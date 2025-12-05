Недоволство в "Люлин" заради огромни дупки и кал покрай метростанция

Жителите на столичния квартал "Люлин" излизат на пореден протест заради "лунен пейзаж" по улиците в близост до метростанция, предава Nova.

Мястото е осеяно с дупки, кал и пропадания, които водят до щети на преминаващите автомобили, а майките с детски колички се затрудняват да преминат.

Недоволните граждани настояват за конкретен срок за ремонт и за включване на улицата в бюджета на района.

"Става въпрос за около 30-40 метра. Невъзможно е да преминаваме. Пускаме сигнали, но нямаме обратна връзка. Колите ни се чупят. От пет години е така", обяснява един от протестиращите.

"Проблемът касае всички хора, които отиват към метрото. Разбрахме, че това е частен имот. За съжаление са дадени разрешения за строеж без да има достъп до сградите", коментира Емилия Христова.

"Има частен имот, който преминава през улицата. Дали сме го за отчуждаване. Чакаме Столичната община, пуснали сме покана до собственика. Ако той бъде така добър да ни разреши с декларация, че може да реализираме улицата, тогава ще я направим. Не е толкова финансов проблемът, защото участъкът е малък. Общината замисля проект за парк и покрай него ще направим подземен паркинг в района, за да освободим малко движението", обясни заместник-кметът на "Люлин" Георги Гочев.