Рамзан Кадиров: Украински дрон удари столицата Грозни

Лидерът на руската автономна република Чечения - Рамзан Кадиров, съобщи днес, че украински дрон е нанесъл удар в столицата Грозни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
След атаката има щети по многоетажна сграда в главния град на републиката в Южен Кавказ.
Засега няма данни за пострадали, уточнява Ройтерс.
1 Международният съд на ООН
22:54 05.12.2025
2 Днес войски на НАТО в Румъния
Коментиран от #8
22:55 05.12.2025
3 Пич
Коментиран от #6
22:55 05.12.2025
4 Хахахаха
Коментиран от #7
22:58 05.12.2025
5 гост
22:59 05.12.2025
6 Хахахаха
До коментар #3 от "Пич":Ами нали Украйна за това изпраща дронове по раша бе копей. Защото има законови основания да го прави. Рашата нападна Украйна и е на украинска територия!
Коментиран от #11
23:00 05.12.2025
7 Колко
До коментар #4 от "Хахахаха":Жалко , че си толко жа Лък!
Коментиран от #10
23:00 05.12.2025
8 койдазнай
До коментар #2 от "Днес войски на НАТО в Румъния":Къде са го "свалили" тоя морски дрон?
Това някаква информация от ФБР ли е?
23:01 05.12.2025
9 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
10 Хахахаха
До коментар #7 от "Колко":Жалко е, че сте жалки.
23:01 05.12.2025
11 Пич
До коментар #6 от "Хахахаха":Чети , учи , образовай се , и ....... някой ден може да станеш като мен !!! Но - като пораснеш !!!
23:02 05.12.2025