Новини
България »
Всички градове »
По данни на НСИ: Средната работна заплата у нас се задържа над 2500 лева

По данни на НСИ: Средната работна заплата у нас се задържа над 2500 лева

20 Август, 2025 09:17 421 16

  • нси-
  • данни-
  • средна работна заплата-
  • 2500 лева

Едноседмичната почивка извън дома представлява проблем за 41% от българите.

По данни на НСИ: Средната работна заплата у нас се задържа над 2500 лева - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

2 547 лева е средната работна заплата у нас в края на първата половина от 2025 г., сочат данните на НСИ, цитирани от Нова телевизия. През вторите 3 месеца на година, заплатата ни се е увеличила с 5% в сравнение с първите три. Печелим обаче с 11% повече, отколкото миналата година по това време и с 24% повече, отколкото в средата на 2023-а.

В момента средната заплата в обществения сектор е по-висока от тази в частния с близо 200 лева.
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти” за пореден път е икономическата дейност с най-висока средна заплата, която е вече 5 550 лева. По размер на възнаграждението, следват заетите във финансите и застрахователната дейност. Най-голямо увеличение тази година пък са получили работещите в образованието и държавното управление.

Възнагражденията им сега са с около една пета по-високи, отколкото са били в началото на 2025 г.

Подобно увеличение при тях имаше и през миналата година. Най-ниските средни заплати отново са в „Хотелиерство и ресторантьорство” – 1 580 лева, но добре знаем, че експертите често обясняват това с наличието на сив сектор в този бранш. Следват ги селското, горското и рибното стопанство.

Поглед сега и към минималното възнаграждение у нас, което за 5 години се увеличи двойно и тази година за пръв път надхвърли 1 000 лева. В момента то е в размер на 1 077 лева, което е с 15% повече от миналата година. Или иначе казано – със 144 лева повече. До дни се очаква да стане ясно какъв ще бъде размерът на минималната заплата и през следващата година, като прогнозите са тя с малко да надхвърли 1 200 лева. Такова възнаграждение за труда си получават между 400 000 и 500 000 българи.

Размерът на това увеличение през последните няколко години ни превърна в един от рекордьорите на Европа по ръст. За последните 10 години, България е отбелязала средногодишен ръст от 11%. Така попадаме в топ 3 по този показател сред всички в Европейския съюз. Изпреварват ни само Румъния и Литва с между 1,5-2% разлика. Другите ни съседи членове на общността – Гърция, са увеличавали минималната си заплата със средно 4% на година. През последните 10 години, най-незначително е било увеличението във Франция – 2%. Пет държави не са предоставили данни за тази статистика.

Добрите новини свършват тук. Въпреки всичко това, утвърдително продължаваме да бъдем последни по размер на минимална заплата. Превърната в европейската валута, нейната стойност в момента се равнява на 551 евро. Първото място убедително остава за Люксембург, с минимална заплата от 2 700 евро. Следва Ирландия, която заедно с Нидерландия, Германия и Белгия, затваря топ 5 на държавите с минимална заплата над 2 000 евро. Съседните ни Гърция и Румъния, са съответно на 11-а и 19-а позиция, като минималната заплата в Гърция е почти двойно по-висока от нашата.

Разбира се, сравнението на минималните заплати не би било съвсем адекватно, ако не сравним и покупателната способност в различните държави.

Какво можем да си позволим с парите, които изкарваме?

Въпреки че в тази класация също сме последни, разликата между България и не малка част от останалите държави, тук не е чак толкова голяма и макар и доста бавно, я топим. Според данните на Евростат, по брутен вътрешен продукт на глава от населението изразен в стандарти на покупателна способност, Люксембург отново са първи – със 141% по-големи възможности от средностатистическия гражданин на Европейския съюз. И тук следващите са Ирландия със сравнително сходен резултат. Тези две държави се откъсват далеч пред останалите. Това, което можем да си позволим у нас, е с една трета по-малко от това, което средно могат останалите европейци. Позицията непосредствено преди България е за Гърция, с малка разлика като възможности между нас и тях.

За кого не е проблем да отдели средства за поне една седмица почивка в годината?

Без изненада това отново са гражданите на Люксембург – единствената държава с под 10% от населението, които нямат подобна възможност. За 90% от шведите и нидерландците почивката също не представлява проблем. Най-трудно да си осигурят такава е за румънците – близо 60% от тях, не могат да заделят средства за почивка. Следват ги гърците – с 46%. България е трета. Едноседмичната почивка извън дома представлява проблем за 41% от българите.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Извън София заплатите са по 1200 лв.

    Коментиран от #4

    09:42 20.08.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    4 0 Отговор
    Чиновниците взимат 200 лв повече от работниците.

    Коментиран от #5

    09:43 20.08.2025

  • 3 Айййй,ти да видиш,

    10 0 Отговор
    не знаех че сме толкова добре!Само че,между 800лева и 3300 лева,средната е 2500!

    09:45 20.08.2025

  • 4 Грешка

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    830лева-минимална!

    09:46 20.08.2025

  • 5 Тия пари

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    ти ги подарявам!

    09:47 20.08.2025

  • 6 гост

    8 0 Отговор
    Няма начин да не се задържи СРЕДНАТА работна заплата! Един "член" на ВСС, на всевъзможни комисии 25 000, на директорите на банки- над 40 000, а Хампито вземаше 200 000евро, директори на болници от 80 000 нагоре! Ха сега всеки да направи елементарната сметка един от горепосочените колко работещи на МИНИМАЛНА заплата покрива за да се получи 2 500 СРЕДНА

    09:48 20.08.2025

  • 7 Госあ

    8 1 Отговор
    Тия се подиграват откровено с тая средна заплата !

    Коментиран от #9

    09:49 20.08.2025

  • 8 КАЖЕТЕ ЧЕ Е БРУННА

    4 0 Отговор
    БРУТНА БРУТНА - НЕ ТОВА ДЕТО НИ ВЛИЗА В ДЖОБА.

    09:50 20.08.2025

  • 9 е нали ако кажат реалната

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    ще бъдат изринати...

    09:51 20.08.2025

  • 10 кабел

    5 0 Отговор
    На депутатите работната заплата у нас се задържа доста високо.Ръйш?!

    09:53 20.08.2025

  • 11 тези данни са ясни

    5 0 Отговор
    а реалната защо не я публикувате ???

    Коментиран от #14

    09:56 20.08.2025

  • 12 В Милицията

    3 1 Отговор
    6000 е стартовата, минималната

    09:57 20.08.2025

  • 13 Африкански среден

    4 0 Отговор
    Доход, според НСИ.

    09:58 20.08.2025

  • 14 Реалната е половината от минималната

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "тези данни са ясни":

    Работят на 4часа на по на две три места. Правителството бяга от думата-икономика като дявол от тамян.

    10:00 20.08.2025

  • 15 Поп

    1 0 Отговор
    При 2547 лв. брутна служителят ще получава около 1977 лв. нето.

    10:10 20.08.2025

  • 16 Колко

    3 0 Отговор
    Вие луди ли сте бе средната е 1600лв
    Само лъжи манипулации пропаганда лицемерие и стъкмистика

    10:11 20.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол