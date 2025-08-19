Новини
Защо гори България?

19 Август, 2025 11:41 809 15

  • пожари-
  • пбзн

От ПБЗН водят обучение на деца за реакция при пожари

Защо гори България? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След големите пожари, ситуацията в страната в момента е спокойна. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS комисар Калоян Дончев, началник на Националния оперативен център към ПБЗН.

„Минаха дъждове през страната, продължава и днес да вали. Пожарът над Илинденци е локализиран. Има малки огнища, по които се работи”, заяви комисар Дончев. Той обясни, че по данни на програмата „Коперник" на ЕС, в България тази година са изгорели над 280 000 дка.

„Причините са много – променящият се климат, увеличаващите се температури, силният вятър, ниската влажност на растителността и разбира се - нашето нехайство. Към момента вървят доста досъдебни производства и разследвания”, обясни комисар Дончев.

Пожарникари, военни и доброволци продължават борбата с огнената стихия в Пирин

Тодор Грозданов от Националната асоциация на доброволците каза, че се водят обучения и семинари за пожарната безопасност.

„В момента е пожароопасен сезон, абсолютно забранено е паленето на огън в природата, особено в националните паркове. Нямам обяснение защо хората продължават да палят огън и да го оставят необезопасен след това”, каза Грозданов.

„Доброволците са изключително важни. Няма държава, която да може да поддържа ресурс в пожарните служби, който да се справи с такива огромни бедствия”, заяви комисар Дончев.

„Доброволци има на всеки по-голям пожар”, допълни Тодор Грозданов. По думите му едните са към кметствата. Те са добре обучени и оборудвани. „Сред спонтанните доброволци също има добре подготвени, но има и такива, които идват по къси панталони и джапанки. Ние ги призоваваме да не се приближават до огъня, защото е опасно за тях”, обясни комисар Дончев.

Тодор Грозданов обясни, че у нас регистрираните обучени доброволци са около 3500.

Тодор Грозданов обясни, че ако около нас избухне пожар, трябва да съобщим на 112 и да бягаме.

„Бягайте настрани, не по вятъра, защото пожарът се развива по вятъра. Недейте да бягате към върха”, обясни той.

От ПБЗН водят обучение на деца за реакция при пожари.

„Има отряди „Млад огнеборец”, които участват в състезания. Колегите от държавния контрол извършват обучение в училищата. Изградихме и няколко учебни центъра в страната”, заяви комисар Дончев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    13 4 Отговор
    Нашите приятели и партньори от САЩ ,тренират от военните си бази с дронове и палят пожари навсякъде в България където са разположени базите на тези негодници

    11:45 19.08.2025

  • 2 гост

    16 2 Отговор
    Една от причините за пожарите и бързото им разпространение Е ЛИПСАТА НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ - ОВЦЕ, КОЗИ, КРАВИ ! Те опасваха тревата преди да избуи и изсъхне! Та хем имаше животновъдство, хем пожарите бяха по-малко и по-малки като площ!

    11:48 19.08.2025

  • 3 Както всяка година-износ!

    16 0 Отговор
    Вижте кой ще сече дървесината и ще разберете защо гори!!!

    11:50 19.08.2025

  • 4 Пежо

    10 0 Отговор
    Интересно, има ли някаква статистика, колко пожари е имало средно преди 1989- та година?

    11:53 19.08.2025

  • 5 Не гори България а гората

    14 0 Отговор
    и мафията след това я реже и продава за дърва. Паля я нарочно за да правят бизнес определени фирми около определени кръгове политически.
    Какво се учудвате че Тръмп опънат дълъг червен килим и се усмихва и ръкува с Путин.
    Откъде ще вземе газ петрол и редко седми метали за да види препродаде с надценка.
    Просто бизнес.

    11:54 19.08.2025

  • 6 Казуар

    6 0 Отговор
    Във вилните зони които приличат на туземни селища пътеките са от портата до вратата на къщата всичко друго е изсъхнали треви и бурени в двора.

    11:57 19.08.2025

  • 7 az СВО Победа80

    6 0 Отговор
    Основната причина, както и за много други неприятни неща, които ни се случват и в повечето случаи водят до загуба на човешки животи е липсата на държава!

    11:57 19.08.2025

  • 8 мърсула

    5 0 Отговор
    "водят обучение на деца за реакция при пожари"
    и за фронта ще има

    11:57 19.08.2025

  • 9 ЖЕКО

    2 2 Отговор
    ВМЕСТО ДА ПАЛЯТ КОЛИТЕ ПО СОФИИСКИТЕ УЛИЦИ , ХОРАТА ПАЛЯТ ГОРИТЕ, ТАКА ТЕ ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ ФАШИСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЧЕ НЕ ЗАЧИТА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, И МИСЛЯЧЕ ПОЖАРИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДОКАТО НЕ СИ ОТИДЕ ТОВА ОМРАЗНО ФАШИСКО ПРАВИТЕЛСТВО

    12:04 19.08.2025

  • 10 Бегето гори щот лески скачаше

    3 1 Отговор
    Против изконната турска власт и доведе на власт българо руско комунистическо милиционерско мутренско робство

    Коментиран от #13, #14

    12:06 19.08.2025

  • 11 Ами да

    0 0 Отговор
    Ке продават дръва после фотоволтаици перки и животните избиват после ке ми ядете дрътия

    12:07 19.08.2025

  • 12 уди кълвача

    5 0 Отговор
    "Защо гори България?"? защото пожарникар ни управлява повече то 20 години!

    Коментиран от #15

    12:07 19.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "уди кълвача":

    Пожарникар-пироман.

    12:13 19.08.2025

