Новини
България »
Харчим над 30% от парите си за храна и безалкохолни напитки

Харчим над 30% от парите си за храна и безалкохолни напитки

17 Август, 2025 16:40 464 21

  • храна-
  • безалкохолни-
  • доходи

Разходите са се увеличи с близо 14% спрямо същия период на миналата година

Харчим над 30% от парите си за храна и безалкохолни напитки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българинът вече харчи над 30% от доходите си за храна и безалкохолни напитки, показват последните данни на националната статистика. 951 лева средно на човек от домакинство са разходите за храна, като те са се увеличи с близо 14% спрямо същия период на миналата година, съобщава Нова тв.

Увеличили са се и разходите за алкохол и цигари - с 18,5% и вече са 130 лева. Най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци, месо, плодове и на кисело мляко. По-малко купуваме сирене и олио.

Увеличение се наблюдава и при средствата, които българите харчат за свободно време и култура - с близо 20 на сто.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🌈🌈🌈💁🏿‍♂️

    2 13 Отговор
    Копейките дават пари за кафета, бири, цигари и пиячка ама сиренето им скъпо.

    Коментиран от #11

    16:42 17.08.2025

  • 2 Мафията тогава как брои инфлацията?

    13 0 Отговор
    Теменужке какво стана с цените защо са в небето или си поредната крадлива некадърница от герб?

    16:44 17.08.2025

  • 3 Обективен

    10 1 Отговор
    След 4 месеца ще харчим по 60 процента за храна.

    16:44 17.08.2025

  • 4 ахахаа

    12 2 Отговор
    951 лева средно на човек било 30%

    16:44 17.08.2025

  • 5 1488

    7 1 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    16:47 17.08.2025

  • 6 Човек

    2 0 Отговор
    Пиещ безалкохолни боклуци няма себеуважение !

    16:49 17.08.2025

  • 7 БеГемот

    0 3 Отговор
    И какво толкова лапате с хиляда лева на човек бе...чер хайвер ли?!....десет лева на ден за храна са предостатъчни ....даже и с пет лева може да се оцелее...

    16:52 17.08.2025

  • 8 Пиано

    2 0 Отговор
    Изчисленията на статистиката няма как да са верни , когато в потребителската кошница при стоките от първа необходимост влиза и пианото. Аз харча много повече от 80% за хранителни стоки

    16:52 17.08.2025

  • 9 надарена кака

    0 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    16:54 17.08.2025

  • 10 мърсула

    2 0 Отговор
    само не разбрах как олио от 3 лв става 1.56 евро при курс 1.95

    16:54 17.08.2025

  • 11 Кретенизъм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "🌈🌈🌈💁🏿‍♂️":

    и дебилизъм,това са заболяванията на младите поколения! Особено личат при русофобите!

    Коментиран от #19

    16:55 17.08.2025

  • 12 Някои харчат 30 !

    5 0 Отговор
    Други 50-60 !

    Зависи от доходите !

    Но трябва да плащаш ток, вода, телефон, данъци и други сметки !

    Което не е много нормално !

    16:56 17.08.2025

  • 13 над 30% от парите ни отиват

    4 0 Отговор
    за данъци осигуровки ддс и чекмеджета за тиквените хорица

    Коментиран от #14

    16:58 17.08.2025

  • 14 Повече

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "над 30% от парите ни отиват":

    Над 55% отиват, забравяш ддс, имотни данъци, задължителни такси

    17:00 17.08.2025

  • 15 Митьо джибрата

    0 1 Отговор
    Какви ,,безалкохолни напитки" бре?
    С на мен доктор Радева ми е...ЗАБРАНИЛА ,не само вода,ами и всякакви безалкохолни да пия...

    Коментиран от #20

    17:00 17.08.2025

  • 16 @@@

    3 0 Отговор
    Инфлацията за м. Юли 2025 е 5%
    Инфлацията за годината е 50%,
    Но въпреки това, въпреки че има условие за ниска инфлация,
    пак ще бъдем приети в Еврозоната,
    защото ЕС е в окаяно икономическо положение,
    и има ужасна необходимост от свежи пари,
    България ще бъде донор за ЕЦБ

    17:01 17.08.2025

  • 17 Деций

    2 0 Отговор
    Глупости, много повече от 30%,между 50 и 60%.Само стъкмистики и опашати лъжи,поръчани от правителството,за да хвърлят прах в очите на слепите,и ако могат да излъжат последните наивници ,които вярват ,че страната се движи в правилната посока.За една част от "ОБЩЕСТВОТО"сигурно е добре,но то е за сметка на останалите,на малкият и среден бизнес който трябва да носи на гърба си стотици хиляди паразитираща администрация,негодна и ненужна полиция и военни,които не само ,че не допринасят с нещо,а и са в ущърб на всички.Единствено пожарната заслужава десет пъти повече, заслужава чест и почитания!

    17:03 17.08.2025

  • 18 Айде

    1 0 Отговор
    Не са 30 процента, доста повече са!

    17:03 17.08.2025

  • 19 Истината боли

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кретенизъм":

    Простакът винаги отвръща с обиди

    17:03 17.08.2025

  • 20 Деций

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Митьо джибрата":

    Ти вода пий,но безалкохолни,само домашни сокове правени от плодове и от теб самият.Вдичко друго е ОТРОВА!

    17:06 17.08.2025

  • 21 Пенсионер

    0 0 Отговор
    Аз харча 2 х 30% за храна. Ако включа цигарите и ракийката, отиват на 80%. Останалите са за комунални услуги, лекарства, подаръци по празниците ... пътувания в страната и чужбина....

    17:06 17.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове