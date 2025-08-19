Новини
Промени в градския транспорт в София до 31 август

Промени в градския транспорт в София до 31 август

19 Август, 2025

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии № 15 и 18

От 25 август до 24:00 ч. на 31 август (неделя) се обединяват маршрутите на трамвайни линии № 10 и 12 под номер 12, като тя ще се движи с маршрут: от ж.п. гара „София север“ по маршрута на трамвайна линия № 12 до Централна ж.п. гара, надясно по бул. „Христо Ботев“, през площад „Възраждане“ и по бул. „Александър Стамболийски“ по маршрута на трамвайна линия № 10 до ж.п. гара „Захарна фабрика“, двупосочно. Причина за промяната е ремонт на релсов път.

Обединяват се маршрутите на трамвайни линии № 15 и 18 под номер 18 с маршрут: от кв. „Орландовци“ по маршрута на трамвайна линия № 18 до кръстовище бул. „Витоша“/ул. „Алабин“, надясно по ул. „Алабин“ и по бул. „Македония“ по маршрута на трамвайна линия № 15 до ж.к. „Бр. Бъкстон“, двупосочно.

Разкрива се временна автобусна линия № 10ТМ с маршрут: от спирка с код 0910 „Метростанция Витоша“ – начална за трамвайни линии № 10 и 15 на крайната станция (трамвайно обръщателно колело), надясно по бул. „Черни връх“ по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка с код 1572 „Семинарията“ на бул. „Джеймс Баучър“, по ул. „Йосиф Петров“, по ул. „Митрополит Кирил видински“, по бул. „Драган Цанков“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, по ул. „Ген. Гурко“, по бул. „Васил Левски“, по бул. „Цар Освободител“, по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Черни връх“, наляво по бул. „Свети Наум“ и надясно по бул. „Джеймс Баучър“ по маршрута на трамвайни линии № 10 и 15 до спирка с код 0911 „Метростанция Витоша“ в трамвайното обръщателно колело.

Автобусите ще спират на съществуващите трамвайни и автобусни спирки по маршрута. Разкриват се временни спирки, както следва:

· на ул. „Митрополит Кирил Видински“ след кръстовището с ул. „Борова гора“ в посока бул. „Драган Цанков“;

· на бул. „Драган Цанков“ на 25 метра след пешеходната пътека при Българско национална радио в посока бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.


