МВР: Водолази са проверили всички отнесени в морето коли – няма хора в тях

3 Октомври, 2025 22:19 943 14

Непреодолимо бедствие, ще трябва да взимаме всички мерки, за да преодолеем последствията от него. Призив към хората да не се съпротивляват на евакуацията

МВР: Водолази са проверили всички отнесени в морето коли – няма хора в тях - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Непреодолимо бедствие, ще трябва да взимаме всички мерки, за да преодолеем последствията от него. Призив към хората да не се съпротивляват на евакуацията. По прогнозите ще продължава да вали, но почвата е напоена и не бива да се рискува, докато не се промени прогнозата. Точна бройка на хората, които не са се евакуирали не мога да кажа“, каза вътрешният министър Даниел Митов по време на брифинг на извънредния щаб.

„Проверени са всички автомобили в морето от водолази за наличие на хора - няма хора в тях“, потвърди Митов.

По думите му патрули, които са видели прииждащата вълна, са спрели идващите коли и са предотвратили това те също да бъдат отнесени от водата.


  • 1 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Лодката на граничният полицай Стефан се обръща докато спасява хора.Той загина.Ще направим сметка за дарения за семействата на жертвите.Те загинаха спасявайки човешки животи.Това е най висшата форма на героизъм.

    22:25 03.10.2025

  • 2 22.25

    11 0 Отговор
    Митов! Вместо да се въртите из България като обран поп при всеки пореден резил - оставка и се спасете от непосилния за вас пост! Народа не може повече да се бори и е оставил всичко в ръцете на Бог! Идва време да изкупите тежките грехове към народа! Сметката се плаща на касата!

    22:28 03.10.2025

  • 3 жалка държава

    6 2 Отговор
    А ако там не беше дошла къдравата СЮ , на 100% нямаше да има жертви !!

    22:29 03.10.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Нямало е хора в колите, за съжаление!🦧😪🖕😪🦧

    22:30 03.10.2025

  • 8 123456

    8 0 Отговор
    А какво чакахте досега да не се опразнят опасните райони и улици - от коли и хора ! И защо е застроено цялото дере ! От 4-5 дни чета прогнози и пишеше , че се очаква 400л/м2 - който не знае какво е това сега е разбрал ! Бог да прости удавените !

    22:33 03.10.2025

  • 12 Никой

    3 1 Отговор
    Това е цяло щастие че случихме на този министър.

    Сега ще направят щаб. Напълно сме защитени.

    22:47 03.10.2025

  • 13 хаха

    4 0 Отговор
    При гайбаньовците всичко е пост фактум...

    Тоест не да се помага на хората докато не са хвърлили топа, а да се установи после колко са дали фира.
    Прошляшка им работа

    22:53 03.10.2025

  • 14 Читател

    1 0 Отговор
    Браво евала на спасителите даже един плати необоснована цена.Но кой знае точно колко коли са в морето.

    23:10 03.10.2025

