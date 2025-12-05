Мирослав Севлиевски: Това поколение въстава

„Протестите са илюстрация на онези 70%, които не гласуват по една или друга причина“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ Мирослав Севлиевски, общественик и бивш министър на енергетиката.
„Всички хора, които излязоха на протеста, го направиха заради надменността в политиката. Това беше въстание срещу надменността в политиката“, смята Севлиевски.
„За мен младите хора на протеста не протестираха срещу, а знаят какво искат за първи път. Вотът на младите през 2021 г. беше срещу и той отиде в „Има такъв народ“, на мнение е журналистът Константин Вълков.
„Сега обаче те знаят какво искат – не искат решенията да се взимат в тъмна стая. Искат икономическа стабилност и знаят как да я постигнат, защото искат да останат в България“, каза той.
„Протестът от против онези, които лелеят по сядането в скута, да мине към нещо „за“. За реални политики и реформи“, допълни журналистът
Мирослав Севлиевски допълни, че младите хора не искат „ориенталщина, провинциализъм и посредственост“.
„Това поколение не иска деспотизъм и кютек. Приказките и поведението, които намекват за кютек, те го ненавиждат“, допълни той.
„Пушката на бюджета, която гръмна, създаде условията и възбуди новата революция. Започва голямата промяна и тя се прави от това поколение. Не е задължително да е свързана с партията на промяната. Не трябва да очакваме, че точно тези политически сили ще участват в промяната и ще бъдат в същата конфигурация на следващите избори. Очаквам, че ще има нови политически проекти“, на мнение е Севлиевски.
„На 5 януари бюджет ще има, защото приходите не зависят от бюджета. За първи път чувам такова нещо. През последните четири години колко пъти има удължен бюджет – три пъти. Да е спряла държавата?“, попита Вълков.
Той не е сигурен, че Румен Радев разбира посланията на младите.
„Те колкото са против лелеенето в скута на онзи господин с неизследваното от науката заболяване, колкото са против управлението на ГЕРБ – толкова са против и Москва“, смята той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
10:54 05.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пресолена
Коментиран от #14
10:56 05.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дааааа
До коментар #2 от "Хахаха":Всичко е уговорено от ДПС -тата.
Сега не само турската етнос но и ромската са на ДПС а взети заедно хич не са малко..
На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
Коментиран от #8
10:57 05.12.2025
6 Трол
10:57 05.12.2025
7 Какво въстава
10:57 05.12.2025
8 честен ционист
До коментар #5 от "Дааааа":Чакай като дойдат и госите от Сектор Газа.
11:00 05.12.2025
9 ккк
11:01 05.12.2025
10 ДрайвингПлежър
Май е време да си бия камшика от тая територия и който иска да ви плаща данъци и да ви издържа!
11:05 05.12.2025
11 генчо
11:05 05.12.2025
12 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тълпите млади хора дето искат по 5 бона заплата без не само да имат и ден трудов стаж, ами и елементарни познания ли? Тълпите тик-токаджии? Тия с тилифончетата и силикончетата?!
Айде да са ти честити!
Коментиран от #16
11:07 05.12.2025
13 министър географ
11:07 05.12.2025
14 Сила
До коментар #3 от "пресолена":Хи хи хи ....именно !!! Това поколение не помни и не знае за яхтата , обаче ние от поколение Х помним и не забравяме !!! "Царските " корумпета и контрабандисти от котилото на ДС , не на нас тия номерца от селски вечеринки !!! А поколение Z само смело напред и успех !!!
11:09 05.12.2025
15 Хахахаха
11:09 05.12.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Младите хора се борят за живота си.Не искат да чистят тоалетни в чужбина.
Коментиран от #18, #19, #46
11:09 05.12.2025
17 до владетелите на зоопарка......
11:13 05.12.2025
18 Верно ли
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Интересна борба е да те изкара мафията зад ПП и ДБ, срещу другата мафия. Типично стадо.
11:16 05.12.2025
19 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Ба! младите живеят в един балон - искат да получават без да бачкат.
Явно идея си нямаш какви идиотчета растат изцяло откъснати от реалността.
Всеки може да забогатее ама трябва търпени и дисциплина, а те нямат нито едното а искат да берат плодовете
Коментиран от #23, #26
11:20 05.12.2025
20 Дориана
11:20 05.12.2025
21 Дедо
11:32 05.12.2025
22 мдаа
11:32 05.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ти си балон!
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":Затова ли чакаха края на работния ден, за да се присъединят към протеста? Щото искат само да получават?
11:35 05.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 0-С-Т-А-В-К-А!
11:39 05.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ДрайвингПлежър
До коментар #23 от "Тракиец":Ако не можеш да направиш правилна оценка на икономическата ситуация, очевидно че ще получиш онази позната пръстова комбинация! Пак казвам! Време и търпение - почваш с малко и то расте - идиотчетата искат от утре да са милионери с частни самолети - е не става!
А това, че са на площада е мода, не някакво разбиране на политическата и икономическата ситуация. Ако не си там да си направиш селфи не си вървежен - повечето си нямат идея как аджеба работи системата
11:40 05.12.2025
32 0-С-Т-А-В-К-А!
11:40 05.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 0-С-Т-А-В-К-А!
11:44 05.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Чалгапоколение
11:50 05.12.2025
41 Зъл пес
11:51 05.12.2025
42 А ти разбра ли
До коментар #39 от "В кофгата бе тро лей":Ти си си ганин и си правен в г3! На май к@ ти в кофата!🖕
Коментиран от #45
11:51 05.12.2025
43 И против теб
11:51 05.12.2025
44 Василеску
11:53 05.12.2025
45 В кофата тро лей
До коментар #42 от "А ти разбра ли":Там е боклука.-
11:53 05.12.2025
46 Зъл пес
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Ами тогава да учат и да се борят,а не да следват станимировци и асеновци.
11:57 05.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Това поколение
Една сламка не е преместило в полза на обществото.
Дай им.чалгии и кючеци.
Боклуци Сър Джон
12:03 05.12.2025