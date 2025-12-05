Новини
България »
Защитата на Благомир Коцев оспорва паричната му гаранция от 200 хиляди лева

5 Декември, 2025 11:11 773 11

Предстои жалбата да бъде разгледана от Апелативен съд – Варна

Защитата на Благомир Коцев оспорва паричната му гаранция от 200 хиляди лева - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Защитата на освободения под парична гаранция от 200 хиляди лева кмет на Варна Благомир Коцев оспорва санкцията, съобщи Нова тв.

Варненският окръжен съд информира в петък сутрин, че часове преди да влезе в сила определената мярка за неотклонение парична гаранция на кмета на Варна, в Окръжния съд е постъпила жалба от неговия защитник. Адвокатът оспорва размера на гаранцията – 200 000 лева, и настоява или да не бъде определяна мярка за неотклонение, или тя да бъде най-леката – „подписка“.

Предстои жалбата да бъде разгледана от Апелативен съд – Варна.

На 28 ноември варненският кмет Благомир Коцев официално излезе на свобода, малко след като съдебното решение пристигна във варненския затвор. Това се случи след като за броени часове, постановената гаранция от 200 000 лева беше платена след събрани дарения от симпатизанти.

Припомняме, че Върховният касационен съд реши делото срещу Благомир Коцев да се гледа във Варненския окръжен съд. По-рано Софийският градски съд прекрати съдебното производство и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мазниол ?ейков

    8 4 Отговор
    ААА НЕ ТАКА,АЗ СЪМ ГИ СЪБРАЛА ВЕЧЕ ОТ ДАРЕНИЯ В ЛИЧНАТА МИ СМЕТКА!

    11:12 05.12.2025

  • 2 Варненец

    11 14 Отговор
    Достоен Българин който се опълчи на мафията.

    Коментиран от #11

    11:14 05.12.2025

  • 3 Хмхмхмхмхм

    2 5 Отговор
    Нормално- това е спорно съдебно производство- т.е. 2те страни представят доказателства за твърденията си и въз основа на тях съдът взема определено решение...

    Коментиран от #10

    11:16 05.12.2025

  • 4 Да кажа

    8 5 Отговор
    Не го жалете тоя! С баща си заграбиха Морската градина във Варна! Има пари тоя дето се прави на ДЕВИЦА!
    Въобще не е цвете за мирисане!

    11:19 05.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    И ТОЗИ ХОДИ КАТО БИТНИК, КАТО ОНЗИ

    11:35 05.12.2025

  • 6 А бе

    2 2 Отговор
    Политиците и адвокатите им не са ми интересни. Все повече гледам тази продажна гилдия от журналя и телевизионери.Сега се пъчат и приказват,и коментират,и анализират... Бяха се спотаили след издънените шарлатани,сега пак дефилипат ,приемат гости по студията ,а слушаме техните брътвежи вместо поканените! Все ми се струва ,пак ще има снишаване след протестната риторика.

    Коментиран от #9

    11:36 05.12.2025

  • 7 Ахах

    4 3 Отговор
    Жена му, няма ли да я съдят за лъжесвидетелстване?

    11:48 05.12.2025

  • 8 Питам

    3 1 Отговор
    Ми след като защитата оспорва паричната гаранция , да го връщат в затвора до приклучване на разследването и издаването на присъдата!

    11:52 05.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Знае

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хмхмхмхмхм":

    Българският съд приема решения въз основа на паричните аргументи с които то е подкрепено .

    11:59 05.12.2025

  • 11 Пампаец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Варненец":

    Варненската мафия явно е измислила някакво епохално откритие . Сефте чувам МАФИЯ да се опълчва срещу самата себе си !!! Пък иначе ще припомня на матряла дефиницията за МАФИЯ. МАФИЯ е срастването на организираната престъпност с държавната власт. МАФИЯ няма практически само в тоталитарните държави ! Защото дори клептоманите не крадат от самите себе си ! :-)))

    12:04 05.12.2025

