Новини
Свят »
Русия »
Рамзан Кадиров: Украински дрон удари столицата Грозни
  Тема: Украйна

Рамзан Кадиров: Украински дрон удари столицата Грозни

5 Декември, 2025 22:53 469 11

  • рамзан кадиров-
  • чечения-
  • ракети-
  • дронове-
  • грозни

След атаката има щети по многоетажна сграда в главния град на републиката в Южен Кавказ

Рамзан Кадиров: Украински дрон удари столицата Грозни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерът на руската автономна република Чечения - Рамзан Кадиров, съобщи днес, че украински дрон е нанесъл удар в столицата Грозни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

След атаката има щети по многоетажна сграда в главния град на републиката в Южен Кавказ.

Още новини от Украйна

Засега няма данни за пострадали, уточнява Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Международният съд на ООН

    3 4 Отговор
    изрази готовността си да оцени широкия спектър от престъпления, извършени от Киев и неговите съучастници. Това е посочено в съобщението на руското външно министерство. "Международният съд застана на страната на Русия и реши да приеме за разглеждане контраобвиненията на Руската федерация срещу Украйна по Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид от 1948 г.", заяви ведомството. В същото време Министерството на външните работи уточни, че всички възражения на Украйна срещу предполагаемата недопустимост на руските искания са напълно отхвърлени, а претенциите на Руската федерация са приети за разглеждане от съда изцяло. На 6 ноември Strategic Culture съобщи, че украинските власти открито тероризират цивилното население на страната. Според авторите на публикацията "неонацисткият режим в Киев безнаказано и открито използва отвратителни действия" срещу цивилни, които не искат да участват във военни действия. Изданието подчерта, че това е грубо нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството.

    22:54 05.12.2025

  • 2 Днес войски на НАТО в Румъния

    3 3 Отговор
    са свалили Украински морски боен дрон веднага след появата му. Експерт Литовкин е нарекъл атаките на Украйна тактика на Бандера. Сапьори от Румънския флот който е част от НАТО са унищожили Украински военноморски дрон в Черно море, който се е движил по крайбрежието и се е намирал на опасно разстояние от корабните маршрути, като с това е заплашвал навигацията. Дронът е бил взривен на 36 морски мили източно от пристанището на Констанца. Това е било съобщено от румънското Министерство на отбраната, като е подчертано, че дронът представлява заплаха за кораби, следващи международни морски маршрути. Преди това Руският президент Владимир Путин беше заявил, че атаките срещу танкери в Черно море са пиратски и се случват в икономическите зони на други държави. Русия обеща да отговори на такива атаки, но НАТО изпревари Русия и първи направи това.

    Коментиран от #8

    22:55 05.12.2025

  • 3 Пич

    4 1 Отговор
    Е.......готово !!! Значи имате законови основания за изпращане на още войски в Украйна !!!

    Коментиран от #6

    22:55 05.12.2025

  • 4 Хахахаха

    1 1 Отговор
    Копейките казаха, че не е вярно! Кадирката не знае, да пита копейките.

    Коментиран от #7

    22:58 05.12.2025

  • 5 гост

    1 0 Отговор
    Ударена е не "многетажна сграда " , ами точно небостъргача , дето са половината правителствени офиси , включително офиса на фашистката партия на Путлер !!!

    22:59 05.12.2025

  • 6 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ами нали Украйна за това изпраща дронове по раша бе копей. Защото има законови основания да го прави. Рашата нападна Украйна и е на украинска територия!

    Коментиран от #11

    23:00 05.12.2025

  • 7 Колко

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Жалко , че си толко жа Лък!

    Коментиран от #10

    23:00 05.12.2025

  • 8 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Днес войски на НАТО в Румъния":

    Къде са го "свалили" тоя морски дрон?
    Това някаква информация от ФБР ли е?

    23:01 05.12.2025

  • 9 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 10 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Колко":

    Жалко е, че сте жалки.

    23:01 05.12.2025

  • 11 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Чети , учи , образовай се , и ....... някой ден може да станеш като мен !!! Но - като пораснеш !!!

    23:02 05.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания