Рускиня се удави на неохраняем плаж край Несебър

Руска гражданка се удави на неохраняем плаж, разположен между село Емона и местността „Иракли“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

На 17 август около 10 ч. в Районното управление в Несебър е получено съобщение за инцидент на неохраняем плаж, при който в морето се удавила руска гражданка, продължително пребиваваща във Варна.

Тялото на жената е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.