Две версии за голямата трагедия в Несебър, отнела живота на 8-годишно момченце

Разследването за смъртта на 8-годишното момченце от Разлог, което падна днес от парасейлинг край Южния плаж на Несебър и загина, бе поето от Окръжна прокуратура в Бургас. Прокурори и следователи се очакват всеки момент да пристигнат на ивицата, за да направят оглед.

Това пише Флагман.бг

Лодката и фаталният парасейлинг вече са иззети и отнесени към Районното управление в Слънчев бряг. Предстои да бъде назначена експертиза, за да се установи дали има техническа неизправност. В същото време експерти, с които разговаря Флагман.бг, бяха категорични, че смъртоносните инциденти с парасейлинг са рядкост в глобален план и такива почти не се случват. Дори да стане проблем с парашута, падането е толкова бавно и постепенно, че има достатъчно време да се реагира с джетове и помощ от брега.

Единственият вариант е техническа неизправност на лодката и мотора, който управлява въжето на парасейлинга, или човешка грешка, например изхлузване от предпазния колан.

По една от тези хипотези се работи, че детенцето се е изплашило от височината – около 50 м, и майката се опитала да го вземе в себе си и да го успокои.

Водната база на плажа се стопанисва от наемател, а концесионерът на ивицата Кирил Спасов оказва пълно съдействие на разследването и помага за установяване на обективната истина.