Харчим над 30% от парите си за храна и безалкохолни напитки

Българинът вече харчи над 30% от доходите си за храна и безалкохолни напитки, показват последните данни на националната статистика. 951 лева средно на човек от домакинство са разходите за храна, като те са се увеличи с близо 14% спрямо същия период на миналата година, съобщава Нова тв.
Увеличили са се и разходите за алкохол и цигари - с 18,5% и вече са 130 лева. Най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци, месо, плодове и на кисело мляко. По-малко купуваме сирене и олио.
Увеличение се наблюдава и при средствата, които българите харчат за свободно време и култура - с близо 20 на сто.
16:42 17.08.2025
16:44 17.08.2025
16:44 17.08.2025
16:44 17.08.2025
16:47 17.08.2025
16:49 17.08.2025
16:52 17.08.2025
16:52 17.08.2025
16:54 17.08.2025
16:54 17.08.2025
До коментар #1 от "🌈🌈🌈💁🏿♂️":и дебилизъм,това са заболяванията на младите поколения! Особено личат при русофобите!
16:55 17.08.2025
12 Някои харчат 30 !
Зависи от доходите !
Но трябва да плащаш ток, вода, телефон, данъци и други сметки !
Което не е много нормално !
16:56 17.08.2025
13 над 30% от парите ни отиват
16:58 17.08.2025
14 Повече
До коментар #13 от "над 30% от парите ни отиват":Над 55% отиват, забравяш ддс, имотни данъци, задължителни такси
17:00 17.08.2025
С на мен доктор Радева ми е...ЗАБРАНИЛА ,не само вода,ами и всякакви безалкохолни да пия...
17:00 17.08.2025
Инфлацията за годината е 50%,
Но въпреки това, въпреки че има условие за ниска инфлация,
пак ще бъдем приети в Еврозоната,
защото ЕС е в окаяно икономическо положение,
и има ужасна необходимост от свежи пари,
България ще бъде донор за ЕЦБ
17:01 17.08.2025
17:03 17.08.2025
17:03 17.08.2025
19 Истината боли
До коментар #11 от "Кретенизъм":Простакът винаги отвръща с обиди
17:03 17.08.2025
До коментар #15 от "Митьо джибрата":Ти вода пий,но безалкохолни,само домашни сокове правени от плодове и от теб самият.Вдичко друго е ОТРОВА!
17:06 17.08.2025
17:06 17.08.2025