ИПБ: Системата за средна скорост обхваща само 10 км от северната тангента

19 Август, 2025 10:10

Според експертите по пътна безопасност ефектът от "мащабната медийна кампания" на секционния контрол не е бил сплашващ за шофьорите, а по-скоро общественото доверие отслабва

Мария Атанасова

Институтът за пътна безопасност алармира, че системата за контрол на средната скорост, която е била "дълго рекламирана", всъщност стартирала с "критично ниско покритие и липса на реален ефект". Организацията посочва, че към момента е сертифициран само един участък – между пътен възел „Илиянци“ и Чепинци в двете посоки, с дължина около 10 километра в посока, разположен по Северната скоростна тангента на София.

Предстои сертифицирането на още шест кратки отсечки, разположени в различни части на страната:

Вакарел – Ихтиман

Цалапица – Радиново

Сандански – Дамяница

Телиш – Долни Дъбник

Български извор – Сопот

Струйно – Шумен

Засичат в двете посоки. Общата дължина на планираните участъци е около 120 километра, което представлява едва 0.6% от цялата републиканска пътна мрежа, възлизаща на над 20 000 км, посочват от Института за пътна безопасност. Неправителствената организация посочва още, че са предупредили отдавна, че камерите на ТОЛ системата не са създадени за контрол на скорост, а за таксуване и опитите да бъдат пренастроени за засичане на средна скорост ще създадат сериозни правни проблеми и ще доведат до ограничена ефективност, сведена до няколко участъка.

Според експертите по пътна безопасност ефектът от "мащабната медийна кампания" на секционния контрол не е бил сплашващ за шофьорите, а по-скоро общественото доверие отслабва. Според Института за пътна безопасност са необходими структурните и кадрови промени, заявени преди три месеца от министър-председателя Росен Желязков, за да се рестартира системата, вместо да се проваля "още преди реалния си старт".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 против корупция

    4 0 Отговор
    Купете боди камери на депутатите и министрите и да ги носят по 24 часа.Ще се насладите на корупция и как ги плющят отгзад платени любовчии.

    10:15 19.08.2025

  • 2 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Системата е на парчета, могат да ви тряснат 10 глобички за едно пътуване

    Коментиран от #8

    10:17 19.08.2025

  • 3 1488

    2 1 Отговор
    а шоплука град държава ли е че ни занимавате нас, номадите от провинцията ?

    10:18 19.08.2025

  • 4 Слънчоглед

    1 0 Отговор
    Значи - хранилка.

    10:21 19.08.2025

  • 5 Това

    1 0 Отговор
    са абсолютни глупости на също толкова умни калинки. Само за последните дни писахте са сума ти ПТП с жертви, които са в градски условия!! Един се качил с колата в автобуса, друг с АТВ на тротоара.. как меренето на средната скорост точно помага в тези случаи? С какво ако карам с 10-20 отгоре по магистралта съм по-опасен от тези хубостници? Или всичко е за мазване на очите и отчитане на дейност по скоро.. а да, и пълнене на бюджета.. Стадото, до кога ще търпите това стригане, не подиграване.

    10:26 19.08.2025

  • 6 Хихи

    1 0 Отговор
    Ми тя целата тангента 14 км, колко да обхваща?

    10:26 19.08.2025

  • 7 Самуел

    1 0 Отговор
    Средната скорост трябва да е обявена с табела ,за да не пресмята шофьора , а да управлява информиран . Кое по-напред да следи и за кое да внимава ? И между другото ,ГТП няма нищо общо с финансовите възможности или нарушения на собственика. С какво техническата изправност на автомобила е нарушена , ако няма данък платен или имаш някаква глоба . Това си е чист рекет на Упадъчен остатък от държава. За това ли вдигнахте цените на прегледи без никакви обяснения - за да покривате цената на труда на служителите там като бирници на НАП и служители на КАТ-НАП ? Това са частници все пак , а алчни политици ги превърнаха в техни работници и роби на Данъчно ,КАТ и на другите частници Застрахователна мафия която отново е с "законна " лобистка закрила на политици срещу процент от грабените от шофьора средства в милиарди за годините от когато започна покровителството със закон. Всички тези трябваше да имат свои собствени служители щом събират пари от хората , а не да задължават други да им работят . НАП и КАТ за какво вземат пари от бюджета след като други им вършат работата ?

    10:28 19.08.2025

  • 8 еврорешение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Ако си с крадена кола е по-безопасно и с по-малко щети за шофьора.

    10:35 19.08.2025

  • 9 Аз понеже съм невежа

    1 0 Отговор
    В коя друга държава в евро съюза има средна скорост за която да глобяват освен в бг
    Моля някой да ми обясни

    Коментиран от #10, #11

    10:35 19.08.2025

  • 10 Има

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аз понеже съм невежа":

    В Италия между Милано и Венеция има участъци. Отделно с Австрия последните години е доста популярно при някои тунели или ако има ремонти. Но са сложени табели и поне досега опита ми е показал, че дори и да съм с +10, няма проблем. Във Франция също съм попадал на отделни участъци, но не и на магистралата.

    10:41 19.08.2025

  • 11 нали искахте демонокрация

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аз понеже съм невежа":

    Пари няма за вас а само за Бойко,Пеевски и Украйна.Свиквайте с неправдата.Сега тоталитарния режим на демокрация е такъв.Докато преди държавата помагаше през комунизма и се грижеше за хората сега те третира като е враг с беззаконие ,тормоз и антинародност.

    10:42 19.08.2025

