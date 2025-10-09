СОС подкрепи Терзиев, одобри заем до 9 млн. лева за „Софекострой“

Столичният общински съвет (СОС) прие доклада на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата. Докладът беше приет единодушно.
Със средствата ще бъдат придобити различни видове сметосъбиращи автомобили, автометачни и ръчноводими метачни машини, както и транспортна техника за обслужване на улични кошчета, автомобили за миене и дезинфекция на съдове за отпадъци, малогабаритни и мултифункционални машини за зимно и лятно почистване. Част от техниката ще може да се преоборудва според сезона – например от снегопочистващи машини във водоноски, пише в доклада.
В него се посочва още, че мярката е необходима за подобряване на ефективността при събиране и транспортиране на отпадъците и за повишаване на качеството на услугите по чистотата в София. В документа е предвидено средствата да се осигурят чрез заем със срок до 60 месеца и гратисен период от 24 месеца за погасяване на главницата и лихвата. Лихвеният процент за този период е определен като основен лихвен процент плюс един пункт (към 1 октомври 2025 г. той е 1,81%).
Вносителите на свързания доклад, сред които са общинските съветници Борис Бонев, Диана Ангелова и Георги Зографски, подчертават, че закупуването на нова техника ще засили капацитета на „Софекострой“ и ще позволи по-бързо и качествено почистване на улиците и обществените пространства.
1 Реалист
15:20 09.10.2025
2 Кравария убер алес
15:20 09.10.2025
3 снегорини кога
15:33 09.10.2025
4 Браво, кмете Терзиев! Браво СОС!
15:34 09.10.2025
5 С обединени усилия можем да се справим!
15:36 09.10.2025
6 Защо до сега СОС саботираше Терзиев?
15:39 09.10.2025
7 Парадокс БГ
15:41 09.10.2025
8 Истината
15:42 09.10.2025
9 горски
15:52 09.10.2025
10 българка
15:55 09.10.2025
11 надарена кака
16:01 09.10.2025
12 Данко Харсъзина
16:03 09.10.2025
13 Шайката ППДБ
Процентчета! За това беше цялата дандания!
Днес се коментираше заем от 3 млн. лв., оказа се 9 млн.
Честито, софиянци!
16:06 09.10.2025
14 фарисейски квас
16:09 09.10.2025
15 БКП е на власт
16:10 09.10.2025
16 Факт
16:12 09.10.2025