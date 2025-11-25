Между първо и второ четене на бюджета управляващото мнозинство се кани да купи "Лукойл"

Две предложения между първо и второ четене на бюджета доказват готовност на държавата да придобие акции от „Лукойл". Вносители са Костадин Ангелов - ГЕРБ-СДС, Кирил Добрев - БСП, Павела Митова - "Има такъв народ" и Йордан Цонев - ДПС-Ново начало.
Първото предложение е максималният размер на държавните гаранции догодина да се увеличи с 2 млрд. евро - от 3,8 млрд. на 5,8 млрд. евро. Към него няма мотиви, предава "24 часа".
Второто предложение на същите депутати гласи „при възникнала необходимост от придобиване на акции или дялове от капитала в случаите по чл.27в ал.5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход".
Ако бъдат приети двете предложения това ще означава, че бюджетът осигурява държавни гаранции и финансиране през ББР за придобиване на активи или дялове от капитала на дружествата на "Лукойл" в България.
След като рафинерията попадна под санкции от САЩ, управляващата коалиция направи поправки в Закона за административното регулиране на дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С новите текстове, депутатите дадоха права на особения управител на четирите дружества на рафинерията у нас да извършва разпоредителни сделки, без при това действията му да подлежат на административен и съдебен контрол.
Държавните гаранции не се включват към дълга на държавата, но тежат като задължение, защото веднага ще се активизират в случая на проблеми с погасяването на тези, на които са дадени. ББР ще търси погасяването им на финансовите пазари при добри условия, тъй като заемът е гарантиран от държавата.
Припомняме, че Румен Спецов беше назначен за особен управител в "Лукойл", като след промени в Закона за административното регулиране на дейности, свързани с нефт и нефтопродукти той има право да извършва разпоредителни сделки, без при това действията му да подлежат на административен и съдебен контрол, посочи news.bg.
С двете нови предложение се осигурява и финансова възможност държавата да придобие активи от някое от дружествата на "Лукойл" у нас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #6
14:42 25.11.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #3, #17
14:43 25.11.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":ББР също.
14:44 25.11.2025
4 Даниел
Русия има повече агенти в България от централата в кгб
14:44 25.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ШИШО ЩЕ СЕ НАБУТА....
НА ДОГАН МУ ПРЕХВЪРЛИХА ТЕЦ ЕЗЕРОВО ЗА 1 ЛЕВ.
Коментиран от #27
14:46 25.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Толкова кръгла сума е направо подозрителна🤔
Може би 99 евроцента🤔😄😄
14:47 25.11.2025
7 Гост
14:48 25.11.2025
8 Шишо
14:50 25.11.2025
9 Боко
14:51 25.11.2025
10 БРАВО
14:57 25.11.2025
11 Сзо
Коментиран от #14
14:58 25.11.2025
12 Крали Марко
15:01 25.11.2025
13 Последния Шоп
15:03 25.11.2025
14 Нали знаеш
До коментар #11 от "Сзо":Че който гроб копае другимо,сам пада в него
15:19 25.11.2025
15 Цвете
15:31 25.11.2025
16 КИРО ЖЪРТЪ
СЪС. СКРИТ. НАДЪЛБОКО. СОБСВЕНИК. ОТ
НАЙ. ВИСОКИЯ. ПИЕДЕСТАЛ. НА. ДПС НН
ДРУГАРЯТ АБОНИРАН. МАФИОТ
ГОЛЯМОТО Д.
АФИДЕРСИН, ВЪЗГЕЧ, ТАКА. ША. СТАНИ
15:35 25.11.2025
17 павела митова
До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":руснаците няма да му пуснат аванта ,пак ще си го вземат за обработка
15:40 25.11.2025
18 Шиши
Коментиран от #20
15:40 25.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГОЧО БУЛГУРА
До коментар #18 от "Шиши":ЕВАЛА. БРАТО. НАПРАВО. В. ДЕСЯТКАТА.ГЛАВЕН. ФИНАНСИСТ. ЩЕ. Е. ВЛАДИ. ГОРАНОВ. А. НАДЗОРНИК. ЩЕ. Е ДАНЧО. МЕНТАТА- ЦОНЕВ.
ГЕНЕРАЛЕН. МЕНИДЖЪР. ТОЯ. ОТ. БАНКЯ.
НЕГОВАТА. ФИРМА. ЩЕ. ГО. ОХРАНЯВА.
А. СОБСВЕНИКА. ЩЕ. СЕДИ. В. ДУБАЙ. ЩОТО. И. ДВЕТЕ. МУ. ЖЕНИ. СА. ТАМ.
15:46 25.11.2025
21 Така де така
15:49 25.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БАЙ ---ХОЙ
МАРУЛИТЕ. ДЕТО. НИ. ГИ. РАЗВЯВАТ. ПО. ПАРЛАМЕНТА. ДВАМАТА. ГАНГСТЕРИ. БОРИСОВ. И
ШИШИ, ТОШКО. ОТ. ИТН. И. ЗАФИРОВ. МЪЛЧАТ. ОТ. ВРЕМЕ. НА. ВРЕМЕ. АКО. ИМ. РАЗРЕШАТ. ИЗДЖАВКВАТ. КАТО. ГЛАДНИ.
ПОМИЯРЧЕТА. ДА. ИМ. ХВЪРЛЯТ. КОКАЛ.
СПОКОЙНО. ВИЕ. ЩЕ. МИЕТЕ. АЛЕИТЕ. НА. НЕФТОХИМА. КУПУВАЙТЕ. СИ. ОВРЕМЕ. ГУМЕНИ. ГАЩИРИЗОНИ.
15:50 25.11.2025
24 Горски
15:51 25.11.2025
25 КИРО ЖЪРТЪ
СЪС. СКРИТ. НАДЪЛБОКО. СОБСВЕНИК. ОТ
НАЙ. ВИСОКИЯ. ПИЕДЕСТАЛ. НА. ДПС НН
ДРУГАРЯТ АБОНИРАН. МАФИОТ
ГОЛЯМОТО Д.
АФИДЕРСИН, ВЪЗГЕЧ, ТАКА. ША. СТАНИ
15:52 25.11.2025
26 ТИГО
15:55 25.11.2025
27 Шиши
До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Шиши никога не се набутва, само набутва българските граждани с милиарди
16:01 25.11.2025