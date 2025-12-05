Новини
България »
Мирослав Севлиевски: Това поколение въстава

Мирослав Севлиевски: Това поколение въстава

5 Декември, 2025 10:53 1 108 48

  • мирослав севлиевски-
  • протест-
  • въстание

Мирослав Севлиевски допълни, че младите хора не искат „ориенталщина, провинциализъм и посредственост“

Мирослав Севлиевски: Това поколение въстава - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Протестите са илюстрация на онези 70%, които не гласуват по една или друга причина“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Мирослав Севлиевски, общественик и бивш министър на енергетиката.

„Всички хора, които излязоха на протеста, го направиха заради надменността в политиката. Това беше въстание срещу надменността в политиката“, смята Севлиевски.

„За мен младите хора на протеста не протестираха срещу, а знаят какво искат за първи път. Вотът на младите през 2021 г. беше срещу и той отиде в „Има такъв народ“, на мнение е журналистът Константин Вълков.

„Сега обаче те знаят какво искат – не искат решенията да се взимат в тъмна стая. Искат икономическа стабилност и знаят как да я постигнат, защото искат да останат в България“, каза той.

„Протестът от против онези, които лелеят по сядането в скута, да мине към нещо „за“. За реални политики и реформи“, допълни журналистът

Мирослав Севлиевски допълни, че младите хора не искат „ориенталщина, провинциализъм и посредственост“.

„Това поколение не иска деспотизъм и кютек. Приказките и поведението, които намекват за кютек, те го ненавиждат“, допълни той.

„Пушката на бюджета, която гръмна, създаде условията и възбуди новата революция. Започва голямата промяна и тя се прави от това поколение. Не е задължително да е свързана с партията на промяната. Не трябва да очакваме, че точно тези политически сили ще участват в промяната и ще бъдат в същата конфигурация на следващите избори. Очаквам, че ще има нови политически проекти“, на мнение е Севлиевски.

„На 5 януари бюджет ще има, защото приходите не зависят от бюджета. За първи път чувам такова нещо. През последните четири години колко пъти има удължен бюджет – три пъти. Да е спряла държавата?“, попита Вълков.

Той не е сигурен, че Румен Радев разбира посланията на младите.

„Те колкото са против лелеенето в скута на онзи господин с неизследваното от науката заболяване, колкото са против управлението на ГЕРБ – толкова са против и Москва“, смята той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    Гледах тълпите млади хора на площада и не вярвах на очите си.Вече се бях отчаял че ще дойдат при нас.

    Коментиран от #12

    10:54 05.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пресолена

    15 0 Отговор
    миро какво става на яхтата.

    Коментиран от #14

    10:56 05.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дааааа

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Всичко е уговорено от ДПС -тата.
    Сега не само турската етнос но и ромската са на ДПС а взети заедно хич не са малко..
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.

    Коментиран от #8

    10:57 05.12.2025

  • 6 Трол

    5 5 Отговор
    Това поколение въстава на телефоните.

    10:57 05.12.2025

  • 7 Какво въстава

    15 6 Отговор
    Това е типично стадо! Само стадо не мисли и не вижда, че единият кръг на мафията зад ПП и ДБ, ги ползва срещу другият кръг. Това е стадно поведение, типично за глупав народ.

    10:57 05.12.2025

  • 8 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Дааааа":

    Чакай като дойдат и госите от Сектор Газа.

    11:00 05.12.2025

  • 9 ккк

    8 2 Отговор
    и от тези 30% които гласуват- 50 са за сглобката от които поне 30 са купени и какво излиза има няма един файтон които истински подкрепят тази пасмина . Оставка, оставка

    11:01 05.12.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор
    Чудесно... дневния ред пак ще се пише от най-глупавите и най-мързеливите! Ако до сега се решаваше от чантаджиите на държавна служба и родата им, сега към тях ще се присъединят и летящи в облаците тиктокаджии и инфлуенсъри...
    Май е време да си бия камшика от тая територия и който иска да ви плаща данъци и да ви издържа!

    11:05 05.12.2025

  • 11 генчо

    6 3 Отговор
    Мирослав Севлиевски: Това поколение въстава! само дето не знаят срещу какво и за какво!

    11:05 05.12.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тълпите млади хора дето искат по 5 бона заплата без не само да имат и ден трудов стаж, ами и елементарни познания ли? Тълпите тик-токаджии? Тия с тилифончетата и силикончетата?!
    Айде да са ти честити!

    Коментиран от #16

    11:07 05.12.2025

  • 13 министър географ

    6 0 Отговор
    Миро, научи ли какво е реактор и какво е турбина в АЕЦ, защото докато беше министър на енергетиката не правеше разлика? Та, колко турбини и колко реактора имаше в АЕЦ?????

    11:07 05.12.2025

  • 14 Сила

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "пресолена":

    Хи хи хи ....именно !!! Това поколение не помни и не знае за яхтата , обаче ние от поколение Х помним и не забравяме !!! "Царските " корумпета и контрабандисти от котилото на ДС , не на нас тия номерца от селски вечеринки !!! А поколение Z само смело напред и успех !!!

    11:09 05.12.2025

  • 15 Хахахаха

    5 2 Отговор
    Севлиевски винаги се е отличавал с погрешни оценки и позиции! Поколението чийто официален дрес код е анцугът и е прочело по малко книги от Бойко Борисов, въставало!!!! 😂😂😂😂😂

    11:09 05.12.2025

  • 16 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Младите хора се борят за живота си.Не искат да чистят тоалетни в чужбина.

    Коментиран от #18, #19, #46

    11:09 05.12.2025

  • 17 до владетелите на зоопарка......

    7 3 Отговор
    Приказки за наивници.........Същото бе и с нашето поколение и по същия начин като сега ни лъжеха!!!какво виждат вече старческите ми очи.........Чрез медиите и търговията новите владетели създават нови роби......При това изобилие от Глупости на инфлационни цени не знам какви родители и колко трябва да получават за да могат това изобилие да го вкарат с тирове при децата си и после......къде го складират това.....Да му мислят майки ,бащи дащни баби и глупави дядовци като мен.Така ни лъжеха и нас ,но възможностите за Манипулация на господарите ни бяха по малки.....и преди и сега и много преди и много след нас света ще се дели на касти и никога родители и деца ще бъдат.........доволни едни от други независимо какви жертви ще направи родителят към детето си........

    11:13 05.12.2025

  • 18 Верно ли

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Интересна борба е да те изкара мафията зад ПП и ДБ, срещу другата мафия. Типично стадо.

    11:16 05.12.2025

  • 19 ДрайвингПлежър

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Ба! младите живеят в един балон - искат да получават без да бачкат.
    Явно идея си нямаш какви идиотчета растат изцяло откъснати от реалността.

    Всеки може да забогатее ама трябва търпени и дисциплина, а те нямат нито едното а искат да берат плодовете

    Коментиран от #23, #26

    11:20 05.12.2025

  • 20 Дориана

    4 1 Отговор
    Хората не се страхуват от репресиите и диктатурата на Пеевски и Борисов, за това излязоха с карикатури персонално към тях. Пеевски и Борисов са най- голямото зло на България. Те бяха принудени да излязат на революция за да бъдат свалени Борисов и Пеевски отворили широко вратата за мафията, олигарсите, кражбите и рекетите , пълзящата диктатура и унищожението на демокрацията в България Те не работят за народа , а срещу народа дори не чуха гласа на хората за Референдум и нагло го отхвърлиха. Пълен провал са.

    11:20 05.12.2025

  • 21 Дедо

    3 0 Отговор
    Тоя набора нещо много ги разбира тия младите. Чак от тяхно име говореше по ено време. Ше го изритат джензитата като Стоичков риташе дузпа. Такива де се нагаждат никой ги не долюбва.

    11:32 05.12.2025

  • 22 мдаа

    3 0 Отговор
    Квантовият лунатизъм има сериозни странични ефекти. "И премиер съм и депутат съм" и "ша ва качвам и няма да ва качвам" и така дойде въстанието...

    11:32 05.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ти си балон!

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    Затова ли чакаха края на работния ден, за да се присъединят към протеста? Щото искат само да получават?

    11:35 05.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 0-С-Т-А-В-К-А!

    2 0 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    11:39 05.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тракиец":

    Ако не можеш да направиш правилна оценка на икономическата ситуация, очевидно че ще получиш онази позната пръстова комбинация! Пак казвам! Време и търпение - почваш с малко и то расте - идиотчетата искат от утре да са милионери с частни самолети - е не става!

    А това, че са на площада е мода, не някакво разбиране на политическата и икономическата ситуация. Ако не си там да си направиш селфи не си вървежен - повечето си нямат идея как аджеба работи системата

    11:40 05.12.2025

  • 32 0-С-Т-А-В-К-А!

    2 0 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    11:40 05.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 0-С-Т-А-В-К-А!

    2 0 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    11:44 05.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Чалгапоколение

    1 2 Отговор
    Първото..

    11:50 05.12.2025

  • 41 Зъл пес

    3 2 Отговор
    Стига сте се хвалили с това поколение.То не става за нищо.Вече е превзето от станимировци,асенки и сие.

    11:51 05.12.2025

  • 42 А ти разбра ли

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "В кофгата бе тро лей":

    Ти си си ганин и си правен в г3! На май к@ ти в кофата!🖕

    Коментиран от #45

    11:51 05.12.2025

  • 43 И против теб

    4 0 Отговор
    Протестират против мафията и лицата от снимката на, която бяхте на една яхта събрани разни бандити.

    11:51 05.12.2025

  • 44 Василеску

    1 0 Отговор
    Аржентинският президент само за половин година е изгонил над 60 000 държавни служители тунеядци и Аржентина дърпа вече експоненциално. Президент с дупе, ама който не се дупи като нашите управляващи - на всички, и навън и вътре в страната. А Севлиевски навремето си осребри доволно участието си в операцията СДС - Стани Да Седна, та и аз да лапна - и сега му е лесно да плещи.

    11:53 05.12.2025

  • 45 В кофата тро лей

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "А ти разбра ли":

    Там е боклука.-

    11:53 05.12.2025

  • 46 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Ами тогава да учат и да се борят,а не да следват станимировци и асеновци.

    11:57 05.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Това поколение

    1 0 Отговор
    Го уволниха от запада поради кризата и вряска за много пари..
    Една сламка не е преместило в полза на обществото.
    Дай им.чалгии и кючеци.
    Боклуци Сър Джон

    12:03 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове