Откриха телата на детето и мъжа, изчезнали в морето край Слънчев бряг

Телата на изчезналите в бурното море край „Слънчев бряг“ 14-годишно момче и 35-годишен мъж, са открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър, съобщи полицията в Бургас.
Двамата са в неизвестност от четвъртък следобед, когато са влезли в морето край хотел „Вянд“ в курорта. Те са от Септември и са роднини.
В момента се извършва оглед, като предстои телата да бъдат откарани за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ-Бургас.
Детето и мъжът са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влязла в морето, за да се освежи.
Четирима мъже от групата успели да излязат на брега, но 14-годишният младеж и 35-годишният му роднина били завлечени от мъртвото вълнение.
В издирвателните действия, затруднени от отривистия вятър, високите вълни и бурното море, от четвъртък следобед до днес се включили дрон на РДГП-Бургас за облитане на района, използвана е интегрираната система на „Гранична полиция“ за наблюдение, търсене и спасяване в български морски пространства във взаимодействие с Морския спасителен център, катер и дежурения гранично полицейски кораб, подчертаха от полицията.
По случая в РУ-Несебър е образувано досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да ги
Коментиран от #5
14:35 17.08.2025
3 Белчев
14:37 17.08.2025
4 минус
14:37 17.08.2025
5 Коджа Асен
До коментар #2 от "Да ги":Не се обзалагай за да не ти мине и на теб (или твой близък) котка път. Хора сме и грешиме.
Коментиран от #6
14:43 17.08.2025
6 Прав
До коментар #5 от "Коджа Асен":Си ! Но съм виждал много такива с очите си. За глупостта трудно намирам оправдание.
Коментиран от #7
14:47 17.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Знам
До коментар #7 от "Принципно":Затова ти пишеш а не говориш! Ако ти свалят слушалките с ИИ само ще научиш!
15:00 17.08.2025
9 иоб
15:01 17.08.2025
10 Инфо
15:04 17.08.2025
11 Бгг
Докога трябва да има такива нелепи жертви? Незабавно трябва да се предприемат мерки и всеки спасителен пост да има джет и по двама спасители.
Коментиран от #15
15:07 17.08.2025
12 Бай Амет чобанина
15:09 17.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факт
Коментиран от #16
15:13 17.08.2025
15 Що не си
До коментар #11 от "Бгг":Ти го плащай това. Всеки да се оправя.
15:16 17.08.2025
16 Абсолютен факт
До коментар #14 от "Факт":Ти ходи на планина. Но и там е опасно, мечки, падащи камъни, реки, водопади, а няма спасители. Абе я най-добре стой тука да пишеш, така е най-безопасно.
15:19 17.08.2025
17 Анонимен
15:20 17.08.2025
18 Да попитам:
15:26 17.08.2025