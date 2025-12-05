Новини
Недоволство в "Люлин" заради огромни дупки и кал покрай метростанция

Недоволство в "Люлин" заради огромни дупки и кал покрай метростанция

5 Декември, 2025 10:49 721 11

Има частен имот, който преминава през улицата. Дали сме го за отчуждаване. Чакаме Столичната община

Недоволство в "Люлин" заради огромни дупки и кал покрай метростанция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жителите на столичния квартал "Люлин" излизат на пореден протест заради "лунен пейзаж" по улиците в близост до метростанция, предава Nova.

Мястото е осеяно с дупки, кал и пропадания, които водят до щети на преминаващите автомобили, а майките с детски колички се затрудняват да преминат.

Недоволните граждани настояват за конкретен срок за ремонт и за включване на улицата в бюджета на района.

"Става въпрос за около 30-40 метра. Невъзможно е да преминаваме. Пускаме сигнали, но нямаме обратна връзка. Колите ни се чупят. От пет години е така", обяснява един от протестиращите.

"Проблемът касае всички хора, които отиват към метрото. Разбрахме, че това е частен имот. За съжаление са дадени разрешения за строеж без да има достъп до сградите", коментира Емилия Христова.

"Има частен имот, който преминава през улицата. Дали сме го за отчуждаване. Чакаме Столичната община, пуснали сме покана до собственика. Ако той бъде така добър да ни разреши с декларация, че може да реализираме улицата, тогава ще я направим. Не е толкова финансов проблемът, защото участъкът е малък. Общината замисля проект за парк и покрай него ще направим подземен паркинг в района, за да освободим малко движението", обясни заместник-кметът на "Люлин" Георги Гочев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да позарият малко

    1 0 Отговор
    зима идва . има евтина технология . бърза лесна . да пообиколат софето . общо са около 320 000 - 360 000 дупки, дупчета , трапове и ями . но има камери . демек карай както става , а плащай и за инфлацията .

    10:53 05.12.2025

  • 2 ГЕРБ

    7 0 Отговор
    А какво стана с боклука или това не е за протест

    10:53 05.12.2025

  • 3 Кирил

    2 4 Отговор
    Всичкото с@лян коЙто пРакира около станцията Ни мой сприе от кал.

    10:57 05.12.2025

  • 4 Некадърният кмет на София Оставка

    5 0 Отговор
    Некадърният кмет на София да подава оставка и да се маха. По лош и некомпетентен кмет София никога не е имала. Терзиев да бъде съден за безстопансвеност и заради кризите с боклука които сътвори. Също и за калпавите ремонти

    11:08 05.12.2025

  • 5 кромид криза

    1 0 Отговор
    Желязков: България има два пъти по-висок икономически растеж от средния за Европа, НО не и в люлин гайс просто продайте панелката,вземете крадисимус и лихвата плащайте за лукса в центъра гайс! На нас също не ни събират боклука,има дупки и кал,НО сме в центАрта!

    11:10 05.12.2025

  • 6 Расте и погрознява

    0 0 Отговор
    София се държи на провинцията която изсмуква като черна дупка. Като свърши това окончателно ще се превърне в гето.

    11:11 05.12.2025

  • 7 Мдаа!

    2 1 Отговор
    Ако няма кал и дупки, няма да е Люлин!! Това е част от културата на хората обитаващи Люлин, генетично им е заложено от "нулевият" жител!☹️

    11:16 05.12.2025

  • 8 ББорисов

    3 1 Отговор
    Направих София една от най-красивите столици в света , и сега искате да ме закопате !!

    11:21 05.12.2025

  • 9 Питащ

    3 0 Отговор
    А какво правим с боклука на Люлин?

    11:31 05.12.2025

  • 10 Георги

    1 0 Отговор
    А пък пред метростанция Сливница какво е, просто нямам думи да го опиша, кал, вода, смрад и дупки, няма тротоар няма нищо.

    11:36 05.12.2025

  • 11 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Аржентинският президент само за половин година е изгонил над 60 000 държавни служители тунеядци и Аржентина дърпа вече експоненциално. Президент с дупе, ама който не се дупи като нашите управляващи - на всички, и навън и вътре в страната. А Севлиевски навремето си осребри доволно участието си в операцията СДС - Стани Да Седна, та и аз да лапна - и сега му е лесно да плещи.

    11:58 05.12.2025

