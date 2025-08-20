От снощи издирват румънски турист в района на връх Ботев

Планински спасители издирват румънски турист, загубил се в района на връх Ботев. В спасителната акция са се включили отрядите на Планинската спасителна служба (ПСС) в Карлово и Калофер.
Сигналът е подаден снощи, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово. Операцията е била подновена тази сутрин, а в нея се е включил и отрядът от Калофер.
Времето в планините е добро за туризъм, слънчево, на места с разкъсана облачност, тихо, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Температурите са по-ниски, от порядъка на 7-8 градуса на връх Ботев, до 11-12 по курортите.
От ПСС предупреждават туристите да се съобразяват с факта, че вчера по планинските масиви е преминал по-студен фронт.
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд.
Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
10:31 20.08.2025
2 БГ преструвки на загрижености
10:33 20.08.2025
3 Дедо
Тогава се показала мечката и казала :-Има да , сега по хубаво ли ти стана ?
Коментиран от #4
10:33 20.08.2025
4 мнението на народа
До коментар #3 от "Дедо":По-хубаво ще е само ако мечката е руска
10:36 20.08.2025
5 И какво прави този
Коментиран от #6
10:36 20.08.2025
6 Ходи и пали пожари
До коментар #5 от "И какво прави този":Вероятно
10:38 20.08.2025
7 е как така
11:05 20.08.2025
8 странно е
11:39 20.08.2025