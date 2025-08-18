Рускиня се удави на неохраняем плаж край Несебър

Руска гражданка се удави на неохраняем плаж, разположен между село Емона и местността „Иракли“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
На 17 август около 10 ч. в Районното управление в Несебър е получено съобщение за инцидент на неохраняем плаж, при който в морето се удавила руска гражданка, продължително пребиваваща във Варна.
Тялото на жената е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
1 прекрасен
09:37 18.08.2025
2 абе
Коментиран от #14, #18, #23
09:40 18.08.2025
3 Тва пусто пиенье ша ги
09:40 18.08.2025
4 няма спасители
09:41 18.08.2025
5 !!!?
09:47 18.08.2025
6 Учуден
Коментиран от #8, #13
09:50 18.08.2025
7 Това лято
09:51 18.08.2025
8 а ти
До коментар #6 от "Учуден":много питаш
09:51 18.08.2025
9 просветлен
Коментиран от #20
09:55 18.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А ти
До коментар #6 от "Учуден":Защо не уважаваш жените , а се навеждаш да те уважават мъжете?
09:59 18.08.2025
14 пешо
До коментар #2 от "абе":не е рускиня , а украйнка , но украйнците са безсмъртни
09:59 18.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 и аз разбрах
До коментар #15 от "пешо":че рускинята се е удавила в знак на протест срещу колективното посещение на Зеленски и еврогрупа при Тремп.
10:02 18.08.2025
17 Факт
10:03 18.08.2025
18 Търновец
До коментар #2 от "абе":Един мустакат адвокат от София в миналото секретар на районен комитет на ДКМС и сътрудник на ДС - уреди много Руси с имоти. И е представител на генерал лейтенант от КГБ.
10:05 18.08.2025
19 !!!?
10:05 18.08.2025
20 От Варна
До коментар #9 от "просветлен":Ами същото правят и българите, с имотите си в Гърция. Скоро обявиха за проверки от страна на гръцките власти. Нищо осъдително, естествено, че ще поканя близки и познати. Защо пък трябва да се дават пари на хотелската мафия? Все едно да ме съдят, че посрещам роднини в собствения си апартамент през лятото. Това е единственото време да се срещнем и разпускаме заедно. Съвсем човешко! Е, че някой ще спечели малко пари без да ги декларира, окрадената ни държава бълха я ухапала…..
Коментиран от #21
10:08 18.08.2025
21 защото
До коментар #20 от "От Варна":това не са близки и познати а туристи, които си плащат за настаняването в частните домове на други руснаци. Само дето те не оставят данъци в България.
10:10 18.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дедо
До коментар #2 от "абе":Мисис Йотова им дава визите. Във Варна е пълно с руснаци , изключително арогантни и високомерно.. Смятат ни за диваци , които те като имперска нация трябва да са ни господари .
10:15 18.08.2025