100 души са се разболели след сватба в Сливенско

Над 100 души (деца и възрастни) от различни области в страната са заболели със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след посещение на сватбено тържество на 17 август 2025 г. в област Сливен, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Общият брой на гостите на тържеството е бил 750.
Към момента 66 от заболелите са хоспитализирани в среднотежко състояние в лечебни заведения в областите Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол.
Информирани са лечебните заведения на територията на засегнатите области за възможността от повишен пациентопоток.
Сформиран е екип от служители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен за изясняване на причините. Изчакват се резултатите от взети проби за микробиологична диагностика от заболели.
Българската агенция по безопасност на храните не е била уведомена за провеждането на въпросното масово мероприятие. То е проведено на открито, а не в регистриран по Закона за храните обект. Информацията, с която Агенцията разполага към момента, е, че храната, сервирана по време на тържеството, е домашно приготвена. Взети са проби за микробиологичен анализ от храна, консумирана по време на мероприятието, предоставена от организаторите.
Епидемиологичното проучване продължава.
От съществено значение е новозаболели лица своевременно да информират общопрактикуващия лекар или болниците със спешно или инфекциозно отделение за провеждане на лечение, както и да спазват стриктна хигиена, за да не разпространят инфекцията сред контактните лица, предупредиха от (БАБХ).
