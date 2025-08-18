Новини
Зафиров: Ще се борим за достойно заплащане на всички миньори

18 Август, 2025 22:40 533 19

  • атанас зафиров-
  • миньори-
  • бсп

Защитата на въглищните региони е приоритет за БСП-ОЛ, заяви той

Зафиров: Ще се борим за достойно заплащане на всички миньори - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Ще се борим за достойно заплащане на всички миньори". Това заяви председателят на НС на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, след участието си в националното честване на Деня на миньора. Той потвърди ангажимента на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА за защита на правата и доходите на всички трудещи се - българските миньори, геолози, инженери, чиито труд е в основата на доброто индустриално развитие на страната. По думите му е безспорна нуждата от по-добра устойчивост на отрасъла, в който пряко и косвено, са заети над 120 хиляди души. Зафиров изказа уважение към тежкия труд, който полагат работещите в сферата на минното дело и припомни, че БСП винаги е била политическата сила, която последователно се е борила срещу неглижирането на бранша. „Благодарим ви за неуморния труд, който полагате години наред. Той е изключително важен за всяко едно домакинство, както и за енергийната сигурност на страната ни“, каза председателят на левицата.

Зафиров наблегна, че своите „100 решения за България“ БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА се ангажира със защитата на въглищните региони. Той обясни, че именно заради такива значими каузи БСП е взела решението да влезе в управлението, за да може да работи в полза на хората.

Атанас Зафиров припомни, че благодарение на БСП-ОЛ е била отложена либерализацията на пазара на електроенергия на домакинствата, което освен голям социален ефект има като последствие стабилизация на комплекса Марица изток. Председателят на НС на БСП подчерта, че по искане на левицата два блока на ТЕЦ „Марица-Изток“ са били включени на регулирания пазар на електроенергия, което гарантира не само стабилността на електроенергийната система, но и заетостта на миньорите и енергетиците. „И не на последно място България се отказа да спре производството на електроенергия от въглища след 2038 г. Това даде по-голяма свобода и въглищните централи няма да бъдат законово принудени да спрат работа тогава“, каза още Зафиров. Той пое ангажимент, че действията на БСП-ОЛ в тази посока ще продължат.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зафирката

    6 0 Отговор
    пак ще се бори със софрите и гуляите на чужд гръб...

    22:42 18.08.2025

  • 2 другарю

    9 0 Отговор
    ще се борите при следващи избори да минете 4%
    толко сте го закъсали щом станахте подлоги на шишотиквуните

    22:44 18.08.2025

  • 3 Тоз

    8 0 Отговор
    Голяма гнус е

    22:44 18.08.2025

  • 4 Хаха

    7 0 Отговор
    Мърляч голем борец за далавера

    22:47 18.08.2025

  • 5 погледнете ги на снимката

    4 0 Отговор
    защо тези които уж управляват държавата изглеждат като извадени от къра и комбайна но опаковани с костюми? в тази държава няма ли по лицеприятни индивиди?

    22:48 18.08.2025

  • 6 тия

    6 0 Отговор
    още ли не са в затвора бе????????

    22:53 18.08.2025

  • 7 Тома

    6 0 Отговор
    Тези на снимката са миньори в златна мина.Крадат народа с г.за си.

    22:54 18.08.2025

  • 8 какви са тия

    4 0 Отговор
    неможачи бе?

    22:56 18.08.2025

  • 9 Гост

    5 0 Отговор
    С какво се бориш ти бе, пеефска подлого?!! Ти се бориш, само и единствено, за собствената си банкова сметка....и на господаря си, разбира се

    23:04 18.08.2025

  • 10 някой да каже

    4 0 Отговор
    с какво тая сбирщина на снимката са допринесли за България?????????

    23:06 18.08.2025

  • 11 Евала Барни

    3 0 Отговор
    Голяма борба ще падне!

    23:14 18.08.2025

  • 12 Коджа Асен

    6 0 Отговор
    Достойно ама...на борсата. Нека се помни: Този и още дузина като него ликвидираха минодобива и енергетиката в България.

    23:16 18.08.2025

  • 13 Коста

    2 0 Отговор
    Туй беше в БСПто.

    23:22 18.08.2025

  • 14 Коста

    4 0 Отговор
    На всички от снимките бащите им са миньори

    23:23 18.08.2025

  • 15 наредили се

    0 0 Отговор
    за гилотината...

    23:34 18.08.2025

  • 16 Тоя антрацит

    1 0 Отговор
    С големина на цистерна щял да се бори? С кого, ре? Със себеподобните ли си?
    Ей, лъжеш като дърта циганка!
    Казват, добър апетит си показал на банкета!

    23:38 18.08.2025

  • 17 другари

    1 0 Отговор
    А ще им осигурите ли годна вода за пиене и миене ? Или пак ще залъгвате с празни приказки , започващи с Ще и резултат нула?

    23:52 18.08.2025

  • 18 голям резил с миньорите на снимката

    2 0 Отговор
    Абе къде го оня, дето призоваваше да оставим доматите ни да изсъхнат ? И той ли за миньорите , да им изсъхнат доматите ?

    23:55 18.08.2025

  • 19 от Бузлуджа гледаме бъдещето

    1 0 Отговор
    Значи след като ликвидирахте целия отрасъл , сега ще се борите за миньорите. Страхотни артисти. Без срам,без свян, без покаяние, само чисто изкуство на лицемерието и лъжата. в името на власт и пари.

    00:01 19.08.2025

