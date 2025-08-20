Новини
България »
От снощи издирват румънски турист в района на връх Ботев

От снощи издирват румънски турист в района на връх Ботев

20 Август, 2025 10:28 580 8

  • връх ботев-
  • псс-
  • турист

Вчера по планинските масиви е преминал по-студен фронт

От снощи издирват румънски турист в района на връх Ботев - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Планински спасители издирват румънски турист, загубил се в района на връх Ботев. В спасителната акция са се включили отрядите на Планинската спасителна служба (ПСС) в Карлово и Калофер.

Сигналът е подаден снощи, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово. Операцията е била подновена тази сутрин, а в нея се е включил и отрядът от Калофер.

Времето в планините е добро за туризъм, слънчево, на места с разкъсана облачност, тихо, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Температурите са по-ниски, от порядъка на 7-8 градуса на връх Ботев, до 11-12 по курортите.

От ПСС предупреждават туристите да се съобразяват с факта, че вчера по планинските масиви е преминал по-студен фронт.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд.

Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    а що го издирват

    10:31 20.08.2025

  • 2 БГ преструвки на загрижености

    2 0 Отговор
    Като изтрезнее ще се появи....

    10:33 20.08.2025

  • 3 Дедо

    1 0 Отговор
    Турист се изгубил в гората и започнал да вика : Ехо, ехоооо има ли някой?
    Тогава се показала мечката и казала :-Има да , сега по хубаво ли ти стана ?

    Коментиран от #4

    10:33 20.08.2025

  • 4 мнението на народа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо":

    По-хубаво ще е само ако мечката е руска

    10:36 20.08.2025

  • 5 И какво прави този

    3 0 Отговор
    терорист в района на връх Ботев?

    Коментиран от #6

    10:36 20.08.2025

  • 6 Ходи и пали пожари

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "И какво прави този":

    Вероятно

    10:38 20.08.2025

  • 7 е как така

    0 0 Отговор
    логично пътя показва . нагоре е върхът , а надолу не е върхът . ако ходи надолу ще ги пресрещне . щом те ходят нагоре . има и други туристи . ако е обикалял 3-4 дена може да е стигнал дунава или несебър . Любопитно . все едно отива на еверест . следи оставят хората с обувки . обикновено с размерът който носят . а с дрон може да бръмнат . като го доближът ако вика през дрона ще го чуят . друг варянт е с хеликоптер .

    11:05 20.08.2025

  • 8 странно е

    0 0 Отговор
    вчера вечер на планина . Може да е инцидент . ако стане нещо кой ще му помогне . сам румънец . планирал е разходка до връх ботев . сигурно и друг път е ходил . ако се е губил 5-6 пъти може да познава планинските спасители . като са го намирали . а дали знаят румънски . за 100 лева и някой безделник може да отиде да го търси . бегейци са си планинари . ще го намерят . да не е прилеп .

    11:39 20.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове