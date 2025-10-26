Новини
Патриарх Даниил ще оглави литургията за празника на храма "Св. великомъченик Димитър Солунски" в Кюстендил

Патриарх Даниил ще оглави литургията за празника на храма "Св. великомъченик Димитър Солунски" в Кюстендил

26 Октомври, 2025 04:56, обновена 26 Октомври, 2025 04:59 364 0

Поводът е 160 години от освещаването на черквата

Патриарх Даниил ще оглави литургията за празника на храма "Св. великомъченик Димитър Солунски" в Кюстендил - 1
Снимка: Българска патриаршия
Патриарх Даниил ще оглави литургията за празника на храма "Св. великомъченик Димитър Солунски" в Кюстендил по повод 160 години от освещаването на черквата, която е една от най-посещаваните и почитани в града. От 8:00 ч. ще започне Празничната утреня, а в 8:45 ч. е официалното посрещане на Негово Светейшество в двора на храма.

Празникът на храма "Св. Димитър" в Кюстендил започна преди дни, когато в двора беше открита мобилната фото-документална изложба "160 години храм "Св. Димитър Солунски" - пазител на вярата и духа на Кюстендил (1865-2025)".

С тържествен камбанен звън в събота вечерта десетки кюстендилци посрещнаха икона и частица от светите мощи на Свети великомъченик Димитър Солунски. Светините ще останат тук за вечни времена. Беше извършено освещаване на специално изработената икона, след което беше отслужена Празнична вечерня с петохлебие.

С патриаршеската литургия днес ще завършат празненствата по повод 160 години от освещаването на един от трите основни храма в Кюстендил.

Стотици хора в Кюстендилско днес празнуват Димитровден.


