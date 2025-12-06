С над 165 млн. лева започва приемът за инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на околната среда

Министерство на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенция „Инвестиции в земеделски стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда ” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Бюджетът е в размер на 165 558 650,77 лева (84 648 794,00 евро), от които 124 168 988,08 лева (63 486 595,50 евро) за заявления за подпомагане, включващи инвестиции, изцяло насочени към чувствителни сектори.

С подкрепата по интервенцията ще бъдат подпомогнати инвестиции за създаване на трайни насаждения, включително разсадници, по биологичен начин, изграждане/ремонт/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин, както и за размножаване и поддържане на генофонда - отглеждане и развъждане на животни от местни (автохтонни) породи.

Кандидатите ще получат възможност да заявят за подпомагане инвестиции за производство и/или съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, инвестиции, насочени към надвишаване на изискванията за хуманно отношение към животните и повишаване на биосигурността, както и да закупят машини, оборудване и инсталации за компостиране. Допустими за подпомагане са и материални и нематериални инвестиции за прилагане на технологиите на прецизно/интелигентно/цифрово земеделие.

Чрез критериите за подбор по интервенцията ще се насърчават развитието на биологично земеделие, участие в схеми за качество, инвестиции за производство на енергия от ВЕИ. С оглед стимулиране на кооперирането и интеграцията между земеделските производители, приоритет ще получат кандидати признати групи/организации на производители на селскостопански продукти. С предимство ще бъдат оценявани млади фермери, земеделски стопани, чиито дейности и инвестиции ще се изпълняват на територията на райони с природни и други ограничения, както и кандидати, доказващи финансова устойчивост.

Заявления за подпомагане ще се приемат в СЕУ до 6 март 2026 г.

Условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрени заявления за подпомагане може да откриете на страницата на Стратегическия план и в СЕУ.