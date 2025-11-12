Новини
В центъра на София трамвай блъсна момиче СНИМКИ
  Тема: Войната на пътя

12 Ноември, 2025 14:46 1 044 7

  • трамвай-
  • блъсна-
  • момиче-
  • софия-
  • център-
  • площад славейков

Медицинският екип е установил, че пострадалото около 10-годишно момиче вече е транспортирано до лечебно заведение

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Момиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" в София днес. Инцидентът е станал на площад "Славейков".

Снимка: БГНЕС

Това съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Снимка: БГНЕС

От дирекцията допълниха, че момичето е било на колело. По първоначална информация детето е добре, било е прегледано на място, където все още има полицейски екипи.

Снимка: БГНЕС

От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха за БТА, че сигналът е постъпил в 13:35 ч., а в 13:40 линейката е била на място.

Снимка: БГНЕС

Медицинският екип е установил, че пострадалото около 10-годишно момиче вече е транспортирано до лечебно заведение. Екипът е оказал на място помощ на ватмана – жена на 51 г., на която е предложена хоспитализация, но тя е отказала.

Снимка: БГНЕС


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    2 4 Отговор
    Ватмана само уравнява закона !!! Щом НСО може , защо и той да не може...?!

    Коментиран от #3

    14:52 12.11.2025

  • 2 Беше въпрос на време

    5 1 Отговор
    Трамвай по Графа е чиста проба кукундрелници!

    14:53 12.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    В закона изрично е записано
    ДО 12 годишна възраст , с колело НА ТРОТОАРА❗

    Коментиран от #5

    14:58 12.11.2025

  • 4 където все още има полицейски екипи.

    1 0 Отговор
    кво търсят там още

    да преследват чекмеджари джигити и престъпници

    14:59 12.11.2025

  • 5 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Записано или не - НСО гази навсякъде ! Повече майсторлък се изисква , ватман да те сгази , а за НСО си е резон !

    15:04 12.11.2025

  • 6 ех, тези трамваи

    2 0 Отговор
    Ех, тези трамваи, излизат от релсите и блъскат кого ли не, коли, деца с колела и т.н.

    15:12 12.11.2025

  • 7 На площад Славейков няма пътна

    1 0 Отговор
    Пътна маркировка която да показва че си в обсега на трамвая и по трамвайния път
    А тези трамваи които са на снимката са произведени по времето на соца и не отговарят на никакви съвременни европейски стандарти за пътнически превоз

    15:17 12.11.2025

