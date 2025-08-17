Новини
България »
Желязков: Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа от Европа и САЩ

Желязков: Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа от Европа и САЩ

17 Август, 2025 20:20 1 020 121

  • росен желязков-
  • украйна-
  • мир-
  • европа

Днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача за спиране на убийствата и подкрепата за траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право, добави премиерът

Желязков: Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа от Европа и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българският премиер Росен Желязков също подкрепя идеята за съвместно европейско и американско участие при осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна.

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от Европа, така и от САЩ, написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа Екс.

Днешната видеоконференция на "Коалицията на желаещите" подчерта основната задача за спиране на убийствата и подкрепата за траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право, добави премиерът.

Срещата на "Коалиция на желаещите" има за цел да подготви почвата за срещата на европейските лидери и на президента на Украйна Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом утре.

Сред участниците в заседанието бяха френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еле го тоз

    102 6 Отговор
    Скрий се червяк!

    Коментиран от #26

    20:21 17.08.2025

  • 2 Лост

    111 4 Отговор
    Демир баба стига си гледал към Украйна.България гори, цените растат,а ти Украйна та Украйна.

    20:22 17.08.2025

  • 3 Факт

    60 4 Отговор
    Всички новини в бг са свързани с ромеи.

    20:22 17.08.2025

  • 4 Егати

    80 4 Отговор
    "премиерчето" !

    20:22 17.08.2025

  • 5 бягай бе

    79 5 Отговор
    суек .....

    20:23 17.08.2025

  • 6 Гробар

    88 5 Отговор
    Бегай в Донбас да гарантираш бе гл. ист хлъзгав.

    20:23 17.08.2025

  • 7 ОСТАВКА

    86 5 Отговор
    ОТИВАИ ДА ГАСИШ ПОЖАРИТЕ БЕ ФАШИСКИ ИЗРОД

    Коментиран от #20

    20:24 17.08.2025

  • 8 ха ха

    67 5 Отговор
    урсулетките се надяват на плячка по "международното право"

    20:24 17.08.2025

  • 9 Здравейте господин Желязков

    78 4 Отговор
    Ако го казвате като политик ви разбирам защото лъха на популизъм и вие виждате че съединените щати се опитват по всякакъв начин да се измъкнат от блатото Украйна.
    Но ако го казвате като реалист виждащ ситуацията в световен мащаб по-добре си подайте оставката защото не отговаряте като манталитет за поста министър председател.
    Последният скандал с продажбата на държавните имоти надхвърля всякакви граници.

    20:25 17.08.2025

  • 10 Богдан Филов

    49 4 Отговор
    Ще ходи на народен

    20:26 17.08.2025

  • 11 Скрий се бе папагал

    61 4 Отговор
    Не си компетентен

    20:27 17.08.2025

  • 12 Изчезни бе

    55 4 Отговор
    Дай и Гаранциите за сигурност за Украйна. Кво се обясняваш. Смешник

    20:28 17.08.2025

  • 13 Виж цените и инфлацията в България пропа

    65 4 Отговор
    Пропаднал, крадлив и некадърен мафиот! Урко фашистите може да ги подкрепя от личните си средства, а те са доста от кражба най вече

    20:28 17.08.2025

  • 14 Обаче

    24 3 Отговор
    Сигурността на Украйна е в ръцете на украинската армия. Обещанията за подкрепа и някакви имагинерни гаранции са единствено за пред възмутеното европейско обществено мнение накратко са празнословия.

    20:29 17.08.2025

  • 15 Хихи

    58 3 Отговор
    печетаря на бюлетини за гроб,изчака да му кажат от Брюксел какво да говори...

    20:29 17.08.2025

  • 16 Аз съм от ссср

    57 5 Отговор
    И този смешник ни е премиер,жалко не останаха ли стойностни българи,умни патриоти да милеят за България а ни командва този жалък човечец.

    20:30 17.08.2025

  • 17 Ходи дрънкай глупости

    51 4 Отговор
    На срещата на "Коалиция на желаещите" и не ни занимавай. Ние не сме желаещи

    20:30 17.08.2025

  • 18 О,чуден

    51 4 Отговор
    Ха, появи ли се накрая този михлюзин?! Чу какво трябва да се говори и изпълзя! Срам и позор сте за България, оставка !!!

    20:30 17.08.2025

  • 19 az СВО Победа80

    44 6 Отговор
    Кафявият БГ премиер уж щеше да разгромява руснаците и да сваля Путин, пък сега е в хора на хленчовците....

    Що тъй стана???
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #30, #34

    20:30 17.08.2025

  • 20 ост гост

    28 4 Отговор

    До коментар #7 от "ОСТАВКА":

    Моля, моля - да не обиждаме фашистите и нац-социалистите. Те поне честно са си печелили изборите в началото. А костинброд-ски НЕ. И...мамник.

    20:30 17.08.2025

  • 21 факт

    48 4 Отговор
    А бе, Желязков, нито капацитет имаш, нито някой те има за пет стотинки, че си тръгнал да се занимаваш с геополитика. България гори от всички страни, ти Украйна си тръгна да оправяш, щото България вече я оправи. Няма достатъчно пожарни, няма достатъчно пожарникари, няма пожарни самолети, нищо няма, хората се борят сами с огъня, обаче България не е важна, важна е Украйна. Този на кое държавно образувание е премиер?

    20:31 17.08.2025

  • 22 Чорбара

    32 4 Отговор
    Шу шу мига.
    Съд и възмездие.

    20:31 17.08.2025

  • 23 Тоя сега къв го играе ?

    35 2 Отговор
    Чете листчето и се прави на жив ли

    20:32 17.08.2025

  • 24 Русофилите , кво се пънете бе

    6 31 Отговор
    и се набирате като глист на буца?

    Коментиран от #39, #66

    20:32 17.08.2025

  • 25 120 000 "нулеви" руски фирми в България

    2 31 Отговор
    на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!
    Путинофилското НС мълчи като пръднал заек в люцерна!

    20:33 17.08.2025

  • 26 Коментиращ

    37 3 Отговор

    До коментар #1 от "Еле го тоз":

    Чудя се, дали тия гн.сни бг управляващи осъзнават колко много ги ненавижда народът им???
    Дали тоя продажен гл.пак от снимката, има смелостта да се разходи сам по центровете на големите градове в България?!
    Дали ако го видят по-изнервени представители от нашия народ (напр поради затрудненото свързване на двата края, заради спекула в цените, поради натикването ни в заробвозоната) ще го оставят да се прибере при тиквата си на спокойствие?!

    Шепа продали се хора определят съдбата на един цял народ?!
    И съвсем естествено, тикат тоя народ към поредната национална катастрофа!

    Коментиран от #51

    20:33 17.08.2025

  • 27 Той и Борисов

    41 3 Отговор
    Изпрати телеграма с обща снимка на Тръмп и още чака да му благодарят!
    Желязков, ти си един несретник, облечен във власт от престъпници с фалшифицирани избори!

    20:33 17.08.2025

  • 28 Пешо z

    27 2 Отговор
    Абе Желязков,Абе палячо...

    20:33 17.08.2025

  • 29 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    33 3 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ГОРИ ОТ ПОЖАРИ.ПО ПЪТИЩАТА ВСЕКИ ДЕН ЗАГИВАТ ХОРА,ТОЯ СЕ ЗАГРИЖИЛ ЗА УКРИТЕ.ЕГА ТИ ПРОДАЖНОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

    20:33 17.08.2025

  • 30 ост гост

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа80":

    300 - 30 - 3.

    20:33 17.08.2025

  • 31 Наташките по форумите

    6 10 Отговор
    призовават за вписване в Конституцията като малцинство с право на гласуване, защото имали 400 000 имота по морето!

    20:34 17.08.2025

  • 32 Евролиберастин

    29 3 Отговор
    Розовия плешив лгбти+ и той барабар Петко с мъжете дава мнение за нещо от, което нищо не разбира. Украйна винаги е била руска, затова че е ясни кой ще и влияе.

    20:34 17.08.2025

  • 33 Град Симитли

    18 2 Отговор
    Бай Желязко изглежда ошашавен/повече от обикновено/
    ... Два дни по ловни резиденци, скришно са умували:"А сега накъде?!"

    20:35 17.08.2025

  • 34 Копей

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа80":

    Азов вършат тази работа.

    20:35 17.08.2025

  • 35 Руски еничарин да се наричам

    2 14 Отговор
    първа радост е за мене!

    20:35 17.08.2025

  • 36 Гошо

    11 3 Отговор
    А па ти още си мислят че нещо зависи от тех!....Най вече от Урсулите!

    20:35 17.08.2025

  • 37 Мнението

    16 3 Отговор
    На този папуняк не е релевантно.

    20:36 17.08.2025

  • 38 Българин

    20 3 Отговор
    Твоето мнение не е важно.Тръмп не е поканил европейски държави за тази среща.Тя трябва да е само между Тръмп и Зеленски.Желязков,в качеството на какъв се явяваш???

    Коментиран от #96

    20:37 17.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ""лидер"" дЖилезку

    20 3 Отговор
    и той гаранции щял да дава. Чувате ли го тоя бре кви ги дрънка

    20:37 17.08.2025

  • 41 Мазник

    26 3 Отговор
    Гори държавата бе боклук. Инфлация, цени, няма държава, а ти на какво си премиер, на скута на Пеевски ли

    Коментиран от #76

    20:37 17.08.2025

  • 42 ежко

    21 2 Отговор
    Сериозно ли бе Желязков?Вас в ЕС не ви бръснат за слива, той акъли дава!

    20:38 17.08.2025

  • 43 Евгени от Алфапласт

    13 2 Отговор
    Ей го батко, бе! Кой казва, че се крие като мишка?

    20:39 17.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Русофила е толкова про З

    6 11 Отговор
    Путин взе Крим със сила, а Тиквата хариза Камчия доброволно!
    Радев, чии е Крим?

    Коментиран от #59

    20:40 17.08.2025

  • 46 Де така да се

    22 3 Отговор
    Грижеше и за сигурността и благоденствието на редовия Българин! Да ама Не! Със заплата от 15000 + въобще не ви пука че над 5 милиона българи едва връзват да изкарат месеца! Гиди продажни българопродавци!!!

    20:40 17.08.2025

  • 47 7777

    28 3 Отговор
    България гори,а ти Желяьков ще оправяш Украйна.Тя ли е по-важна в случая? Не можете да се оправяте с пожарите в България,а гледаш Украйна.Отивай да се биеш на фронта,ама и това не можеш.

    20:40 17.08.2025

  • 48 Гост

    14 2 Отговор
    Този пък. А сега де. Хаха

    20:40 17.08.2025

  • 49 Малеееее

    21 1 Отговор
    лейтенанта на мафиата се изказа.
    Пита ли мутрата и шиши да се изказваш ,смешник.

    20:40 17.08.2025

  • 50 Тва на края "и други"

    14 1 Отговор
    дЖилезку ли значи?

    20:40 17.08.2025

  • 51 не ги интересува

    22 2 Отговор

    До коментар #26 от "Коментиращ":

    Народът ги ненавижда, а те ненавиждат народа и това си личи от всичките им антинародни действия. Разликата е, че народът ги храни, а те се стараят да държат народа гладен и жаден. Отчуждението между народ и управляващи е толкова зловещо, че е напълно непоправимо. Някой май не си дава сметка как може да свърши тази история. И клиентите на Народния не са си давали сметка.

    20:41 17.08.2025

  • 52 Дрът русофил

    3 15 Отговор
    Маскалята няма да простят на Европа за това, че Европа живее по добре от тях!
    Съдраните наши галоши, са на същото мнение!

    Коментиран от #70

    20:41 17.08.2025

  • 53 Тази

    13 1 Отговор
    Секретарка ще пътува ли с класната и въображаемите приятели на зели

    20:42 17.08.2025

  • 54 Дедо

    15 2 Отговор
    Началник ние ще умрем скоро от сиромашия, ти почна да се обаждаш там да са атовете. Недей, че меже да издеш некое тикме. Поговорката не я ли знаеш?

    Коментиран от #81, #108

    20:42 17.08.2025

  • 55 Иван

    20 1 Отговор
    И този щял да бъде кандидат за президент.Никой няма да гласува за теб.

    20:43 17.08.2025

  • 56 добави премиерът, ама нищо не е добавил

    17 0 Отговор
    А папагалства. Мозък няма дори нещо да добави

    20:43 17.08.2025

  • 57 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 1 Отговор
    Собствената ти държава изгоря и е без вода бе некадърник!

    20:43 17.08.2025

  • 58 И със какво тоя

    18 1 Отговор
    нещо може да гарантира? Жалко същество, с какво бе?

    20:45 17.08.2025

  • 59 Коментиращ

    15 1 Отговор

    До коментар #45 от "Русофила е толкова про З":

    Тролебусчо, а когато Фащ, Турция, Израел и Жалкобритания, вилнеят из близкия изток и Африка, тогава не е ли насилствено нападение и вземане на ресурси??? Или в смса ти пише само да драскаш против лошия Путин?!

    Тролеите като този (от ком. 45) ще ги познаете основно по поговорката:
    "Крадецът вика, дръжте крадеца!"

    20:45 17.08.2025

  • 60 И от

    14 0 Отговор
    Костинброд !

    20:45 17.08.2025

  • 61 Хи хи

    20 1 Отговор
    На нас за урките изобщо, ама изобщо не ни пука ! Нас ни интересува България и всичко българско ! Само предателите ги интересува укренското !

    20:46 17.08.2025

  • 62 И тая "Коалицията на желаещите"

    10 0 Отговор
    Няма ли да каже премиерчето нелепо кво желае точно? Бахур?

    20:47 17.08.2025

  • 63 Никой

    9 0 Отговор
    Този беше върл биткаджия - защо сега подви опашка. Все пак си спомняме - ревеше за оръжия. Каква промяна - за една нощ.

    20:47 17.08.2025

  • 64 ТОВА

    16 1 Отговор
    Продажно правителство народа трябва да го изрине незабавно!

    20:49 17.08.2025

  • 65 1111

    12 1 Отговор
    С такива изказвания още повече си навличаш омразата на народа,бе гл..пак.

    20:51 17.08.2025

  • 66 Какво

    15 3 Отговор

    До коментар #24 от "Русофилите , кво се пънете бе":

    се обаждаш от обора обло добиче! Тук става въпрос за България и как нейните "ръководители" я раздават за потупване по рамото! Този плужек като иска да помага на Украйна да подава оставка о да заминава на фронта! Същото се отнася за всички русофоби мразещи Русия по форумите срещу заплащане!

    Коментиран от #69, #79

    20:51 17.08.2025

  • 67 Днешната велика видеоконференция

    15 0 Отговор
    Ей тва представлява. Някакви неадекватници дрънкат глупости и гледат в мониторче и дори един документ нямат пред себе си.

    Коментиран от #86

    20:52 17.08.2025

  • 68 Механик

    9 1 Отговор
    РАзбира се, че мнението на тоя папуняк е най-важно и трябва да бъде оповестено чрез всички СМИ.
    Не знам дали сам усеща колко много е смешен и незначителен.
    Дори подозирам, че Тръмп, Путин, Си и дори Ким, не са чували нищо за тоя безизвестник.

    Коментиран от #78

    20:55 17.08.2025

  • 69 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Какво":

    Пет милиарда печалба от продажба на оръжие.Просто бизнес.

    20:56 17.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 И кво е това: "устойчива подкрепа"

    10 0 Отговор
    И той не знае нали? А неустойчива?

    20:57 17.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Коста

    11 0 Отговор
    Референдум ще има ли за влизане в Коалицията на желаещите?

    20:58 17.08.2025

  • 74 Сус бре,

    5 0 Отговор
    земи млъкни,поне за малко! Само едни т@ пи опорки,и никаква мисъл!Света се променя пред очите ни,само тия от никого не избрани са слепи!

    20:58 17.08.2025

  • 75 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 0 Отговор
    Джелезков , боко , коко , шиши ........ да подкрепят надрусаняка и е гарантирана сигурността на покрайна имами си и фърпила на хартия и дори медицински хеликоптери !!!!!!

    20:58 17.08.2025

  • 76 Пука му на него

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мазник":

    Че гори държавата... "устойчива подкрепа"....

    20:59 17.08.2025

  • 77 Тая шушумига по добре да не казва нищо

    10 0 Отговор
    За да не се излага !!!

    20:59 17.08.2025

  • 78 То па некой те знае

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Механик":

    Ха ха

    21:00 17.08.2025

  • 79 Българин

    3 7 Отговор

    До коментар #66 от "Какво":

    Ние българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #88, #101

    21:01 17.08.2025

  • 80 Гербаджиите оправиха България

    9 0 Отговор
    И тръгнаха да оправят цял свят !!!!!!!

    21:01 17.08.2025

  • 81 Някой

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Дедо":

    Относно това, че ще умрем от сиромашия. БВП на човек 2024г, по пазарни цени в долари: Русия - 10785; Китай - 12758; България - 17069. Говориш неверни неща, вложи си парите в Русия и върви да живееш там. Или отиди в Китай да поработиш по китайски за по-малко пари. Това, че формираш мнение от медии с е твой и на такива като теб проблем. Не е добра характеристика, да не можеш да работиш с числа, особено в ерата на компютрите. И последно за теб и тези като теб. Има еврейска пословица: "Внимавай какво си пожелаваш, че Господ може да чуе молбите ти.

    Коментиран от #102, #105, #111

    21:01 17.08.2025

  • 82 Перо

    9 1 Отговор
    Какво подкрепя тоя случайник? Какви съюзи и договори имаме с ционисткия режим в Киев за да даваме гаранции за чужда война и да издържаме измислената държава?

    21:02 17.08.2025

  • 83 Червения глист

    9 0 Отговор
    Пак изпълзя от кенефа! Срам си за България,бе !

    21:03 17.08.2025

  • 84 Абе българи

    11 0 Отговор
    тоя мазен индивид мисли повече за украйна, отколкото за българите. Не е ли предателство?

    21:04 17.08.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Чи къде другаде освен

    7 0 Отговор

    До коментар #67 от "Днешната велика видеоконференция":

    в мазето, в стаята на чистачката да се наврът "лидерите".. това е лидерският офис

    21:05 17.08.2025

  • 87 Морски

    6 0 Отговор
    Н теб пък кой ти е искал мнението слуга?!

    21:06 17.08.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Копейките вият

    2 5 Отговор
    Това е добре.

    Коментиран от #93

    21:07 17.08.2025

  • 91 Не Ме Интересува !

    7 1 Отговор
    Твойта Украйна !

    Аз искам Да Живея ТУК !

    И Сега !

    А не през Следващия си Живот !

    Върни ми правата които си ми ОТНЕЛ !

    Кретен !

    Смотан !

    На какъв Език ?

    Да ти се Каже ?

    21:11 17.08.2025

  • 92 Да,бе

    8 0 Отговор
    Територията на вагините с премиер свинктер...Дотам се докарахме от толерастия...

    21:12 17.08.2025

  • 93 мислех си

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Копейките вият":

    че изкуственият интелект може повече от това, ама явно съм се лъгал.

    21:14 17.08.2025

  • 94 Железния станал подлога на зеленияФАШИСТ

    9 1 Отговор
    ТЪПАН ЖЕЛЕЗЕН, ПЪРВО УГАСИ ПОЖАРИТЕ, ОСИГУРИ ВОДА НА ХОРАТА, ОСИГУРИ ХРАНА НА ХОРАТА. СПРИ ВИХРЕЩАТА СЕ КОРУПЦИЯ И СПЕКУЛА. СПРИ ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА И СЛЕД ТОВА МИСЛИ ЗА ОКРАИНА И ЗЕЛЕНИЯ ФАШИСТ БАНДЕРОВЕЦ

    21:15 17.08.2025

  • 95 Някой

    6 2 Отговор
    Български премиер няма правото да се занимава с чужди държави, а само и единствено с интереса на народа - клетвата от конституцията. Всеки държавен служител който обслужва чужди държави (НК член 105), нанася щети при това (НК член 103) и води към опасност за война (НК член 98), е предател и мястото му е в затвора.

    Коментиран от #97

    21:16 17.08.2025

  • 96 В качествотоп на !

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    Непоканен слуга - мазник ( Натегач )!

    21:18 17.08.2025

  • 97 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Някой":

    И що не го каза това когато бай Тошо заяви гръмко по времето на Соца че "Дружбата с Русия е както Слънцето и Въздуха за всяко живо същество"?

    Коментиран от #118

    21:19 17.08.2025

  • 98 ,55 от Козлодуй

    2 0 Отговор
    Поредното бля-бля . 1994 г Украйна предаде ядреното си оръжие на Русия. САЩ , Великобритания и Русия станаха гаранти за териториалната цялост на Украйна. И ?

    21:19 17.08.2025

  • 99 барабар Петко с мъжете

    5 0 Отговор
    Кой го пита бай ти Желязко , или така са му написали от посолствоТо ?

    Коментиран от #109

    21:22 17.08.2025

  • 100 Бейрелейби

    3 0 Отговор
    Росен Желязков Чепеларски ПОМАК племеник на СИКаджийския бос Румен ПАШАТА

    21:24 17.08.2025

  • 101 Гончар Романенко

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Българин":

    "Ние българите..." Ти и баджанака ти - - пийняците?!

    21:24 17.08.2025

  • 102 ха ха ха ..

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Някой":

    Това като инфлацията 2,5% , средната работна заплата 2443 лева , че и сме трети по продължителност на живот ...
    Сега от Ес обмислят да ни вдигнат пенсионната възраст ....

    21:25 17.08.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Абе бооооооклукк,

    5 1 Отговор
    В Плевен излязоха на протест, нямат вода по 20 часа а ти за Украйна ни говориш

    Коментиран от #106

    21:26 17.08.2025

  • 105 наблюдател

    5 2 Отговор

    До коментар #81 от "Някой":

    Тъй ама не виждам руснаци да мият чинии и тоалетни по чужбината . Нито да гледат стари баби. Нито ягоди да берат . Нито улиците да метат в чужбина .
    Там позициите са заети от Българите .

    Коментиран от #107

    21:27 17.08.2025

  • 106 Бай Тошо

    1 6 Отговор

    До коментар #104 от "Абе бооооооклукк,":

    По мое време нямаше вода по 5 дни.Социализмът е едно недоносче.
    КОПЕЙЦИТЕ ДА ЧЕТАТ!

    21:28 17.08.2025

  • 107 Порно

    1 5 Отговор

    До коментар #105 от "наблюдател":

    В Германия има един милион рускини по витрините.Оше от 90-те са там.

    Коментиран от #115, #116

    21:30 17.08.2025

  • 108 Безделник

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Дедо":

    Почни работа някъде.

    21:31 17.08.2025

  • 109 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "барабар Петко с мъжете":

    Е как "Кой го пита бай ти Желязко",след като той в качеството си на Премиер разпореди Парична и Оръжейна помощ от България за Украйна според Директивите на "Коалицията на желаещите"?Искаш това решение да е подпечатано и от НС?Е къф е проблема Управляващата Коалиция в момента плюс Ново начало да гласува "като един" по въпроса?Абе вие май още си живуркате доста години назад и и хал хабер си нямате какъв вятър вее в Европа и България?!

    Коментиран от #114

    21:31 17.08.2025

  • 110 Факт

    0 1 Отговор
    Зелена светлинка пресече небето над заливите на юг. За броени секунди. Или НЛО, или някаква ракета с голяма скорост.

    Коментиран от #113

    21:34 17.08.2025

  • 111 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "Някой":

    От какво ни е тоя БВП бе байо ? Какво точно произвеждаме в момента ? Или от обезценения лев се явява ?

    21:34 17.08.2025

  • 112 Уф Божкеее...!

    2 0 Отговор
    Една безгласна буква се обади...

    21:34 17.08.2025

  • 113 С/Р

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Факт":

    Персеиди.

    21:35 17.08.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Порно":

    Има , ама с жълточервени гащи . И нашенки с националния трибагреник .

    21:37 17.08.2025

  • 116 ха ха ха ....

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Порно":

    А тия един милион рускини шляпат на украински.

    21:38 17.08.2025

  • 117 Факт

    0 0 Отговор
    Зелена светлинка пресече небето над заливите на юг. За броени секунди. Или НЛО, или някаква ракета с голяма скорост. Минават и самолети, но те летят високо. Това беше ниско.

    21:39 17.08.2025

  • 118 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "оня с коня":

    Какво различно виждаш от при Бай Тошо? От винаги със СССР, минаха на винаги със САЩ, ЕС и НАТО. Утре може да е винаги с Китай. И тогава едва ли е бил същият НК и конституция. А сега одобрени от посолството за службите и така нататък.

    21:45 17.08.2025

  • 119 Някой

    0 0 Отговор
    Грешките на Путин и Тръмп. Путин трябваше бързо да окупира Украна, докато докато запада е в ступор няма време за реакция. Вместо това Зеленски осигури три години време, през което запада стигна до извода, като през Втората св. война, не може да се допусне някой да си разиграва коня в Европа. Европа се радикализира. Вече въпросът не е дали ще има война с Русия, а кога ще почне. Съоветно темповете на въоръжаване трябва да се ускорят. Грешката на нТруъмп (или театър?), не отчете че европейците започват да се превръщат от стадо в глутница, готова да защитава ГРУПОВО интересите си. За 24 часа индивидуалното посещение на Зеленски, се превърна в групово, на хора от най-богата структура и пазар в света с 500 милиона население. Начело на "поетителите" на Тръмп е Великобритния, извесна с неотстъпчивостта на Чърчил. Голям цирк се очаква.

    21:51 17.08.2025

  • 120 Този чете ли

    0 0 Отговор
    актуалните световни новини или иска и него да го вземат в компанията на европейските лидери за защита на Зеленски пред Тръмп .

    21:52 17.08.2025

  • 121 9689

    0 0 Отговор
    Костинбродски измамнико,от тебе нищо не зависи щото си мишок.

    21:53 17.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове