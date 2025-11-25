Новини
Между първо и второ четене на бюджета управляващото мнозинство се кани да купи "Лукойл"

25 Ноември, 2025 14:41 3 362 27

Сделката ще мине през Българската банка за развитие (ББР)

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две предложения между първо и второ четене на бюджета доказват готовност на държавата да придобие акции от „Лукойл". Вносители са Костадин Ангелов - ГЕРБ-СДС, Кирил Добрев - БСП, Павела Митова - "Има такъв народ" и Йордан Цонев - ДПС-Ново начало.

Първото предложение е максималният размер на държавните гаранции догодина да се увеличи с 2 млрд. евро - от 3,8 млрд. на 5,8 млрд. евро. Към него няма мотиви, предава "24 часа".

Второто предложение на същите депутати гласи „при възникнала необходимост от придобиване на акции или дялове от капитала в случаите по чл.27в ал.5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход".

Ако бъдат приети двете предложения това ще означава, че бюджетът осигурява държавни гаранции и финансиране през ББР за придобиване на активи или дялове от капитала на дружествата на "Лукойл" в България.

След като рафинерията попадна под санкции от САЩ, управляващата коалиция направи поправки в Закона за административното регулиране на дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С новите текстове, депутатите дадоха права на особения управител на четирите дружества на рафинерията у нас да извършва разпоредителни сделки, без при това действията му да подлежат на административен и съдебен контрол.

Държавните гаранции не се включват към дълга на държавата, но тежат като задължение, защото веднага ще се активизират в случая на проблеми с погасяването на тези, на които са дадени. ББР ще търси погасяването им на финансовите пазари при добри условия, тъй като заемът е гарантиран от държавата.

Припомняме, че Румен Спецов беше назначен за особен управител в "Лукойл", като след промени в Закона за административното регулиране на дейности, свързани с нефт и нефтопродукти той има право да извършва разпоредителни сделки, без при това действията му да подлежат на административен и съдебен контрол, посочи news.bg.

С двете нови предложение се осигурява и финансова възможност държавата да придобие активи от някое от дружествата на "Лукойл" у нас.


България
  • 1 Последния Софиянец

    30 6 Отговор
    Спецов ще прехвърли Нефтохим Бургас на Шиши за едно евро.

    Коментиран от #5, #6

    14:42 25.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    43 3 Отговор
    НЕФТОХИМА Е ТРЪГНАЛ КЪМ КТБ И БУЛГАРТАБАК....

    Коментиран от #3, #17

    14:43 25.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    ББР също.

    14:44 25.11.2025

  • 4 Даниел

    17 4 Отговор
    Все пак доста милиарди явно ще стигнат до Русия по направлението Лукойл?!
    Русия има повече агенти в България от централата в кгб

    14:44 25.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ШИШО ЩЕ СЕ НАБУТА....
    НА ДОГАН МУ ПРЕХВЪРЛИХА ТЕЦ ЕЗЕРОВО ЗА 1 ЛЕВ.

    Коментиран от #27

    14:46 25.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Толкова кръгла сума е направо подозрителна🤔
    Може би 99 евроцента🤔😄😄

    14:47 25.11.2025

  • 7 Гост

    21 0 Отговор
    Купува го пееф, останалите слуги само гласуват безропотно. В замяна получават беззаконие. Това са нишият, простоват еталон от герп, итънъ, бъсъпъ

    14:48 25.11.2025

  • 8 Шишо

    14 0 Отговор
    Всичко в този к,енеф ще е мое ,раята само ще бачка

    14:50 25.11.2025

  • 9 Боко

    9 0 Отговор
    Чаатриала е кофти не му се полага нефтохим ,той е за мене и шишо

    14:51 25.11.2025

  • 10 БРАВО

    5 2 Отговор
    Хайде де, тъкмо ще караме по-скъп бензин и дизел и баба на село ще готви на дърва

    14:57 25.11.2025

  • 11 Сзо

    18 1 Отговор
    С всички сили копаят гроба на България.

    Коментиран от #14

    14:58 25.11.2025

  • 12 Крали Марко

    4 6 Отговор
    Ай- накрая се сетиха че има Държава ,подарила Рафинерията на Руснаците !!!!

    15:01 25.11.2025

  • 13 Последния Шоп

    8 4 Отговор
    С парите от договора с БОТАШ - 6 милиарда лева,можем да купим и още някоя рафинерия....

    15:03 25.11.2025

  • 14 Нали знаеш

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сзо":

    Че който гроб копае другимо,сам пада в него

    15:19 25.11.2025

  • 15 Цвете

    8 0 Отговор
    ДА ИЗБРОИМ, КОИ СА: ГЕРБ, НОВО ИЛИ СТАРО НАЧАЛО ,ИТН И МОЛЯ ВИ СЕ ЗА КАПАКА НА ТЕНДЖЕРАТА, ПОЗНАЙТЕ БСП? ТОВА МИРИШЕ ОТ ДАЛЕЧЕ НА НЯКАКВА " ПЪЛНА СОФРА " ?! А ПАРИТЕ ОТ КОЯ БАНКА, ББР, ТОЧНО ОТ ТАЗИ БАНКА БИВШИЯ ШЕФ ПОТЪНА В ДЪН ЗЕМЯ. ЗАВЛЕЧЕ МИЛИОНИ И СЕГА СЕ ПРЕПИЧА, КЪДЕ, АМИ В ГЪРЦИЯ, РАЗБИРА СЕ. 🙄🤔🤨

    15:31 25.11.2025

  • 16 КИРО ЖЪРТЪ

    5 0 Отговор
    МНОГО. ОТДАВНА. ВИ. КАЗВАХ. ЧЕ. ЩЕ. СЕ. ПОДГОТВИ. ПОЧВАТА. ЗА. ЛУКОЙЛ. ДА. СТАНЕ. ФИКТИВНА. ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. НО
    СЪС. СКРИТ. НАДЪЛБОКО. СОБСВЕНИК. ОТ
    НАЙ. ВИСОКИЯ. ПИЕДЕСТАЛ. НА. ДПС НН
    ДРУГАРЯТ АБОНИРАН. МАФИОТ
    ГОЛЯМОТО Д.
    АФИДЕРСИН, ВЪЗГЕЧ, ТАКА. ША. СТАНИ

    15:35 25.11.2025

  • 17 павела митова

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    руснаците няма да му пуснат аванта ,пак ще си го вземат за обработка

    15:40 25.11.2025

  • 18 Шиши

    7 0 Отговор
    Работата се пече ......Новата компания ще се казва ШишиОйл

    Коментиран от #20

    15:40 25.11.2025

  • 20 ГОЧО БУЛГУРА

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Шиши":

    ЕВАЛА. БРАТО. НАПРАВО. В. ДЕСЯТКАТА.ГЛАВЕН. ФИНАНСИСТ. ЩЕ. Е. ВЛАДИ. ГОРАНОВ. А. НАДЗОРНИК. ЩЕ. Е ДАНЧО. МЕНТАТА- ЦОНЕВ.
    ГЕНЕРАЛЕН. МЕНИДЖЪР. ТОЯ. ОТ. БАНКЯ.
    НЕГОВАТА. ФИРМА. ЩЕ. ГО. ОХРАНЯВА.
    А. СОБСВЕНИКА. ЩЕ. СЕДИ. В. ДУБАЙ. ЩОТО. И. ДВЕТЕ. МУ. ЖЕНИ. СА. ТАМ.

    15:46 25.11.2025

  • 21 Така де така

    8 0 Отговор
    Няма само на американците да даваме милиарди за самолети които или не летят или въобще не са доставени, ще дадем и на руснаците малко милиарди за нашия си Лукойл, който всички знаем как беше приватизиран (откраднат от държавата). Важното е дебелаците от жълтите павета да прибират комисионните.

    15:49 25.11.2025

  • 23 БАЙ ---ХОЙ

    3 0 Отговор
    ТЕ. ТОЯ. 10МИЛИАРДЕН. ЗАЕМ. ДА. НЕ. СА. ГО. ТЕГЛИЛИ. ДА. КУПУВАТ. ДЖАПАНКИ НА БАЙ. ГАНЮ ПРОСТИЯ .АМИ. ЩЕ. ПАДНЕ. ГОЛЯМА. ПЕЧАЛБА. ОТ. НЕФТОХИМА НА. БЪЛГАРИТЕ. ПРОСТИ. И. ТУРЦИТЕ. БЪЛГАРСКИ. ОСТАВАТ. САМО.
    МАРУЛИТЕ. ДЕТО. НИ. ГИ. РАЗВЯВАТ. ПО. ПАРЛАМЕНТА. ДВАМАТА. ГАНГСТЕРИ. БОРИСОВ. И
    ШИШИ, ТОШКО. ОТ. ИТН. И. ЗАФИРОВ. МЪЛЧАТ. ОТ. ВРЕМЕ. НА. ВРЕМЕ. АКО. ИМ. РАЗРЕШАТ. ИЗДЖАВКВАТ. КАТО. ГЛАДНИ.
    ПОМИЯРЧЕТА. ДА. ИМ. ХВЪРЛЯТ. КОКАЛ.
    СПОКОЙНО. ВИЕ. ЩЕ. МИЕТЕ. АЛЕИТЕ. НА. НЕФТОХИМА. КУПУВАЙТЕ. СИ. ОВРЕМЕ. ГУМЕНИ. ГАЩИРИЗОНИ.

    15:50 25.11.2025

  • 24 Горски

    5 0 Отговор
    Какво сега, нашите милиардери нямат пари? Ще го купи държавата, а печалбана ще върви за частни джобове, а загубата за нас! Ктб, тв7, лавка, булгартапак сега лукойл. Пак с държавни пари, но ще се управлява като частна фирма.

    15:51 25.11.2025

  • 25 КИРО ЖЪРТЪ

    1 0 Отговор
    МНОГО. ОТДАВНА. ВИ. КАЗВАХ. ЧЕ. ЩЕ. СЕ. ПОДГОТВИ. ПОЧВАТА. ЗА. ЛУКОЙЛ. ДА. СТАНЕ. ФИКТИВНА. ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. НО
    СЪС. СКРИТ. НАДЪЛБОКО. СОБСВЕНИК. ОТ
    НАЙ. ВИСОКИЯ. ПИЕДЕСТАЛ. НА. ДПС НН
    ДРУГАРЯТ АБОНИРАН. МАФИОТ
    ГОЛЯМОТО Д.
    АФИДЕРСИН, ВЪЗГЕЧ, ТАКА. ША. СТАНИ

    15:52 25.11.2025

  • 26 ТИГО

    2 0 Отговор
    ЕкстраКокорчокато каза че банката е само за наши хора !Форумнитеразбирачи гоплюха ,всичките домораслифин.министри се изх0дихаповъпроса !Саза 10 мин ще папкатолупите еднимилиарди Русия ще се рзсърди и да ви евem иШишииБоцеи всичките дето си седятдома и ситраят вместо да изметемTиняTа ! Проспахте еврото, проспахте зелената сделка всичко проспахте ! Са че гребем на сухо, а gruxландия на фалкона у Дубай а ние зaгъзъ! Аре честито тиятъпунгеритолкова могат ! Който е крал и фалирал цял живот не може да печели и да дава за другите! Па вие си седете дома КирКокорчоДоганГела савиновни !

    15:55 25.11.2025

  • 27 Шиши

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Шиши никога не се набутва, само набутва българските граждани с милиарди

    16:01 25.11.2025

