Откриха телата на детето и мъжа, изчезнали в морето край Слънчев бряг

Телата на изчезналите в бурното море край „Слънчев бряг“ 14-годишно момче и 35-годишен мъж, са открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър, съобщи полицията в Бургас.

Двамата са в неизвестност от четвъртък следобед, когато са влезли в морето край хотел „Вянд“ в курорта. Те са от Септември и са роднини.

В момента се извършва оглед, като предстои телата да бъдат откарани за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ-Бургас.

Детето и мъжът са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влязла в морето, за да се освежи.

Четирима мъже от групата успели да излязат на брега, но 14-годишният младеж и 35-годишният му роднина били завлечени от мъртвото вълнение.

В издирвателните действия, затруднени от отривистия вятър, високите вълни и бурното море, от четвъртък следобед до днес се включили дрон на РДГП-Бургас за облитане на района, използвана е интегрираната система на „Гранична полиция“ за наблюдение, търсене и спасяване в български морски пространства във взаимодействие с Морския спасителен център, катер и дежурения гранично полицейски кораб, подчертаха от полицията.

По случая в РУ-Несебър е образувано досъдебно производство.