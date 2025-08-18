Оперирана е в "Пирогов" младата жена, пострадала тежко при тежката катастрофа, причинена от ром в София

Оперирана е младата жена, пострадала тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт. Интервенцията се е състояла днес, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов".

Операцията е извършена от травматологичният екип на доц. Михаил Рашков. От лечебното заведение посочват, че това е първа от поредицата операции, които предстои да премине пациентката. Жената остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов".

Лек автомобил "Ауди", управляван с висока скорост от Виктор Илиев, се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а преди ден Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.

По-рано стана ясно, че е готова първата експертиза за катастрофата в София, при която лек автомобил се вряза в автобус и загина 61-годишен лекар от Сирия.

По данни на източници на Би Ти Ви, потвърдени от Софийската градска прокуратура, експертизата сочи, че и двете превозни средства - автомобилът и автобусът - са били технически изправни преди удара. Засега обаче не е установена скоростта, с която се е движил автомобилът.

Инцидентът стана в ранните часове на 15 август на бул. "Константин Величков". Сигналът е подаден около 02:00 ч. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са били отрицателни.

Вследствие на катастрофата тежко пострадаха водачът на автобуса и една от пътничките в автомобила, които остават в критично състояние и с опасност за живота. Останалите пострадали, настанени във ВМА и "Пирогов", са с множество фрактури.

21-годишният шофьор на автомобила, който е от столичния квартал "Факултета", също е в болница със счупени ребра и ръка. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения.Това заяви пред БНТ изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" Слав Монов.