Новини
България »
НИМХ обяви жълт код за валежи в 11 области

18 Август, 2025 19:38 1 927 4

  • нимх-
  • жълт код-
  • време

Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще е слаб до умерен

НИМХ обяви жълт код за валежи в 11 области - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за значителни валежи, придружени от гръмотевици, за утре в части от страната. Предупреждението е в сила за отделни райони в 11 области у нас - Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, София – област, Ловеч, Стара Загора, Габрово, Сливен Търговище и Шумен.

Очакваното количество дъжд за денонощие там ще е между 20 и 35 литра на квадратен метър. Въздушната маса над страната ще остане неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, съобщиха от НИМХ.

Краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина.

Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София – около 25 градуса.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, на 2000 метра – около 12 градуса.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на места, главно в Централна България, ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в източните райони – от североизток.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
