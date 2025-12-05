Рамзан Кадиров: Украински дрон удари столицата Грозни

Лидерът на руската автономна република Чечения - Рамзан Кадиров, съобщи днес, че украински дрон е нанесъл удар в столицата Грозни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

След атаката има щети по многоетажна сграда в главния град на републиката в Южен Кавказ.

Засега няма данни за пострадали, уточнява Ройтерс.