Рускиня се удави на неохраняем плаж край Несебър

18 Август, 2025 09:34 830 23

Тялото на жената е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руска гражданка се удави на неохраняем плаж, разположен между село Емона и местността „Иракли“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

На 17 август около 10 ч. в Районното управление в Несебър е получено съобщение за инцидент на неохраняем плаж, при който в морето се удавила руска гражданка, продължително пребиваваща във Варна.

Тялото на жената е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.


  • 1 прекрасен

    7 9 Отговор
    ден !

    09:37 18.08.2025

  • 2 абе

    10 6 Отговор
    кой им дава шенгенски визи на руснаците?

    Коментиран от #14, #18, #23

    09:40 18.08.2025

  • 3 Тва пусто пиенье ша ги

    11 7 Отговор
    Довръши тиа БОК луци

    09:40 18.08.2025

  • 4 няма спасители

    2 1 Отговор
    малка е плажната ивица, а къпачите са много . така влизат за денонощие по 1300 в минута . а излизат колкото докретат до родния бряг . нещо кат мигрантите . това е една шенген граница . има случаи излизат по 1500 в минута . а какви са . каквито са . плуването е неестествен процес . затова и маймуните не могат . има пояси , лодки , и други . на басейн дерат 3 кожи . хората странят . все едно ги обират .

    09:41 18.08.2025

  • 5 !!!?

    8 2 Отговор
    Украинците са й виновни...!

    09:47 18.08.2025

  • 6 Учуден

    10 3 Отговор
    Защо ме е почивал в Севастопол?Или Сочи.

    Коментиран от #8, #13

    09:50 18.08.2025

  • 7 Това лято

    4 1 Отговор
    мелтемът задуха още през юли и мъртвото вълнение подрани. Най пасни са плажовете, чието дъно стръмно става дълбоко- една- две крачки и си без дъно и почва да те влече навътре. ко не знаеш какво да правиш- паника и смърт!

    09:51 18.08.2025

  • 8 а ти

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    много питаш

    09:51 18.08.2025

  • 9 просветлен

    7 4 Отговор
    Руските собственици на имоти по българското черноморие изпращат "приятелите си" да им почиват в имотите, след като им приберат парите още в Русия. Туристите всичко си носят и остават само употребявана тоалетна хартия в България. Няма такси. Няма данъци за България. Няма пазаруване по българските магазини.

    Коментиран от #20

    09:55 18.08.2025

  • 13 А ти

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    Защо не уважаваш жените , а се навеждаш да те уважават мъжете?

    09:59 18.08.2025

  • 14 пешо

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "абе":

    не е рускиня , а украйнка , но украйнците са безсмъртни

    09:59 18.08.2025

  • 16 и аз разбрах

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "пешо":

    че рускинята се е удавила в знак на протест срещу колективното посещение на Зеленски и еврогрупа при Тремп.

    10:02 18.08.2025

  • 17 Факт

    3 0 Отговор
    Нос Емона, Иракли е планина и море, както и целия Несебърски залив. Много силно течение и внезапни промени!

    10:03 18.08.2025

  • 18 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "абе":

    Един мустакат адвокат от София в миналото секретар на районен комитет на ДКМС и сътрудник на ДС - уреди много Руси с имоти. И е представител на генерал лейтенант от КГБ.

    10:05 18.08.2025

  • 19 !!!?

    3 1 Отговор
    Руснаците идват в България защото са само по авантата - Копейката му раболепства и му говори на руски (развален български), по плажовете са се окопали само в безплатните зони, в автобусите се качват на тумби и се мотаят пред кондуктора докато дойде спирката да слязат, ако някъде трябва да платят, предпочитат кеш и веднага пускат "братушкането" за бонус, ако ударят на камък стават нагли...!

    10:05 18.08.2025

  • 20 От Варна

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "просветлен":

    Ами същото правят и българите, с имотите си в Гърция. Скоро обявиха за проверки от страна на гръцките власти. Нищо осъдително, естествено, че ще поканя близки и познати. Защо пък трябва да се дават пари на хотелската мафия? Все едно да ме съдят, че посрещам роднини в собствения си апартамент през лятото. Това е единственото време да се срещнем и разпускаме заедно. Съвсем човешко! Е, че някой ще спечели малко пари без да ги декларира, окрадената ни държава бълха я ухапала…..

    Коментиран от #21

    10:08 18.08.2025

  • 21 защото

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "От Варна":

    това не са близки и познати а туристи, които си плащат за настаняването в частните домове на други руснаци. Само дето те не оставят данъци в България.

    10:10 18.08.2025

  • 23 Дедо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "абе":

    Мисис Йотова им дава визите. Във Варна е пълно с руснаци , изключително арогантни и високомерно.. Смятат ни за диваци , които те като имперска нация трябва да са ни господари .

    10:15 18.08.2025

