Оперирана е в "Пирогов" младата жена, пострадала тежко при тежката катастрофа, причинена от ром в София

Оперирана е младата жена, пострадала тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт. Интервенцията се е състояла днес, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов".
Операцията е извършена от травматологичният екип на доц. Михаил Рашков. От лечебното заведение посочват, че това е първа от поредицата операции, които предстои да премине пациентката. Жената остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов".
Лек автомобил "Ауди", управляван с висока скорост от Виктор Илиев, се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а преди ден Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.
По-рано стана ясно, че е готова първата експертиза за катастрофата в София, при която лек автомобил се вряза в автобус и загина 61-годишен лекар от Сирия.
По данни на източници на Би Ти Ви, потвърдени от Софийската градска прокуратура, експертизата сочи, че и двете превозни средства - автомобилът и автобусът - са били технически изправни преди удара. Засега обаче не е установена скоростта, с която се е движил автомобилът.
Инцидентът стана в ранните часове на 15 август на бул. "Константин Величков". Сигналът е подаден около 02:00 ч. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са били отрицателни.
Вследствие на катастрофата тежко пострадаха водачът на автобуса и една от пътничките в автомобила, които остават в критично състояние и с опасност за живота. Останалите пострадали, настанени във ВМА и "Пирогов", са с множество фрактури.
21-годишният шофьор на автомобила, който е от столичния квартал "Факултета", също е в болница със счупени ребра и ръка. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.
Проверките на автошколата, в която е обучаван Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек, продължават, но от гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения.Това заяви пред БНТ изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" Слав Монов.
1 А бе,
Коментиран от #55
18:11 18.08.2025
2 ТУКА В ТАЯ СТАТИЯНАРОЧНО ЛИ НЕ
Коментиран от #50, #54
18:12 18.08.2025
3 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #31, #40
18:13 18.08.2025
4 Мисит
18:14 18.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #33
18:16 18.08.2025
7 мърсула
Коментиран от #17
18:17 18.08.2025
8 Гост
18:17 18.08.2025
9 1488
Коментиран от #32
18:18 18.08.2025
10 Ивелин Михайлов
18:19 18.08.2025
11 ЦИГАНИНЪТ НЕ Е РОМ
И НЕ Е ХОМО САПИЕНС
18:19 18.08.2025
12 Аз.....
18:19 18.08.2025
13 гост
2. Ромчето има ли гражданска отговорност?
3. Сега кой ще плати операцията и лечението на пострадалите?
Коментиран от #19
18:19 18.08.2025
14 Орел
18:20 18.08.2025
15 Сталин
18:20 18.08.2025
16 Един
Сега ако се престрашим и да почнем да си бием негрите, че да се науват - може и да има държава някога...
18:21 18.08.2025
17 Един
До коментар #7 от "мърсула":Колега, ще се възпротивя - кой ще го ползва? Тва е протеин - за прасетата става ;)
18:22 18.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Може ли да Чете ?
До коментар #13 от "гост":И да разбере ! Какво е Написано ?
18:25 18.08.2025
20 Доктори, инженери и римляни
18:26 18.08.2025
21 катастрофа, причинена от ром в София
амче таз женица се се возила с този ром
що не го уточняваш
или е шведка
18:27 18.08.2025
22 Стария винар
18:27 18.08.2025
23 Този
18:28 18.08.2025
24 ТИГО
18:31 18.08.2025
25 Какво
Коментиран от #42
18:32 18.08.2025
26 Щерю
18:33 18.08.2025
27 ТУК ИМ КАЗВАМЕ ЦИГАНИ
ДОЛНО ПЛЕМЕ СА
18:34 18.08.2025
28 Вива
18:34 18.08.2025
29 Напред и нагоре
18:35 18.08.2025
30 Щом е стигнал до там !
Да си сменя Заглавието !
Значи !
Че си е Същия Циганин !
18:35 18.08.2025
31 оня с коня
До коментар #3 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":не е политически угодно да се говори за синчето от слънчев бряг все пак майка му е съдя
баща му е милиционер
кои си дето ще посмееш да пишеш за това мамино синче?
18:35 18.08.2025
32 ТИГО
До коментар #9 от "1488":Не, точно тя не ти е виновна ! ВИновни са поклонените на запад от сорта Боце,Паси,и още стотици подлоги дето станаха по светци от Исус ! Само да се харесат/сложат на господарите си .Всъщност както и по Татово беше така.
18:36 18.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Корекция
18:36 18.08.2025
35 Г-да джурналисти,
може де руски, американски или патагонски. Не сте вие да определят кой какъв е. Така е при нормалната журналистика. При нас на слабата ракия ѝ казват паток, но вие сте по-зле.
18:36 18.08.2025
36 Ром не
18:41 18.08.2025
37 Aлфа Bълкът
18:43 18.08.2025
38 Читател
18:46 18.08.2025
39 Абе хора
18:46 18.08.2025
40 Абе
До коментар #3 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":циганин, няма ли да спреш да защитаваш тоя убиец? ВМЦ!
18:47 18.08.2025
41 Ненчо
Коментиран от #44, #51, #52
18:48 18.08.2025
42 България е българска
До коментар #25 от "Какво":Оправят се, пише където трябва.
18:49 18.08.2025
43 Типичният българин
18:51 18.08.2025
44 Дрънкаш
До коментар #41 от "Ненчо":глупости, г-н ром. Прочети НК и НПК и може и да разбереш, в което се съмнявам, защо му е наложена МНО домашен арест.
18:52 18.08.2025
45 Гост
18:54 18.08.2025
46 Братя българи,
Дейността на Д/КЗБЦ ще бъде насочена не срещу самите цигани, а срещу техните изстъпления, за които държавните органи нехаят, защото са им електорат: престъпления, тормоз на нециганите с постоянни и нагли кражби, непредизвикани нападения срещу невинни хора, денонощно гърмяща циганска музика, като колоните нарочно са насочени към български домове и прочие.
18:55 18.08.2025
47 Трътлю
18:56 18.08.2025
48 КОЙ
18:56 18.08.2025
49 Мешерето
18:58 18.08.2025
50 Ненка
До коментар #2 от "ТУКА В ТАЯ СТАТИЯНАРОЧНО ЛИ НЕ":Има само подарена диплома.Доктор е когато имаш специалност и практикуваш занаята.С една гола измислена диплома си никой и наникъде.Той и затова се е ориентирал да превежда на сирийци и останалите араби.Жалко за човека.Съдба.
18:58 18.08.2025
51 И понеже
До коментар #41 от "Ненчо":е и мн умен и човеколюбив включил на задна и ги прегазил още веднъж. Интересно защо за това не се говори и пише.
Коментиран от #53
18:58 18.08.2025
52 Така трябва!
До коментар #41 от "Ненчо":Циганите в затвора, българите на свобода! Защото тук не е Цигания, а България. Като не ти изнасяй се към Индия, Тук ще стане по-чисто.
19:00 18.08.2025
53 Стига
До коментар #51 от "И понеже":си лъгал, циганин м...р..ъсен! ТМЦ!
19:02 18.08.2025
54 Ник. А
До коментар #2 от "ТУКА В ТАЯ СТАТИЯНАРОЧНО ЛИ НЕ":И ти ли си от факултета бре? 😂 🫣
Я прочети пак статията, обади се на приятел за помощ, ако не разбираш думите
19:02 18.08.2025
55 Абе
До коментар #1 от "А бе,":тя Марийчето така и не знае, че ром е питие, алкохол, ама кво да се прави, толкоз си може.....
19:15 18.08.2025
56 Добре де, защо
19:26 18.08.2025