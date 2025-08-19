ИПБ: Системата за средна скорост обхваща само 10 км от северната тангента

Институтът за пътна безопасност алармира, че системата за контрол на средната скорост, която е била "дълго рекламирана", всъщност стартирала с "критично ниско покритие и липса на реален ефект". Организацията посочва, че към момента е сертифициран само един участък – между пътен възел „Илиянци“ и Чепинци в двете посоки, с дължина около 10 километра в посока, разположен по Северната скоростна тангента на София.

Предстои сертифицирането на още шест кратки отсечки, разположени в различни части на страната:

Вакарел – Ихтиман

Цалапица – Радиново

Сандански – Дамяница

Телиш – Долни Дъбник

Български извор – Сопот

Струйно – Шумен

Засичат в двете посоки. Общата дължина на планираните участъци е около 120 километра, което представлява едва 0.6% от цялата републиканска пътна мрежа, възлизаща на над 20 000 км, посочват от Института за пътна безопасност. Неправителствената организация посочва още, че са предупредили отдавна, че камерите на ТОЛ системата не са създадени за контрол на скорост, а за таксуване и опитите да бъдат пренастроени за засичане на средна скорост ще създадат сериозни правни проблеми и ще доведат до ограничена ефективност, сведена до няколко участъка.

Според експертите по пътна безопасност ефектът от "мащабната медийна кампания" на секционния контрол не е бил сплашващ за шофьорите, а по-скоро общественото доверие отслабва. Според Института за пътна безопасност са необходими структурните и кадрови промени, заявени преди три месеца от министър-председателя Росен Желязков, за да се рестартира системата, вместо да се проваля "още преди реалния си старт".