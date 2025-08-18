Новини
България »
Всички градове »
Пеевски алармира: Институциите незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити

18 Август, 2025 08:09 823 10

  • делян пеевски-
  • институции-
  • контрол-
  • санкции-
  • бързи кредити

Пеевски алармира: Институциите незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Медийни публикации от последните дни напомнят, че все още не е намерено решение на проблем, засягащ много хора, попаднали в капана на "лесните пари", изпаднали в невъзможност да обслужват кредити или натрупали задължения, които поставят под риск да загубят единствено жилище или доход под екзистенц-минимума. Това казва в свое изявление лидерът на "ДПС- Ново Начало" Делян Пеевски. Ето и още от неговите думи:
Темата е много чувствителна и държавата не може да остане безучастна към подобни сигнали.
Затова е необходимо ангажираните институции да се задействат незабавно! МФ, БНБ, КЗП и ДАНС трябва да оптимизират процедурите и контрола върху небанковите кредитни институции и да дадат предложения за необходимите изменения в законодателството в Народното събрание, които да бъдат приети още с началото на есенната сесия на парламента.
Водещото е това, че регулациите, контролът и санкциите трябва да бъдат променени така, че ефективно да се защитават хората.
В унисон с европейските изисквания е необходимо да се премине към лицензиране на дейността на самите компании, възприемането на по-строг контрол върху лихвените проценти и приемането на правила за всяка категория кредити. По този начин ще се преустановят нелоялни практики като фалшиви "бизнес кредити", при които ползвателите губят потребителската си протекция.
Контролът върху таксите и комисионните за обслужване и тавана на лихвените проценти ще позволи да се поддържа добра конкурентна среда, а в същото време да се гарантира, че потребителите ще бъдат защитени от измами.
Създаването на дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити, ще създаде преграда пред злоупотреби и злонамереност и порочни схеми.
Създаването на фонд за компенсация на пострадали от нелоялни практики на фирми за бързи кредити е инструмент, с който ще може да се реагира адекватно на всеки потвърден сигнал за злоупотреби.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕЩУ ЗА ПОДПАЛВАНЕТО

    8 2 Отговор
    На държавата от дронове на ,,,партньрски ДЪРЖАВИ, с безплатни бази...

    08:14 18.08.2025

  • 2 оценка

    7 0 Отговор
    ПееФски алармира,че не дава бързи кредити,а само взима.

    08:19 18.08.2025

  • 3 голям кредит

    6 0 Отговор
    колкото ктб

    08:22 18.08.2025

  • 4 Институции

    3 0 Отговор
    и чиновници болн, рушвети бил - контрол никакъв !

    08:23 18.08.2025

  • 5 абе къде е булгартабак ?

    6 0 Отговор
    да си взема едно виктори за днес

    08:23 18.08.2025

  • 6 1234

    6 1 Отговор
    Направо да ги забранят. Има ли бързи кредити в друга държава от ЕС и член на Еврозоната!?
    Заложните къщи също.

    А хазарта на 5км извън табелата на населеното място.

    08:25 18.08.2025

  • 7 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Егати лицемерието....

    08:34 18.08.2025

  • 8 Сталин

    2 1 Отговор
    Бизнесът на тези бандити от племето с малките шапки трябва да бъде забранен напълно

    08:35 18.08.2025

  • 9 Този да не се

    1 0 Отговор
    кахъри за пострадалите от измамници, а да връща откраднатите милиарди от КТБ, Булгартабак и калпаво направените магистрали. Измамник! Кой го излъга, че ще му се размине?

    08:38 18.08.2025

  • 10 Емигрант

    0 0 Отговор
    Българският "Робин Хут" намагнитва стадото ха ха ха ! Справи се с медиите постави ги под своя зависимост остава му най-лесното да вкара цялото овче стадо в кланицата за "пъстърма"...........

    08:40 18.08.2025

