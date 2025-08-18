Новини
Две версии за голямата трагедия в Несебър, отнела живота на 8-годишно момченце

Две версии за голямата трагедия в Несебър, отнела живота на 8-годишно момченце

18 Август, 2025 18:42 1 349 19

Техническа неизправност на лодката или човешка грешка във въздуха са причинили инцидента

Две версии за голямата трагедия в Несебър, отнела живота на 8-годишно момченце - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването за смъртта на 8-годишното момченце от Разлог, което падна днес от парасейлинг край Южния плаж на Несебър и загина, бе поето от Окръжна прокуратура в Бургас. Прокурори и следователи се очакват всеки момент да пристигнат на ивицата, за да направят оглед.

Това пише Флагман.бг

Лодката и фаталният парасейлинг вече са иззети и отнесени към Районното управление в Слънчев бряг. Предстои да бъде назначена експертиза, за да се установи дали има техническа неизправност. В същото време експерти, с които разговаря Флагман.бг, бяха категорични, че смъртоносните инциденти с парасейлинг са рядкост в глобален план и такива почти не се случват. Дори да стане проблем с парашута, падането е толкова бавно и постепенно, че има достатъчно време да се реагира с джетове и помощ от брега.

Единственият вариант е техническа неизправност на лодката и мотора, който управлява въжето на парасейлинга, или човешка грешка, например изхлузване от предпазния колан.

По една от тези хипотези се работи, че детенцето се е изплашило от височината – около 50 м, и майката се опитала да го вземе в себе си и да го успокои.

Водната база на плажа се стопанисва от наемател, а концесионерът на ивицата Кирил Спасов оказва пълно съдействие на разследването и помага за установяване на обективната истина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Може майката да се е паникьосала, но може и коланите, предназначени за възрастна фигура, да са прекалено хлабави за осем годишен парашутист. все пак това не е подходящо преживяване на непълнолетни, както и ония образователни филми.

    Коментиран от #4

    18:49 18.08.2025

  • 2 По-ниско

    6 0 Отговор
    Едно момиче така се панира в Черна гора и само се отвърза. Може би по-ниско да летят, когато са с деца и жени.

    18:54 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хипотетично

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хипотетично":

    Корекция: Въжето се е скъсало! Фирмата е виновно отговорната!

    Коментиран от #18

    18:58 18.08.2025

  • 5 Селяндурщина до край

    7 0 Отговор
    Хората като ненормални са се втурнали през глава за нещо незабравимо и Велико. Е това със сигурност, ще остане незабравимо. Да се бяхте разходили просто. Ама гз ако не се насре няма мирясване. Родителите са за затвор. Но с или без за тях страданието е започнало.

    18:58 18.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хмм

    2 0 Отговор
    160 лева?

    19:00 18.08.2025

  • 9 Подобен случай https://fakti.bg/world/9

    1 0 Отговор
    Подобен случай

    19:01 18.08.2025

  • 10 Подобен https://fakti.bg/world/975772

    0 0 Отговор
    Подобен случай

    Коментиран от #12

    19:01 18.08.2025

  • 11 Сметка

    3 0 Отговор
    Колко струва смъртта?

    Коментиран от #13

    19:02 18.08.2025

  • 12 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Подобен https://fakti.bg/world/975772":

    прилича ми на самоубийство

    Коментиран от #15

    19:06 18.08.2025

  • 13 Сложен въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сметка":

    Зависи парите откъде са

    19:06 18.08.2025

  • 14 Госあ

    1 0 Отговор
    Дийн Потър скачаше от скалите в Йосемити с парашут с кучето си. Пак някаква мърлява работа, да не кажа българска ! Превърнала се в трагедия. Или майката е направила нещо, като да развърже сбруята…ума ми не го побира…

    19:09 18.08.2025

  • 15 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хмм":

    Жените и децата са лабилни. Грешка е да се поставят сами в рискована ситуация. Почти винаги имат неадекватна реакция.

    19:09 18.08.2025

  • 16 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    Какъв е кмисъла да си платиш за да се поставиш в риск. Плебейски удоволствия.

    Коментиран от #17

    19:17 18.08.2025

  • 17 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "SDEЧЕВ":

    А какъв е смисъла да пиеш ракия и да оригаш на кюфтаци ?

    Коментиран от #19

    19:21 18.08.2025

  • 18 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хипотетично":

    ако въжето се скъса би трябвало да падне и майката?

    19:25 18.08.2025

  • 19 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    Ракията е за диви наркомани, но защо да не си хапна едни хубави кюфтенца? На месеца веднъж, от дъжд на вятър. Как ми вредят? Като не могат да намират удоволствие в малките неща и са емоционални закърнели, какво да се прави, ще измират. Не могат да намерят примерно хубаво във водата, проблясъка на пясъка и водата! На просто една мида да възпитат детето да се радва. На вятъра, на небето, на времето. Хвърлиха си детето от скала! Културата на необразовано тъпия дивак.

    19:27 18.08.2025

