Две версии за голямата трагедия в Несебър, отнела живота на 8-годишно момченце

Разследването за смъртта на 8-годишното момченце от Разлог, което падна днес от парасейлинг край Южния плаж на Несебър и загина, бе поето от Окръжна прокуратура в Бургас. Прокурори и следователи се очакват всеки момент да пристигнат на ивицата, за да направят оглед.
Лодката и фаталният парасейлинг вече са иззети и отнесени към Районното управление в Слънчев бряг. Предстои да бъде назначена експертиза, за да се установи дали има техническа неизправност. В същото време експерти, с които разговаря Флагман.бг, бяха категорични, че смъртоносните инциденти с парасейлинг са рядкост в глобален план и такива почти не се случват. Дори да стане проблем с парашута, падането е толкова бавно и постепенно, че има достатъчно време да се реагира с джетове и помощ от брега.
Единственият вариант е техническа неизправност на лодката и мотора, който управлява въжето на парасейлинга, или човешка грешка, например изхлузване от предпазния колан.
По една от тези хипотези се работи, че детенцето се е изплашило от височината – около 50 м, и майката се опитала да го вземе в себе си и да го успокои.
Водната база на плажа се стопанисва от наемател, а концесионерът на ивицата Кирил Спасов оказва пълно съдействие на разследването и помага за установяване на обективната истина.
1 Хипотетично
Коментиран от #4
18:49 18.08.2025
2 По-ниско
18:54 18.08.2025
4 Хипотетично
До коментар #1 от "Хипотетично":Корекция: Въжето се е скъсало! Фирмата е виновно отговорната!
Коментиран от #18
18:58 18.08.2025
5 Селяндурщина до край
18:58 18.08.2025
8 Хмм
19:00 18.08.2025
9 Подобен случай https://fakti.bg/world/9
19:01 18.08.2025
10 Подобен https://fakti.bg/world/975772
Коментиран от #12
19:01 18.08.2025
11 Сметка
Коментиран от #13
19:02 18.08.2025
12 Хмм
До коментар #10 от "Подобен https://fakti.bg/world/975772":прилича ми на самоубийство
Коментиран от #15
19:06 18.08.2025
13 Сложен въпрос
До коментар #11 от "Сметка":Зависи парите откъде са
19:06 18.08.2025
14 Госあ
19:09 18.08.2025
15 Факт
До коментар #12 от "Хмм":Жените и децата са лабилни. Грешка е да се поставят сами в рискована ситуация. Почти винаги имат неадекватна реакция.
19:09 18.08.2025
16 SDEЧЕВ
Коментиран от #17
19:17 18.08.2025
17 Госあ
До коментар #16 от "SDEЧЕВ":А какъв е смисъла да пиеш ракия и да оригаш на кюфтаци ?
Коментиран от #19
19:21 18.08.2025
18 Хмм
До коментар #4 от "Хипотетично":ако въжето се скъса би трябвало да падне и майката?
19:25 18.08.2025
19 Така де
До коментар #17 от "Госあ":Ракията е за диви наркомани, но защо да не си хапна едни хубави кюфтенца? На месеца веднъж, от дъжд на вятър. Как ми вредят? Като не могат да намират удоволствие в малките неща и са емоционални закърнели, какво да се прави, ще измират. Не могат да намерят примерно хубаво във водата, проблясъка на пясъка и водата! На просто една мида да възпитат детето да се радва. На вятъра, на небето, на времето. Хвърлиха си детето от скала! Културата на необразовано тъпия дивак.
19:27 18.08.2025