Желязков подари серията български евромонети на Урсула фон дер Лайен

България е готова да бъде активен и отговорен партньор в рамките на паричния съюз на ЕС. Приемането на еврото е резултат от последователни усилия и реформи и ще допринесе за икономическа стабилност, по-голямо доверие и нови възможности за българските граждани и бизнеса. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков, който подари серията български евромонети на председателя на European Commission Урсула фон дер Лайен преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.
Желязков изрази благодарност към Урсула фон дер Лайен за последователната подкрепа на Европейската комисия в процеса на присъединяване на България към еврозоната. Министър-председателят изтъкна значението на конструктивния диалог и експертната помощ на ЕК през всички етапи на подготовката. По думите му, тази подкрепа е ключова за успешното финализиране на процеса и пълноценната интеграция на страната в еврозоната.
Той запозна фон дер Лайен с българските национални символи на гърба на монетите, които изразяват българската история, културна идентичност и мястото на страната в европейското семейство.
Росен Желязков изтъкна пред председателя на ЕК, че членството на България в еврозоната е последната стъпка на страната ни към пълната европейска интеграция в икономическите и финансови структури на Европейския съюз.
