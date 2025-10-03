МВР: Водолази са проверили всички отнесени в морето коли – няма хора в тях

„Непреодолимо бедствие, ще трябва да взимаме всички мерки, за да преодолеем последствията от него. Призив към хората да не се съпротивляват на евакуацията. По прогнозите ще продължава да вали, но почвата е напоена и не бива да се рискува, докато не се промени прогнозата. Точна бройка на хората, които не са се евакуирали не мога да кажа“, каза вътрешният министър Даниел Митов по време на брифинг на извънредния щаб.
„Проверени са всички автомобили в морето от водолази за наличие на хора - няма хора в тях“, потвърди Митов.
По думите му патрули, които са видели прииждащата вълна, са спрели идващите коли и са предотвратили това те също да бъдат отнесени от водата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7
22:25 03.10.2025
2 22.25
22:28 03.10.2025
3 жалка държава
22:29 03.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Mими Кучева🐕🦺
22:30 03.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 123456
22:33 03.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Никой
Сега ще направят щаб. Напълно сме защитени.
22:47 03.10.2025
13 хаха
Тоест не да се помага на хората докато не са хвърлили топа, а да се установи после колко са дали фира.
Прошляшка им работа
22:53 03.10.2025
14 Читател
23:10 03.10.2025