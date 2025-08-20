Новини
100 души са се разболели след сватба в Сливенско

20 Август, 2025 12:59 798 14

Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в среднотежко състояние

100 души са се разболели след сватба в Сливенско - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 100 души (деца и възрастни) от различни области в страната са заболели със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след посещение на сватбено тържество на 17 август 2025 г. в област Сливен, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Общият брой на гостите на тържеството е бил 750.

Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в среднотежко състояние в лечебни заведения в областите Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол.

Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток.

Сформиран е екип от служители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.

Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие. То е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект. Информацията, с която Агенцията разполага към момента, е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от храна, консумирана по време на мероприятието, предоставена от организаторите.

Епидемиологичното проучване продължава.

От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, предупредиха от (БАБХ).


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яли са кучешко

    11 0 Отговор
    На кюфтета. Народна радост.

    13:01 20.08.2025

  • 2 Пурко

    23 0 Отговор
    Пак услужливо пропускат, че сватбарите са с римски произход.

    13:02 20.08.2025

  • 3 Простьо

    18 0 Отговор
    Като гледам в кой град се е случило, плюс от кои области са останалите гости (общо 750), ми прилича на ц....... сватба.

    13:04 20.08.2025

  • 4 ФЕЙК

    10 0 Отговор
    Роклята на булката - окичена с банкноти къде по 100, къде по 50 лева! На сватбата е имало ДАКИЯ/даряване/: Вуйчо АСА/Е/Н ДАВА 100 ЛЕВА! КОЙТО ДАВА - ПАК ДА ДАВА! А кюфтаците - от краднати оФце!

    13:09 20.08.2025

  • 5 Предполагам

    12 0 Отговор
    От коя етническа група са били на сватбата

    Коментиран от #8, #9

    13:11 20.08.2025

  • 6 Брачеда

    10 0 Отговор
    Парфюм има хигиена няма.

    13:12 20.08.2025

  • 7 Сила

    11 0 Отговор
    Готвача е забравил да си измие ръцете след голямата нужда .... Чайе шукарие , а ....??!

    13:12 20.08.2025

  • 8 Сталин

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Предполагам":

    От племето на команчите

    13:13 20.08.2025

  • 9 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Предполагам":

    Ромоконенекрадци .....протестантски клон на ЗОРОастрийците от Манголор в братска Индия ....

    13:20 20.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 а от коя маала е булицата и баш готвача

    4 0 Отговор
    Над 100 души (деца и възрастни) от различни области в страната са заболели

    13:29 20.08.2025

  • 13 Бежко

    4 0 Отговор
    Добре че изборите са далече, иначе - 750 гласа по-малко за буци и шишко.
    Ачо, матраша!

    13:34 20.08.2025

  • 14 Абе

    1 0 Отговор
    От кво бе, да ней някоя вене рическа болест?

    13:54 20.08.2025

