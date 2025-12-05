Мирослав Севлиевски: Това поколение въстава

„Протестите са илюстрация на онези 70%, които не гласуват по една или друга причина“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Мирослав Севлиевски, общественик и бивш министър на енергетиката.

„Всички хора, които излязоха на протеста, го направиха заради надменността в политиката. Това беше въстание срещу надменността в политиката“, смята Севлиевски.

„За мен младите хора на протеста не протестираха срещу, а знаят какво искат за първи път. Вотът на младите през 2021 г. беше срещу и той отиде в „Има такъв народ“, на мнение е журналистът Константин Вълков.

„Сега обаче те знаят какво искат – не искат решенията да се взимат в тъмна стая. Искат икономическа стабилност и знаят как да я постигнат, защото искат да останат в България“, каза той.

„Протестът от против онези, които лелеят по сядането в скута, да мине към нещо „за“. За реални политики и реформи“, допълни журналистът

Мирослав Севлиевски допълни, че младите хора не искат „ориенталщина, провинциализъм и посредственост“.

„Това поколение не иска деспотизъм и кютек. Приказките и поведението, които намекват за кютек, те го ненавиждат“, допълни той.

„Пушката на бюджета, която гръмна, създаде условията и възбуди новата революция. Започва голямата промяна и тя се прави от това поколение. Не е задължително да е свързана с партията на промяната. Не трябва да очакваме, че точно тези политически сили ще участват в промяната и ще бъдат в същата конфигурация на следващите избори. Очаквам, че ще има нови политически проекти“, на мнение е Севлиевски.

„На 5 януари бюджет ще има, защото приходите не зависят от бюджета. За първи път чувам такова нещо. През последните четири години колко пъти има удължен бюджет – три пъти. Да е спряла държавата?“, попита Вълков.

Той не е сигурен, че Румен Радев разбира посланията на младите.

„Те колкото са против лелеенето в скута на онзи господин с неизследваното от науката заболяване, колкото са против управлението на ГЕРБ – толкова са против и Москва“, смята той.