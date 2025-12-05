Защитата на Благомир Коцев оспорва паричната му гаранция от 200 хиляди лева

Защитата на освободения под парична гаранция от 200 хиляди лева кмет на Варна Благомир Коцев оспорва санкцията, съобщи Нова тв.

Варненският окръжен съд информира в петък сутрин, че часове преди да влезе в сила определената мярка за неотклонение парична гаранция на кмета на Варна, в Окръжния съд е постъпила жалба от неговия защитник. Адвокатът оспорва размера на гаранцията – 200 000 лева, и настоява или да не бъде определяна мярка за неотклонение, или тя да бъде най-леката – „подписка“.

Предстои жалбата да бъде разгледана от Апелативен съд – Варна.

На 28 ноември варненският кмет Благомир Коцев официално излезе на свобода, малко след като съдебното решение пристигна във варненския затвор. Това се случи след като за броени часове, постановената гаранция от 200 000 лева беше платена след събрани дарения от симпатизанти.

Припомняме, че Върховният касационен съд реши делото срещу Благомир Коцев да се гледа във Варненския окръжен съд. По-рано Софийският градски съд прекрати съдебното производство и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.