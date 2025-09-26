Новини
КЗК, МЗХ, Агенция „Митници“ и ДКСБТ категорични: Няма предпоставки за промяна на цената на олиото

26 Септември, 2025 15:33 462 5

КЗК започна предварително проучване на пазара на слънчогледово олио в края на август след публикации за очаквано повишение на цените поради намален добив

КЗК, МЗХ, Агенция „Митници“ и ДКСБТ категорични: Няма предпоставки за промяна на цената на олиото - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проверки на Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на земеделието и храните, Агенция „Митници“ и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показаха, че към момента не съществуват пазарни или обективни предпоставки за промяна на цените на слънчогледовото олио и царевицата. Добивът на маслодаен слънчоглед е достатъчен да задоволи потреблението в страната, сочат данните на МЗХ.

Резултатите от проверките бяха представени на съвместна работна среща на председателя на КЗК Росен Карадимов, министъра на земеделието и храните Георги Тахов, председателя на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Срещата се проведе по указания на министър-председателя Росен Желязков в рамките на Механизма за координация във връзка с въвеждането на еврото.

Предоставената информация от министъра на земеделието и храните показва, че очакваното производство на слънчогледово семе от реколта 2025 г. е 1,5 млн. тона и надвишава няколко пъти необходимите количества за задоволяване потребностите на българския пазар. Вътрешното потребление е около 100 000 тона, като за получаването му са необходими 250 000 тона слънчоглед за преработка в масло. Цените на слънчогледовото масло се влияят основно от международните пазари, като данните показват, че няма обективни икономически предпоставки за поскъпване на продукта на вътрешния пазар.

Относно царевицата очакваният добив за 2025 г. е между 1,2 и 1,3 млн. тона. Отчетеният спад е поради влошени климатични условия и по-малко засетите площи. Средната изкупна цена през септември 2025 г. е 380,33 лв./тон, което е минимално увеличение спрямо същия месец на 2024 г. Вътрешното потребление включва около 500 000 тона за производство на фуражи, а останалите количества се използват за индустриална употреба, храна и износ. Цената остава тясно свързана с международните стокови пазари.

КЗК започна предварително проучване на пазара на слънчогледово олио в края на август след публикации за очаквано повишение на цените поради намален добив на маслодаен слънчоглед през 2025 г. От Агенция „Митници“ беше изискана информация за всяко от дружествата, извършващи дейности по внос и износ на маслодаен слънчоглед, рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио. От Министерството на земеделието и храните бяха изискани данни за производителите на маслодаен слънчоглед, както и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г.

По време на срещата председателят на Комисията за защита на конкуренцията информира за превантивните действия на антимонополния орган съвместно с Министерството на енергетиката и Агенция „Митници“ относно нарушените доставки на биоетанол, затрудняващи функционирането на пазара на горива в страната. Активните съвместни действия на трите институции не допуснаха траен дефицит на биоетанол в страната и гарантираха нормалното функциониране на участниците на пазара на горива.


  • 1 Анелия Андреева

    4 0 Отговор
    Олиото може и да не поскъпне,но месата,зеленчуците и другите храни,които са за пържене,достигат цени до небесата. Не е олиото причината за скъпите храни и изнемогването финансово на българите,а липсата на стабилна,държавна политика.

    15:40 26.09.2025

  • 3 Даниел

    5 0 Отговор
    Всички агенции и комисии за контрол са безмислени,в България няма нито една стока или услуга от първа необходимост която да не е монополизирана и това се дължи изцяло на политическата ни класа!!

    15:43 26.09.2025

  • 4 Биодизел

    1 0 Отговор
    А според гореспоменатите агенции и комисии, има ли предпоставки за промяна на цените на маслото от маруля, че един приятел много се интересува?

    16:21 26.09.2025

  • 5 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Значи и олиото ще си дига цената

    16:55 26.09.2025

