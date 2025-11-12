В центъра на София трамвай блъсна момиче СНИМКИ

Момиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" в София днес. Инцидентът е станал на площад "Славейков".
Това съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.
От дирекцията допълниха, че момичето е било на колело. По първоначална информация детето е добре, било е прегледано на място, където все още има полицейски екипи.
От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха за БТА, че сигналът е постъпил в 13:35 ч., а в 13:40 линейката е била на място.
Медицинският екип е установил, че пострадалото около 10-годишно момиче вече е транспортирано до лечебно заведение. Екипът е оказал на място помощ на ватмана – жена на 51 г., на която е предложена хоспитализация, но тя е отказала.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #3
14:52 12.11.2025
2 Беше въпрос на време
14:53 12.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Пич":В закона изрично е записано
ДО 12 годишна възраст , с колело НА ТРОТОАРА❗
Коментиран от #5
14:58 12.11.2025
4 където все още има полицейски екипи.
да преследват чекмеджари джигити и престъпници
14:59 12.11.2025
5 Пич
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Записано или не - НСО гази навсякъде ! Повече майсторлък се изисква , ватман да те сгази , а за НСО си е резон !
15:04 12.11.2025
6 ех, тези трамваи
15:12 12.11.2025
7 На площад Славейков няма пътна
А тези трамваи които са на снимката са произведени по времето на соца и не отговарят на никакви съвременни европейски стандарти за пътнически превоз
15:17 12.11.2025