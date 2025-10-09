Новини
СОС подкрепи Терзиев, одобри заем до 9 млн. лева за „Софекострой“

9 Октомври, 2025 15:15 931 16

Със средствата ще бъдат придобити различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет (СОС) прие доклада на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата. Докладът беше приет единодушно.

Със средствата ще бъдат придобити различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци, малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване. Част от техниката ще може да се преоборудва според сезона – например от снегопочистващи машини във водоноски, пише в доклада.

В него се посочва още, че мярката е необходима за подобряване на ефективността при събиране и транспортиране на отпадъците и за повишаване на качеството на услугите по чистотата в София. В документа е предвидено средствата да се осигурят чрез заем със срок до 60 месеца и гратисен период от 24 месеца за погасяване на главницата и лихвата. Лихвеният процент за този период е определен като основен лихвен процент плюс един пункт (към 1 октомври 2025 г. той е 1,81%).

Вносителите на свързания доклад, сред които са общинските съветници Борис Бонев, Диана Ангелова и Георги Зографски, подчертават, че закупуването на нова техника ще засили капацитета на „Софекострой“ и ще позволи по-бързо и качествено почистване на улиците и обществените пространства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    11 5 Отговор
    И защо се чакаше до сега?! Защо се е загубило толкова време икато опре ножа до кокала да се действа аварийно на парче?!

    15:20 09.10.2025

  • 2 Кравария убер алес

    5 6 Отговор
    Хм, то с пари е лесно. А защо изобщо се стигна до тук. Сериозен договор изтича, ти седиш и гледаш. В един момент се сещаш, че имаш вътрешна фирма.....тоя кмет и розовите понита зад/в него продължава порочните модели...

    15:20 09.10.2025

  • 3 снегорини кога

    5 3 Отговор
    Снегорини за тротоари кога ще закупите или не ползвате тротоарите вие общинарите?

    15:33 09.10.2025

  • 4 Браво, кмете Терзиев! Браво СОС!

    7 1 Отговор
    Това е силен и необходим ход от страна на кмета Терзиев и Столичния общински съвет. Инвестицията в модерна техника за „Софекострой“ ще повиши значително ефективността на почистването в София и ще подобри качеството на живот на гражданите. Важно е, че средствата са осигурени прозрачно чрез разумен заем с ниска лихва и гъвкави условия. Подкрепям тази стъпка като част от устойчивото управление и грижа за столицата!

    15:34 09.10.2025

  • 5 С обединени усилия можем да се справим!

    4 1 Отговор
    Причините за продължителната криза с боклука и забавянето на ефективни мерки са комплексни. Основна вина носят предишните управленски решения, липсата на адекватна политика и визия за дългосрочно решение, както и политическите конфликти и саботажи в Столичния общински съвет (СОС). Политически интереси и натиск от различни фирми и лобита също допринесоха за затлачването на проблема. Това, което виждаме сега – поетият ангажимент и инвестициите от страна на кмета Терзиев – е опит да се поправят грешките и да се изведе столицата от кризата, макар и късно. Времето за оправдания свърши – сега трябва действия и резултати.

    15:36 09.10.2025

  • 6 Защо до сега СОС саботираше Терзиев?

    6 1 Отговор
    СОС саботираше Терзиев, защото част от съветниците бяха свързани или под влиянието на интереси на сметопочистващи фирми, които действат като мафия и се възползваха от статуквото. Те се опитваха да запазят старите схеми и контрол върху бизнеса с боклука. Когато Терзиев реши да се противопостави на тези лобита, като привлече подкрепа от младите и активните граждани, това разруши техните планове и им отне удобното статукво. Затова СОС накрая „клекна“ – защото натискът от гражданското общество и решителността на кмета ги принудиха да приемат мерки за решаване на проблема. Това показва, че активната гражданска позиция и почтеното ръководство могат да променят нещата.

    15:39 09.10.2025

  • 7 Парадокс БГ

    6 1 Отговор
    Досегашният саботаж на СОС срещу Терзиев е ясен знак за това как зад кулисите се пазят стари, корупционни интереси. В момента, в който кметът реши да разбие мафиотските схеми и да даде шанс на нов подход, подкрепен от гражданите и младите хора, тези сили започнаха да губят почва. Това е победа на гражданската активност и на принципите на прозрачност и почтеност. Време е да сложим край на задкулисието и да работим за истинска Промяна в София!

    15:41 09.10.2025

  • 8 Истината

    4 1 Отговор
    Софийският общински съвет дълго време играеше играта на старите олигархични кръгове и мафиотските структури, които се възползваха от хаоса и липсата на контрол. Но когато Терзиев застана смело срещу тези интереси и мобилизира подкрепата на гражданите, особено младите, се видя истинската сила на обществената воля. Това показа, че промяната е възможна, когато има смелост и единство срещу корупцията и бездействието.

    15:42 09.10.2025

  • 9 горски

    4 1 Отговор
    Тези веднага започнаха с оправдания и мрънкане. Работна ръка и техника може и да няма, ама пък изпълнителен директор и още куп директори на не знам какво си са на линия.

    15:52 09.10.2025

  • 10 българка

    3 2 Отговор
    Някой на практика трябваше да покаже, че разумът и добрата воля са по-силни от евтините номера на шайката бандити, които с груба сила и продажни кретени държат държавата в шах! Поздравления за г-н Терзиев и неговия екип от професионалисти!

    15:55 09.10.2025

  • 11 надарена кака

    1 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    16:01 09.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Цунете ми парапета.

    16:03 09.10.2025

  • 13 Шайката ППДБ

    3 2 Отговор
    докопа поредния заем! Те само това умеят- заеми и посредници!
    Процентчета! За това беше цялата дандания!
    Днес се коментираше заем от 3 млн. лв., оказа се 9 млн.

    Честито, софиянци!

    16:06 09.10.2025

  • 14 фарисейски квас

    1 0 Отговор
    Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като тояга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    16:09 09.10.2025

  • 15 БКП е на власт

    1 0 Отговор
    Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като тояга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    16:10 09.10.2025

  • 16 Факт

    0 0 Отговор
    Добре,че баце се намеси и реши проблема веднага!!! Слава на Бойко!!!

    16:12 09.10.2025

