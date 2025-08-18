Пеевски алармира: Институциите незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити

Медийни публикации от последните дни напомнят, че все още не е намерено решение на проблем, засягащ много хора, попаднали в капана на "лесните пари", изпаднали в невъзможност да обслужват кредити или натрупали задължения, които поставят под риск да загубят единствено жилище или доход под екзистенц-минимума. Това казва в свое изявление лидерът на "ДПС- Ново Начало" Делян Пеевски. Ето и още от неговите думи:
Темата е много чувствителна и държавата не може да остане безучастна към подобни сигнали.
Затова е необходимо ангажираните институции да се задействат незабавно! МФ, БНБ, КЗП и ДАНС трябва да оптимизират процедурите и контрола върху небанковите кредитни институции и да дадат предложения за необходимите изменения в законодателството в Народното събрание, които да бъдат приети още с началото на есенната сесия на парламента.
Водещото е това, че регулациите, контролът и санкциите трябва да бъдат променени така, че ефективно да се защитават хората.
В унисон с европейските изисквания е необходимо да се премине към лицензиране на дейността на самите компании, възприемането на по-строг контрол върху лихвените проценти и приемането на правила за всяка категория кредити. По този начин ще се преустановят нелоялни практики като фалшиви "бизнес кредити", при които ползвателите губят потребителската си протекция.
Контролът върху таксите и комисионните за обслужване и тавана на лихвените проценти ще позволи да се поддържа добра конкурентна среда, а в същото време да се гарантира, че потребителите ще бъдат защитени от измами.
Създаването на дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити, ще създаде преграда пред злоупотреби и злонамереност и порочни схеми.
Създаването на фонд за компенсация на пострадали от нелоялни практики на фирми за бързи кредити е инструмент, с който ще може да се реагира адекватно на всеки потвърден сигнал за злоупотреби.
18 Август, 2025 08:09 823 10
