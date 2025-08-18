Новини
Оперирана е в "Пирогов" младата жена, пострадала тежко при тежката катастрофа, причинена от ром в София

Оперирана е в "Пирогов" младата жена, пострадала тежко при тежката катастрофа, причинена от ром в София

18 Август, 2025 18:08

Интервенцията се е състояла днес

Оперирана е в "Пирогов" младата жена, пострадала тежко при тежката катастрофа, причинена от ром в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оперирана е младата жена, пострадала тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт. Интервенцията се е състояла днес, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов".

Операцията е извършена от травматологичният екип на доц. Михаил Рашков. От лечебното заведение посочват, че това е първа от поредицата операции, които предстои да премине пациентката. Жената остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов".

Лек автомобил "Ауди", управляван с висока скорост от Виктор Илиев, се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а преди ден Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.

По-рано стана ясно, че е готова първата експертиза за катастрофата в София, при която лек автомобил се вряза в автобус и загина 61-годишен лекар от Сирия.

По данни на източници на Би Ти Ви, потвърдени от Софийската градска прокуратура, експертизата сочи, че и двете превозни средства - автомобилът и автобусът - са били технически изправни преди удара. Засега обаче не е установена скоростта, с която се е движил автомобилът.

Инцидентът стана в ранните часове на 15 август на бул. "Константин Величков". Сигналът е подаден около 02:00 ч. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са били отрицателни.

Вследствие на катастрофата тежко пострадаха водачът на автобуса и една от пътничките в автомобила, които остават в критично състояние и с опасност за живота. Останалите пострадали, настанени във ВМА и "Пирогов", са с множество фрактури.

21-годишният шофьор на автомобила, който е от столичния квартал "Факултета", също е в болница със счупени ребра и ръка. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения.Това заяви пред БНТ изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" Слав Монов.


България
  • 1 А бе,

    79 1 Отговор
    Какъв "ром" ви тресе като си е чист циганин

    Коментиран от #55

    18:11 18.08.2025

  • 2 ТУКА В ТАЯ СТАТИЯНАРОЧНО ЛИ НЕ

    34 2 Отговор
    СЕ СПОМЕНАВА ЗА ЗАГИНАЛИЯ ДОКТОР......

    Коментиран от #50, #54

    18:12 18.08.2025

  • 3 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    51 3 Отговор
    А ЗАЩО НИЩО НЕ СЕ ГОВОРИ ЗА ПРЕГАЗЕНИТЕ СЪС АТВ-ТО ВЪВ СЛЪНЧЕВ БРЯГ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИЯТ СИН ПУСНАТ ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ.

    Коментиран от #31, #40

    18:13 18.08.2025

  • 4 Мисит

    19 1 Отговор
    Дали е пил,,,ром или ракия,,,все тая,

    18:14 18.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 КОЛЬО ПАРЪМА

    54 1 Отговор
    РОМА Е ЗА ПИЕНЕ А ЦИГАНИНА СИ Е ЦИГАНИН

    Коментиран от #33

    18:16 18.08.2025

  • 7 мърсула

    38 3 Отговор
    ромите на сапун

    Коментиран от #17

    18:17 18.08.2025

  • 8 Гост

    36 1 Отговор
    Тоз сиган требе го обесат на некой стълб. Изтрепа горките хора.

    18:17 18.08.2025

  • 9 1488

    30 2 Отговор
    дядо ми е бил циганин, баща ми е бил циганин, ама аз съм р0м щото мърсула тъй й харесва ??

    Коментиран от #32

    18:18 18.08.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    32 1 Отговор
    РОМ СЕ ПИЕ ЦИГАНИН СЕ БИЕ!

    18:19 18.08.2025

  • 11 ЦИГАНИНЪТ НЕ Е РОМ

    33 1 Отговор
    А. СИ Е. ЦИГАНИН
    И НЕ Е ХОМО САПИЕНС

    18:19 18.08.2025

  • 12 Аз.....

    16 2 Отговор
    да НА САПУН!!!!🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪

    18:19 18.08.2025

  • 13 гост

    17 1 Отговор
    1. България е страната на праведниците! В Нея никога няма виновни!
    2. Ромчето има ли гражданска отговорност?
    3. Сега кой ще плати операцията и лечението на пострадалите?

    Коментиран от #19

    18:19 18.08.2025

  • 14 Орел

    24 1 Отговор
    Казва се циганин, ром е друго нещо.

    18:20 18.08.2025

  • 15 Сталин

    11 3 Отговор
    Само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и мъките им

    18:20 18.08.2025

  • 16 Един

    22 1 Отговор
    Бреее... постижение! Някой се осмели да напише, че е мангасарянче!
    Сега ако се престрашим и да почнем да си бием негрите, че да се науват - може и да има държава някога...

    18:21 18.08.2025

  • 17 Един

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "мърсула":

    Колега, ще се възпротивя - кой ще го ползва? Тва е протеин - за прасетата става ;)

    18:22 18.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Може ли да Чете ?

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    И да разбере ! Какво е Написано ?

    18:25 18.08.2025

  • 20 Доктори, инженери и римляни

    16 2 Отговор
    "61-годишен лекар от Сирия", пфууу, един истински доктор от Сирия да има и наш римлянин да го затрие. Сега много да се пази инженера от Афганистан, че и той сигур е само един, а римляни с купени книжки бол

    18:26 18.08.2025

  • 21 катастрофа, причинена от ром в София

    16 1 Отговор
    писарушке
    амче таз женица се се возила с този ром
    що не го уточняваш
    или е шведка

    18:27 18.08.2025

  • 22 Стария винар

    13 1 Отговор
    Какъв ром бре, чисто църен българин от махалата.

    18:27 18.08.2025

  • 23 Този

    15 3 Отговор
    Защо пак с тези номера. Уж нов инцидент с Ром. Ако нямаш за какво да пишеш си напиши биографията, а пък ние ще се досетим какво си искала да кажеш по същата тема.

    18:28 18.08.2025

  • 24 ТИГО

    16 2 Отговор
    РОМ не може да предизвика катастрофа, освен ако не изпито цялото "Седмаче" от един човек! Но този дето се заби като снаряд в автобуса е циганин ! И спрете с политически коректното писане защото :Турците ни наричат РАЯ ,Македонците татари и така нататък !

    18:31 18.08.2025

  • 25 Какво

    19 2 Отговор
    е състоянието на жертвите , премазани в Слънчев бряг от полицейския син Никола Бургазлиев ? Мълчание......

    Коментиран от #42

    18:32 18.08.2025

  • 26 Щерю

    18 1 Отговор
    Престанете с този РОМ.Рома е питие.Та те самите се наричат цигани.Това ром го родиха политиците за да им крадат парите за интеграцията от Брюксел.Някой видял ли е интегриран циганин?

    18:33 18.08.2025

  • 27 ТУК ИМ КАЗВАМЕ ЦИГАНИ

    13 1 Отговор
    гурлифЦИГАНИН е не е РОМ!

    ДОЛНО ПЛЕМЕ СА

    18:34 18.08.2025

  • 28 Вива

    9 1 Отговор
    А младата жена каква у щом у пътувала в автомобила на Рома?

    18:34 18.08.2025

  • 29 Напред и нагоре

    8 1 Отговор
    Жената не е ли ромка? Дъщерите ви къде скитат знаете ли?

    18:35 18.08.2025

  • 30 Щом е стигнал до там !

    11 1 Отговор
    Щом е стигнал до там !

    Да си сменя Заглавието !

    Значи !

    Че си е Същия Циганин !

    18:35 18.08.2025

  • 31 оня с коня

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    не е политически угодно да се говори за синчето от слънчев бряг все пак майка му е съдя

    баща му е милиционер

    кои си дето ще посмееш да пишеш за това мамино синче?

    18:35 18.08.2025

  • 32 ТИГО

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Не, точно тя не ти е виновна ! ВИновни са поклонените на запад от сорта Боце,Паси,и още стотици подлоги дето станаха по светци от Исус ! Само да се харесат/сложат на господарите си .Всъщност както и по Татово беше така.

    18:36 18.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Корекция

    8 1 Отговор
    Не от ром, а от циганин!

    18:36 18.08.2025

  • 35 Г-да джурналисти,

    5 4 Отговор
    Не може ли без определението ром, коняк или уи, и ски. Всеки се определя сам или най- малкото го е определил баща му. За вас е български гражданин,
    може де руски, американски или патагонски. Не сте вие да определят кой какъв е. Така е при нормалната журналистика. При нас на слабата ракия ѝ казват паток, но вие сте по-зле.

    18:36 18.08.2025

  • 36 Ром не

    12 1 Отговор
    Циганин. За такъв само до живот в затвора. И болшенството от тях нямат никво възпитание и морал. Не им пука.

    18:41 18.08.2025

  • 37 Aлфа Bълкът

    8 0 Отговор
    Време е да им се оберат книжките.

    18:43 18.08.2025

  • 38 Читател

    9 1 Отговор
    Ром е капитан Джак това в циганин с купена книжка неграмотен идиот.

    18:46 18.08.2025

  • 39 Абе хора

    16 0 Отговор
    Накарайте го този да прочете 10 редчета от произволна книжка и после пишете как проверката във фирмата за курсове не показва нарушения.Спрете 100 човека от този етнос и им дайте книга да прочетат десетина реда и ще видите за какво става въпрос.95 % са неграмотни

    18:46 18.08.2025

  • 40 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    циганин, няма ли да спреш да защитаваш тоя убиец? ВМЦ!

    18:47 18.08.2025

  • 41 Ненчо

    14 3 Отговор
    А за другата катастрофа в Слънчев бряг-тишина.Дори момчето е под домашен арест.У тях.Защо де мълчи,а?Защото татко бил полицай,а мама работела в съда.Поздравявал.Бил и футболист,наследник на Гунди.Отличник в училище за бавноразвиваащи.Спирачката не работела.Ще го изкарат,че има и микроинфаркт.точно в този момент.Всичко е възможно.Може и да не е бил той.

    Коментиран от #44, #51, #52

    18:48 18.08.2025

  • 42 България е българска

    0 6 Отговор

    До коментар #25 от "Какво":

    Оправят се, пише където трябва.

    18:49 18.08.2025

  • 43 Типичният българин

    8 1 Отговор
    От ром? По-скоро от райски газ. А инаше колата я е карал циганин.

    18:51 18.08.2025

  • 44 Дрънкаш

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Ненчо":

    глупости, г-н ром. Прочети НК и НПК и може и да разбереш, в което се съмнявам, защо му е наложена МНО домашен арест.

    18:52 18.08.2025

  • 45 Гост

    10 0 Отговор
    Рома е високоалкохолна напитка и не причинява катастрофи сама по себе си.Ако обаче изпиеш порядъчно количество, тогава да,можеш фа предизвикаш ПТП. В случая виновния е циганин,това е правилната дума в българския език.

    18:54 18.08.2025

  • 46 Братя българи,

    10 0 Отговор
    в ход е създаване на организация за защита на българите от циганите. Ще се нарича Дружество /или Комитет/ за Защита на Българите от Циганите -Д/КЗБЦ.За да може да бъде регистрирана официално ще ни си името Дружество или Комитет за защита на Българските Ценности -Д/КЗБЦ. Информирайте се и се включете.
    Дейността на Д/КЗБЦ ще бъде насочена не срещу самите цигани, а срещу техните изстъпления, за които държавните органи нехаят, защото са им електорат: престъпления, тормоз на нециганите с постоянни и нагли кражби, непредизвикани нападения срещу невинни хора, денонощно гърмяща циганска музика, като колоните нарочно са насочени към български домове и прочие.

    18:55 18.08.2025

  • 47 Трътлю

    6 0 Отговор
    Боли ме флейтата и за нея и за рома

    18:56 18.08.2025

  • 48 КОЙ

    12 0 Отговор
    Ромите ни ги натресоха турците , като погледне човек назад и от юг идват само беди.

    18:56 18.08.2025

  • 49 Мешерето

    11 1 Отговор
    Момчето има 3 деца, майка му, баща му, баба му и Дедо му са с Телк, жена му е безработна.Скоро ще го пуснат иначе няма да гласуваме за Бойко.

    18:58 18.08.2025

  • 50 Ненка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТУКА В ТАЯ СТАТИЯНАРОЧНО ЛИ НЕ":

    Има само подарена диплома.Доктор е когато имаш специалност и практикуваш занаята.С една гола измислена диплома си никой и наникъде.Той и затова се е ориентирал да превежда на сирийци и останалите араби.Жалко за човека.Съдба.

    18:58 18.08.2025

  • 51 И понеже

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ненчо":

    е и мн умен и човеколюбив включил на задна и ги прегазил още веднъж. Интересно защо за това не се говори и пише.

    Коментиран от #53

    18:58 18.08.2025

  • 52 Така трябва!

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ненчо":

    Циганите в затвора, българите на свобода! Защото тук не е Цигания, а България. Като не ти изнасяй се към Индия, Тук ще стане по-чисто.

    19:00 18.08.2025

  • 53 Стига

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "И понеже":

    си лъгал, циганин м...р..ъсен! ТМЦ!

    19:02 18.08.2025

  • 54 Ник. А

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТУКА В ТАЯ СТАТИЯНАРОЧНО ЛИ НЕ":

    И ти ли си от факултета бре? 😂 🫣
    Я прочети пак статията, обади се на приятел за помощ, ако не разбираш думите

    19:02 18.08.2025

  • 55 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "А бе,":

    тя Марийчето така и не знае, че ром е питие, алкохол, ама кво да се прави, толкоз си може.....

    19:15 18.08.2025

  • 56 Добре де, защо

    0 0 Отговор
    хабят ресурси за това нещо дето се е возило в колата? Да го оставят да се оправя без да му оказват помощ. Някак си не е честно за съучастник в престъпление да се полагат толкова усилия, а обикновените хора да бъдат изстисквани като дунапренена гъба от здравната система...

    19:26 18.08.2025

