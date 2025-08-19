Новини
Откриха издирвано 13-годишно момиче в Кюстендил

19 Август, 2025

Детето е обявено за местно издирване с категория малолетно лице напуснало дома си няколко часа по-рано - по молба на майката

Откриха издирвано 13-годишно момиче в Кюстендил, съобщиха от полицията.

То е намерено на 18 август на адрес в кв. „Изток“.

Детето е обявено за местно издирване с категория малолетно лице напуснало дома си няколко часа по-рано - по молба на майката.

Момичето е предадено от инспектор на Детска педагогическа стая на майката с разписка - в добро здравословно състояние.


  • 1 1488

    13 2 Отговор
    била е на сватба у родината (турция)

    Коментиран от #2

    10:45 19.08.2025

  • 2 Цъцъ

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    По-скоро предстои сватба😉

    10:48 19.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха ха

    22 0 Отговор
    "Детето е издирвано, защото напуснало дома си- по молба на майката".Малко двусмислици отново.

    10:56 19.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Кв. Изток в Кюстендил е ромската махала.

    11:35 19.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да ти го напиша

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "калина /алена":

    Булгаристанка е.

    11:40 19.08.2025

  • 10 Стара дефлорация

    1 0 Отговор
    Мома е жената.

    11:42 19.08.2025

  • 11 Пацо

    1 0 Отговор
    Ако е казала, че е на 18 и то се знае, че скоро ще е по едни сайтове...

    11:46 19.08.2025

  • 12 То е намерено на 18 август на адрес

    1 0 Отговор
    ама винаги ги намират някъде
    тоз хормон бая рано ги фаща

    а при каките след 35г ги напуска
    не са така шавлици
    дигат килограми
    цъкат в фейса
    зяпат сапунки и тв банални

    12:03 19.08.2025

