Веселин Стойнев: Пеевски изглежда най-силният човек в държавата, защото от него зависи управлението

Веселин Стойнев: Пеевски изглежда най-силният човек в държавата, защото от него зависи управлението

19 Август, 2025 16:37 425 4

Веселин Стойнев: Правителството е дестабилизирано и от грешките си, и от Борисов и Пеевски

Веселин Стойнев: Пеевски изглежда най-силният човек в държавата, защото от него зависи управлението - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Очаква ни гореща политическа есен - протести срещу завладяната държава и институциите-бухалки, организирани от ИПВ и граждански организации, ще продължат, ще има и протести на "Възраждане" срещу еврото, ще има и вот на недоверие.

Това каза пред БНР журналистът Веселин Стойнев и коментира, че правителството на Росен Желязков е дестабилизирано от собственото си управление и отвън - през парламентарните лидери, и отвътре - през тройната коалиция и грешните решения, които взема:

"Правителството се дестабилизира от собствените си управленски грешки - тази с имотите, поправките в Закона за еврото, които дадоха възможност за удари върху бизнеса и увеличиха очакванията за ръст на цените и подтикнаха някои търговци да се презастраховат, очакванията за държавните магазини на Пеевски, а не знаем нито едно предприятие на Пеевски, което да е било успешно - като започнем от "Булгартабак" и стигнем до "Лафка" - всички са разрушени и опоскани, разбира се и това ще бъде за сметка на данъкоплатеца, защото никой не дава обяснение къде ще излезе сметката на тези народни магазини, ако изобщо просъществуват. Правителството се дестабилизира и от самия факт, че Борисов по всякакъв начин не дава на премиера си Росен Желязков да блесне със собствена светлина. А пък Пеевски пуска ключови решения през социалните мрежи, които касаят цялото управление.... Пеевски в момента изглежда най-силният човек в държавата, защото от него зависи управлението".

"Напоследък напънът на Бойко Борисов и на други говорители от ГЕРБ срещу президента Румен Радев е търсене на боксова круша, за да не изглежда толкова отчаяна ситуацията на зависимост на ГЕРБ от Делян Пеевски", подчерта той.

Във връзка с продажбата на държавни имоти "с отпаднала необходимост" Стойнев заяви, че идеята е добра, защото наистина има такива имоти и може бюджетът на страната да се попълни с приходи от тях, "добре е един имот да носи някакви пари, а не само разходи - за сметки, за охрана":

"Въпросът е, че всичко това стана твърде непрозрачно. Описаха един списък с 4400 имота, след това го смалиха този списък от сайта на Министерския съвет. Опозицията реагира разнопосочно.... В крайна сметка правителството прехвърли топката в Народното събрание, от което само шумът ще се усили. В крайна сметка пак ще зависи от управляващите, защото те имат мнозинство в парламента. Ако Пеевски вече е в опозиция по този въпрос, тези имоти няма да бъдат продадени, което е глупаво, защото дори 100 пустеещи имота да бъдат продадени на инвеститор, пак ще има някаква полза".

В предаването "12+3" Веселин Стойнев коментира и срещата в Белия дом между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, както и последвалият общ формат на диалог между президентите на САЩ и Украйна с европейски лидери:

"От сигурността на Украйна зависи сигурността на Европа.... Източна Европа е притихнала и снишила се".


  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Всичко до което се е докоснал Пеевски вече не съществува.Край с България.

    Коментиран от #2, #3

    16:38 19.08.2025

  • 2 Очевидно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Външни сили подготвят човека с 3% одобрение сред народа да заеме мястото на харвардските шарлатани, да вземе властта и като приказна кокошка да снася златни яйца на западната имперска върхушка

    16:52 19.08.2025

  • 3 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Супер !!! Крайно време е ....1350 години стигат !!!

    16:54 19.08.2025

  • 4 Дзегун

    0 0 Отговор
    "Пеевски изглежда най-силният човек в държавата, защото от него зависи управлението."
    Въпрос на време и пари, па и на друго ама друг път!

    16:54 19.08.2025

