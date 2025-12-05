Белобрадова даде на Желязков да подпише оставката си

С блицконтрол ще започне днес заседанието на парламента, предвижда приетата програма на Народното събрание.
Съгласно парламентарния правилник в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси за общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.
След това е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват премиерът Росен Желязков и министрите Иван Иванов, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Георги Тахов, Даниел Митов и Жечо Станков.
Председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в заседанието за парламентарен контрол няма да участва вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Теменужка Петкова, Георг Георгиев и Манол Генов.
Според премиера Желязков в рамките на настоящата година икономиката ни е заработила с темпове, каквито през последните години не са били забелязани у нас: "Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа, ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж. За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен БВП, безработицата трайно намалява."
.На въпрос от ПП-ДБ кога възнамерява да подаде оставка заради лошата икономическа политика, лошия бюджет, довели до протестите, той заяви: "Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89 ал. 2 в българската Конституция, отговори премиерът". Поясняваме, че в тази разпоредба е предвиден механизма, при който Народното събрание гласува недоверие на министър-председателя или на Министерския съвет.
Елисавета Белобрадова даде на премиера Желязков оставката му за подпис, което предизвика напрежение в залата.
Очаква се да бъде внесен днес вот на недоверие от "Продължаваме Промяната – Демократична България" за икономическата политика на правителството на премиера Росен Желязков.
