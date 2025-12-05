Новини
България »
Белобрадова даде на Желязков да подпише оставката си

Белобрадова даде на Желязков да подпише оставката си

5 Декември, 2025 10:21 923 24

  • елисавета белобрадова-
  • оставка-
  • лист-
  • росен желязков

Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89 ал. 2 в българската Конституция, отговори премиерът

Белобрадова даде на Желязков да подпише оставката си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С блицконтрол ще започне днес заседанието на парламента, предвижда приетата програма на Народното събрание.

Съгласно парламентарния правилник в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси за общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.

След това е предвиден редовен парламентарен контрол, в който ще участват премиерът Росен Желязков и министрите Иван Иванов, Атанас Запрянов, Георги Георгиев, Георги Тахов, Даниел Митов и Жечо Станков.

Председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че в заседанието за парламентарен контрол няма да участва вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Теменужка Петкова, Георг Георгиев и Манол Генов.

Според премиера Желязков в рамките на настоящата година икономиката ни е заработила с темпове, каквито през последните години не са били забелязани у нас: "Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа, ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж. За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен БВП, безработицата трайно намалява."

.На въпрос от ПП-ДБ кога възнамерява да подаде оставка заради лошата икономическа политика, лошия бюджет, довели до протестите, той заяви: "Хипотезата за оставката ми е предвидена в чл. 89 ал. 2 в българската Конституция, отговори премиерът". Поясняваме, че в тази разпоредба е предвиден механизма, при който Народното събрание гласува недоверие на министър-председателя или на Министерския съвет.

Елисавета Белобрадова даде на премиера Желязков оставката му за подпис, което предизвика напрежение в залата.

Очаква се да бъде внесен днес вот на недоверие от "Продължаваме Промяната – Демократична България" за икономическата политика на правителството на премиера Росен Желязков.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    25 3 Отговор
    шефа на водопада е сламен човек-нищо не зависи от него

    Коментиран от #24

    10:23 05.12.2025

  • 2 задължително

    21 2 Отговор
    и съд и присъда

    10:23 05.12.2025

  • 3 Еееееее....

    16 2 Отговор
    Поне го оставете човечеца една снимка с восъчната фигура на Тръмп да си направи де.
    Бъдете хора.

    10:25 05.12.2025

  • 4 Красимир Петров

    16 1 Отговор
    Оставка на всички 240 м,ър,ши

    10:27 05.12.2025

  • 5 SDEЧЕВ

    8 13 Отговор
    Белобрадова-СтендъпШарлатан, ще връчва оставка на законно избран Премиер. Моля?

    10:28 05.12.2025

  • 6 Ура,,Ура

    13 5 Отговор
    Проблемът е, че с тоя инат власта много рискува да доведе до тежки физически сблъсъци по време на протестите. Много ми е интересно какво мислят да правят в следващите месеци. И как си въобразяват да изкарат още три години до края на мандата си. Ама как ще стане тая работа, бе хора. Вие имате ли акъл?

    Коментиран от #18

    10:28 05.12.2025

  • 7 НЯМА ДА СТАНЕ

    11 1 Отговор
    ДО КАТО ШИШКО НЕ КАЖЕ. ТОЙ ТУУУЛУПА Е БИТА КАРТА ВЕЧЕ. ГОЛЕМ КЕФ ДА ГИ ГЛЕДАМЕ КАК СЕ ГЪРЧАТ УНИЖАВАТ НО КОКАЛА НЕ ПУСКАТ. НЕМА ДА ПОДАДАТ ОСТАВКА ЗАЩОТО ВСИЧКИ ЗНАЯТ ОСОБЕНО ШИША И ТУПА ЧЕ ЩЕ ГИ РАЗКРИЯТ ЩО СА ПРАВИЛИ. НЕ СА ЛИ НА ВЛАСТ ЗАГИВАТ.

    10:29 05.12.2025

  • 8 ССЛОНА

    6 1 Отговор
    ССАМО ДА ПИТАМ ПРАВ ЛИ Е ЧИЧО РУМЕН???...

    10:29 05.12.2025

  • 9 Желязков, е лъжец нагъл, крадец и

    5 3 Отговор
    Маниполатор! Оставката му е най малкото нещо, което е заслужил!!

    10:30 05.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 интересно

    9 1 Отговор
    ...................интересно защо шиши никога не излиза на трибуната, а ходи по 5 пъти пред журналята в кулоарите да ръси глупосттти

    Коментиран от #21

    10:30 05.12.2025

  • 12 коя

    2 4 Отговор
    е тая белобрадова,Не можа ли да си оскубе брадата Я навън всички депутати и да се заменят с изкуствен интелект Да се връща ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ЦАРЯ който си е ЖИВ И ЗДРАВ И НЕЗАКОННО ОТСТРАНЕН С РЕФЕРЕНДУМ , И какво каза изкуствен интелект ЧОВЕШКИЯ ВИД ПОДЛЕЖИ НА МАНИПУЛАЦИЯ И УНИЩОЖЕНИЕ.Та тая белобрадова нещо да не ни манипулира за да ни унищожи КЪДЕ без правителство и без бюджет Подложени сме на манипулация и унищожение от страна на високо платени хрантутници

    Коментиран от #17

    10:31 05.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ах Ох

    2 2 Отговор
    Тази белогъзова, ахахахахахаааа 🌈🖕🤣

    10:32 05.12.2025

  • 15 Българин

    2 1 Отговор
    Оставка!

    10:34 05.12.2025

  • 16 Абе

    3 0 Отговор
    Бела брада, черна душа.

    10:34 05.12.2025

  • 17 СЛОНА

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "коя":

    ЦАРЯ ТРЯБВА ДА Е ГОЛ!!!
    ТРЯБВА ДА ОСТАНЕ САМО В ДЕЦКИТЕ КНИЖКИ И ПРИКАЗКИ!!!

    10:35 05.12.2025

  • 18 Ку-ку

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Кои протести......тези от последните дни, които са по малобройни от уличните кучета и котки ли....🤣🤣🤣

    10:37 05.12.2025

  • 19 народа

    1 1 Отговор
    Няма разтеж , правителството прави изкуствено инфлация и затова цифрите стават по-големи .Дерат ни с една дума

    10:37 05.12.2025

  • 20 България ще фалира

    1 1 Отговор
    Еврозоната позволява огромно теглене на заеми. Ако не спрат Разходите, ни чака драстично увеличение на данъци и осигуровки. Намалявайте заплати на бюджетници с 50%, за получаващите над 2000 чисто заплата. Не може 21 милиарда лева заеми да отиват за заплати на бюджетници. А надценките на определени храни да стигат 91% от производител до потребител. Забрана за теглене на милиарди заеми, замразяване на повишаване на цени на лекарства, храни, данъци, осигуровки. Забрана да се вдига Данък сграда с 40% за основно жилище, защото това води и до увеличаване на такса смет. Махнете от приетата от сглабката от Сглобката МРЗ да е 50% от средната, защото основни плащания за обвързани с МРЗ, вклч. на Кацата без дъно НЗОК, 11 милиарда от бюджет, 6 милиарда от доплащане пациенти. 37 милиарда лева изяждат заплати на бюджетници и НЗОК.
    Кой разреши това Безобразие? ПП, ДБ, БСП, ГЕРБ?

    10:38 05.12.2025

  • 21 алхимик

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "интересно":

    Защото на трибуната се води стенограма и не могат да стенографират мучене

    10:38 05.12.2025

  • 22 Майора

    1 0 Отговор
    Ало коментиращи , с кога ще има съд и присъди за организатора на протеста Божков , Прокопиев , братя Бобокови и ред други спиращи начело с разединителя Радев , спиращи европейският път на страната! Ами на Партията на кеша и пудела с пачките и на всички соросоидни организации , участващи в тази партия!

    10:39 05.12.2025

  • 23 Доктора

    0 0 Отговор
    Това същество Белобрадова, с неизяснен пол, е срам и позор за Народното събрание. Поне се показва като автентична комунистка-терористка.

    10:40 05.12.2025

  • 24 Сега Яви Божанкова

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    и тя да му даде оставката -))

    10:41 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове