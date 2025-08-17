Желязков: Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа от Европа и САЩ

Българският премиер Росен Желязков също подкрепя идеята за съвместно европейско и американско участие при осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна.
Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европа, така и от САЩ, написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа Екс.
Днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача за спиране на убийствата и подкрепата за траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право, добави премиерът.
Срещата на "Коалиция на желаещите" има за цел да подготви почвата за срещата на европейските лидери и на президента на Украйна Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом утре.
Сред участниците в заседанието бяха френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други.
1 Еле го тоз
Коментиран от #26
20:21 17.08.2025
2 Лост
20:22 17.08.2025
3 Факт
20:22 17.08.2025
4 Егати
20:22 17.08.2025
5 бягай бе
20:23 17.08.2025
6 Гробар
20:23 17.08.2025
7 ОСТАВКА
Коментиран от #20
20:24 17.08.2025
8 ха ха
20:24 17.08.2025
9 Здравейте господин Желязков
Но ако го казвате като реалист виждащ ситуацията в световен мащаб по-добре си подайте оставката защото не отговаряте като манталитет за поста министър председател.
Последният скандал с продажбата на държавните имоти надхвърля всякакви граници.
20:25 17.08.2025
10 Богдан Филов
20:26 17.08.2025
11 Скрий се бе папагал
20:27 17.08.2025
12 Изчезни бе
20:28 17.08.2025
13 Виж цените и инфлацията в България пропа
20:28 17.08.2025
14 Обаче
20:29 17.08.2025
15 Хихи
20:29 17.08.2025
16 Аз съм от ссср
20:30 17.08.2025
17 Ходи дрънкай глупости
20:30 17.08.2025
18 О,чуден
20:30 17.08.2025
19 az СВО Победа80
Що тъй стана???
🤣🤣🤣
Коментиран от #30, #34
20:30 17.08.2025
20 ост гост
До коментар #7 от "ОСТАВКА":Моля, моля - да не обиждаме фашистите и нац-социалистите. Те поне честно са си печелили изборите в началото. А костинброд-ски НЕ. И...мамник.
20:30 17.08.2025
21 факт
20:31 17.08.2025
22 Чорбара
Съд и възмездие.
20:31 17.08.2025
23 Тоя сега къв го играе ?
20:32 17.08.2025
24 Русофилите , кво се пънете бе
Коментиран от #39, #66
20:32 17.08.2025
25 120 000 "нулеви" руски фирми в България
Путинофилското НС мълчи като пръднал заек в люцерна!
20:33 17.08.2025
26 Коментиращ
До коментар #1 от "Еле го тоз":Чудя се, дали тия гн.сни бг управляващи осъзнават колко много ги ненавижда народът им???
Дали тоя продажен гл.пак от снимката, има смелостта да се разходи сам по центровете на големите градове в България?!
Дали ако го видят по-изнервени представители от нашия народ (напр поради затрудненото свързване на двата края, заради спекула в цените, поради натикването ни в заробвозоната) ще го оставят да се прибере при тиквата си на спокойствие?!
Шепа продали се хора определят съдбата на един цял народ?!
И съвсем естествено, тикат тоя народ към поредната национална катастрофа!
Коментиран от #51
20:33 17.08.2025
27 Той и Борисов
Желязков, ти си един несретник, облечен във власт от престъпници с фалшифицирани избори!
20:33 17.08.2025
28 Пешо z
20:33 17.08.2025
29 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
20:33 17.08.2025
30 ост гост
До коментар #19 от "az СВО Победа80":300 - 30 - 3.
20:33 17.08.2025
31 Наташките по форумите
20:34 17.08.2025
32 Евролиберастин
20:34 17.08.2025
33 Град Симитли
... Два дни по ловни резиденци, скришно са умували:"А сега накъде?!"
20:35 17.08.2025
34 Копей
До коментар #19 от "az СВО Победа80":Азов вършат тази работа.
20:35 17.08.2025
35 Руски еничарин да се наричам
20:35 17.08.2025
36 Гошо
20:35 17.08.2025
37 Мнението
20:36 17.08.2025
38 Българин
Коментиран от #96
20:37 17.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ""лидер"" дЖилезку
20:37 17.08.2025
41 Мазник
Коментиран от #76
20:37 17.08.2025
42 ежко
20:38 17.08.2025
43 Евгени от Алфапласт
20:39 17.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Русофила е толкова про З
Радев, чии е Крим?
Коментиран от #59
20:40 17.08.2025
46 Де така да се
20:40 17.08.2025
47 7777
20:40 17.08.2025
48 Гост
20:40 17.08.2025
49 Малеееее
Пита ли мутрата и шиши да се изказваш ,смешник.
20:40 17.08.2025
50 Тва на края "и други"
20:40 17.08.2025
51 не ги интересува
До коментар #26 от "Коментиращ":Народът ги ненавижда, а те ненавиждат народа и това си личи от всичките им антинародни действия. Разликата е, че народът ги храни, а те се стараят да държат народа гладен и жаден. Отчуждението между народ и управляващи е толкова зловещо, че е напълно непоправимо. Някой май не си дава сметка как може да свърши тази история. И клиентите на Народния не са си давали сметка.
20:41 17.08.2025
52 Дрът русофил
Съдраните наши галоши, са на същото мнение!
Коментиран от #70
20:41 17.08.2025
53 Тази
20:42 17.08.2025
54 Дедо
Коментиран от #81, #108
20:42 17.08.2025
55 Иван
20:43 17.08.2025
56 добави премиерът, ама нищо не е добавил
20:43 17.08.2025
57 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
20:43 17.08.2025
58 И със какво тоя
20:45 17.08.2025
59 Коментиращ
До коментар #45 от "Русофила е толкова про З":Тролебусчо, а когато Фащ, Турция, Израел и Жалкобритания, вилнеят из близкия изток и Африка, тогава не е ли насилствено нападение и вземане на ресурси??? Или в смса ти пише само да драскаш против лошия Путин?!
Тролеите като този (от ком. 45) ще ги познаете основно по поговорката:
"Крадецът вика, дръжте крадеца!"
20:45 17.08.2025
60 И от
20:45 17.08.2025
61 Хи хи
20:46 17.08.2025
62 И тая "Коалицията на желаещите"
20:47 17.08.2025
63 Никой
20:47 17.08.2025
64 ТОВА
20:49 17.08.2025
65 1111
20:51 17.08.2025
66 Какво
До коментар #24 от "Русофилите , кво се пънете бе":се обаждаш от обора обло добиче! Тук става въпрос за България и как нейните "ръководители" я раздават за потупване по рамото! Този плужек като иска да помага на Украйна да подава оставка о да заминава на фронта! Същото се отнася за всички русофоби мразещи Русия по форумите срещу заплащане!
Коментиран от #69, #79
20:51 17.08.2025
67 Днешната велика видеоконференция
Коментиран от #86
20:52 17.08.2025
68 Механик
Не знам дали сам усеща колко много е смешен и незначителен.
Дори подозирам, че Тръмп, Путин, Си и дори Ким, не са чували нищо за тоя безизвестник.
Коментиран от #78
20:55 17.08.2025
69 Някой
До коментар #66 от "Какво":Пет милиарда печалба от продажба на оръжие.Просто бизнес.
20:56 17.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 И кво е това: "устойчива подкрепа"
20:57 17.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Коста
20:58 17.08.2025
74 Сус бре,
20:58 17.08.2025
75 Хи хи хи . Голям майтап !
20:58 17.08.2025
76 Пука му на него
До коментар #41 от "Мазник":Че гори държавата... "устойчива подкрепа"....
20:59 17.08.2025
77 Тая шушумига по добре да не казва нищо
20:59 17.08.2025
78 То па некой те знае
До коментар #68 от "Механик":Ха ха
21:00 17.08.2025
79 Българин
До коментар #66 от "Какво":Ние българите мразим руснаците по принцип.
Коментиран от #88, #101
21:01 17.08.2025
80 Гербаджиите оправиха България
21:01 17.08.2025
81 Някой
До коментар #54 от "Дедо":Относно това, че ще умрем от сиромашия. БВП на човек 2024г, по пазарни цени в долари: Русия - 10785; Китай - 12758; България - 17069. Говориш неверни неща, вложи си парите в Русия и върви да живееш там. Или отиди в Китай да поработиш по китайски за по-малко пари. Това, че формираш мнение от медии с е твой и на такива като теб проблем. Не е добра характеристика, да не можеш да работиш с числа, особено в ерата на компютрите. И последно за теб и тези като теб. Има еврейска пословица: "Внимавай какво си пожелаваш, че Господ може да чуе молбите ти.
Коментиран от #102, #105, #111
21:01 17.08.2025
82 Перо
21:02 17.08.2025
83 Червения глист
21:03 17.08.2025
84 Абе българи
21:04 17.08.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Чи къде другаде освен
До коментар #67 от "Днешната велика видеоконференция":в мазето, в стаята на чистачката да се наврът "лидерите".. това е лидерският офис
21:05 17.08.2025
87 Морски
21:06 17.08.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Копейките вият
Коментиран от #93
21:07 17.08.2025
91 Не Ме Интересува !
Аз искам Да Живея ТУК !
И Сега !
А не през Следващия си Живот !
Върни ми правата които си ми ОТНЕЛ !
Кретен !
Смотан !
На какъв Език ?
Да ти се Каже ?
21:11 17.08.2025
92 Да,бе
21:12 17.08.2025
93 мислех си
До коментар #90 от "Копейките вият":че изкуственият интелект може повече от това, ама явно съм се лъгал.
21:14 17.08.2025
94 Железния станал подлога на зеленияФАШИСТ
21:15 17.08.2025
95 Някой
Коментиран от #97
21:16 17.08.2025
96 В качествотоп на !
До коментар #38 от "Българин":Непоканен слуга - мазник ( Натегач )!
21:18 17.08.2025
97 оня с коня
До коментар #95 от "Някой":И що не го каза това когато бай Тошо заяви гръмко по времето на Соца че "Дружбата с Русия е както Слънцето и Въздуха за всяко живо същество"?
Коментиран от #118
21:19 17.08.2025
98 ,55 от Козлодуй
21:19 17.08.2025
99 барабар Петко с мъжете
Коментиран от #109
21:22 17.08.2025
100 Бейрелейби
21:24 17.08.2025
101 Гончар Романенко
До коментар #79 от "Българин":"Ние българите..." Ти и баджанака ти - - пийняците?!
21:24 17.08.2025
102 ха ха ха ..
До коментар #81 от "Някой":Това като инфлацията 2,5% , средната работна заплата 2443 лева , че и сме трети по продължителност на живот ...
Сега от Ес обмислят да ни вдигнат пенсионната възраст ....
21:25 17.08.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Абе бооооооклукк,
Коментиран от #106
21:26 17.08.2025
105 наблюдател
До коментар #81 от "Някой":Тъй ама не виждам руснаци да мият чинии и тоалетни по чужбината . Нито да гледат стари баби. Нито ягоди да берат . Нито улиците да метат в чужбина .
Там позициите са заети от Българите .
Коментиран от #107
21:27 17.08.2025
106 Бай Тошо
До коментар #104 от "Абе бооооооклукк,":По мое време нямаше вода по 5 дни.Социализмът е едно недоносче.
КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!
21:28 17.08.2025
107 Порно
До коментар #105 от "наблюдател":В Германия има един милион рускини по витрините.Оше от 90-те са там.
Коментиран от #115, #116
21:30 17.08.2025
108 Безделник
До коментар #54 от "Дедо":Почни работа някъде.
21:31 17.08.2025
109 оня с коня
До коментар #99 от "барабар Петко с мъжете":Е как "Кой го пита бай ти Желязко",след като той в качеството си на Премиер разпореди Парична и Оръжейна помощ от България за Украйна според Директивите на "Коалицията на желаещите"?Искаш това решение да е подпечатано и от НС?Е къф е проблема Управляващата Коалиция в момента плюс Ново начало да гласува "като един" по въпроса?Абе вие май още си живуркате доста години назад и и хал хабер си нямате какъв вятър вее в Европа и България?!
Коментиран от #114
21:31 17.08.2025
110 Факт
Коментиран от #113
21:34 17.08.2025
111 Само питам
До коментар #81 от "Някой":От какво ни е тоя БВП бе байо ? Какво точно произвеждаме в момента ? Или от обезценения лев се явява ?
21:34 17.08.2025
112 Уф Божкеее...!
21:34 17.08.2025
113 С/Р
До коментар #110 от "Факт":Персеиди.
21:35 17.08.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 ха ха ха ...
До коментар #107 от "Порно":Има , ама с жълточервени гащи . И нашенки с националния трибагреник .
21:37 17.08.2025
116 ха ха ха ....
До коментар #107 от "Порно":А тия един милион рускини шляпат на украински.
21:38 17.08.2025
117 Факт
21:39 17.08.2025
118 Някой
До коментар #97 от "оня с коня":Какво различно виждаш от при Бай Тошо? От винаги със СССР, минаха на винаги със САЩ, ЕС и НАТО. Утре може да е винаги с Китай. И тогава едва ли е бил същият НК и конституция. А сега одобрени от посолството за службите и така нататък.
21:45 17.08.2025
119 Някой
21:51 17.08.2025
120 Този чете ли
21:52 17.08.2025
121 9689
21:53 17.08.2025