 Абсолютен факт

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Ти ходи на планина. Но и там е опасно, мечки, падащи камъни, реки, водопади, а няма спасители. Абе я най-добре стой тука да пишеш, така е най-безопасно.

    15:19 17.08.2025

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Сезонът е къс, хората са заети. Най-хубаво и спокойно е в края на август.

    15:20 17.08.2025

  • 18 Да попитам:

    0 0 Отговор
    Така ли в групата нямаше поне един с акъла си да ги спре да не влизат в опасното бурно море??? То бива,бива безхаберност,но това граничи с патологична самонадеяност и лошо възприятие на обективната действителност!!! Бог да ги прости загиналите,жалко за напълно безсмисленото погубени човешки животи!!! Съболезнования на близките!

    15:26 17.08.2025

