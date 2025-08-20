Новини
Горивата поевтиняват чувствително през август

20 Август, 2025 14:09 957 5

Русе е сред градовете с най-евтин дизел и бензин

Горивата поевтиняват чувствително през август - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В разгара на летния сезон през август цените на горивата в България отбелязват спад, което носи облекчение за шофьорите в цялата страна. Анализ на данните от платформата Fuelo показва ясно изразена тенденция на поевтиняване при всички основни видове горива спрямо началото на 2025 година.

Средната цена на най-масовия бензин А95 е намаляла значително от пика си през февруари, когато достигаше 2.63 лева за литър. Към 20 август средната му стойност вече е 2.40 лева за литър, което е спад с 23 стотинки. Цената на дизела следва плътно тази на бензина, като средната му стойност е 2.39 лева за литър. В началото на годината дизелът се е продавал за 2.66 лева, което означава, че настоящият спад е с 27 стотинки.

Въпреки общото поевтиняване, по-малките бензиностанции в страната предлагат още по-изгодни оферти, като на места бензинът и дизелът могат да бъдат намерени и на цени от 2.16 лева за литър. За последната година и двата основни вида гориво са поевтинели с по 19 стотинки на литър, което представлява спад от над 7%.

Най-осезаемо е поевтиняването при пропан-бутана (автогаз). Средната му цена в страната е 1.08 лева за литър, като това е най-ниската му стойност от началото на годината. Спрямо периода февруари – март, когато цената му беше 1.30 лева, днес автогазът е с 22 стотинки по-евтин.

Според данните на Fuelo, през август най-ниски цени на горивата се поддържат в област Ямбол. Добрата новина за шофьорите от региона е, че Русе също попада в класацията на областите с най-изгодни горива. Заедно със София, Перник и Пазарджик, тези региони предлагат най-ниските цени в страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да сигурно

    2 2 Отговор
    Само дето в прованса бензин няма заради биоетанола

    14:28 20.08.2025

  • 2 Пич

    4 0 Отговор
    Вярно , но сигурно е защото няма бензин на много бензиностанции !?

    Коментиран от #4

    14:29 20.08.2025

  • 3 Скрудж

    2 0 Отговор
    Защо Боклукоил продава най-скъпа нафта?

    14:39 20.08.2025

  • 4 Москвич

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това е, пич, защото с в Русия. Русия в Сахара да беше, щеше да има дефицит на пясък и да внася от Прогнилия Запад .

    14:41 20.08.2025

  • 5 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки! Каквато и да им е цената,я плащам,защото гориво за колата ни трябва през 3-4 дена.

    15:30 20.08.2025

