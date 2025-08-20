Новини
Внасят телефони в пъпеш и лекарства в българските затвори

20 Август, 2025 17:45 693 5

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи във Facebook, че по негова заповед се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода

Мария Атанасова

През последния месец и половина служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разкриха редица случаи на опити за внасяне на забранени предмети в затворите и затворническите общежития. Най-фрапиращите инциденти включват три мобилни телефона, скрити в пъпеш, осем – в печка и един – в тубичка с лекарство.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи във Facebook, че по негова заповед се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода. Контролът е засилен както на входовете, така и при вътрешните проверки, за да се предотвратят опити за внесение на забранени предмети и вещества.

Общо през последния период са разкрити 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. Сред тях има дрехи, напоени с наркотици, които се опитват да бъдат доставени по време на свиждания. От началото на юли до момента са иззети 46 мобилни телефона и 29 случая с наркотични вещества, намерени в специално пригодени тайници или у лишени от свобода.

Министърът подчертава, че контролът ще продължи да бъде строг, като при всяко откриване на забранени предмети или вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания. „Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани“, заявява той във Facebook.

Тези мерки имат за цел да гарантират безопасността на персонала и лишените от свобода, както и да предотвратят злоупотреби и нарушения на реда в местата за лишаване от свобода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пъпеш деликатесен

    4 0 Отговор
    как пък няма едно нещо да пипнеш на територията и то да е нормално ?

    17:50 20.08.2025

  • 2 прокопи

    6 0 Отговор
    Пъпеш с телефон и дрога. В затвора - ол инклузив.

    17:54 20.08.2025

  • 3 Механик

    3 0 Отговор
    А на бас, че само 1000 лв са достатъчни да се внесе телефон в затвора? Даже може и по-малко.
    Кой ще си играе да рискува да тика телефони в пъпеши?! Даваш на ченгето една хилядарка и телефона, и всичко е уредено.

    18:05 20.08.2025

  • 4 Деций

    1 1 Отговор
    А тези неща трябва да им се полагат,а не да се крият и да ги внасят по всякакви начини.Как може да лишиш човек от лекарства.Не зная затворниците какво са извършили за да са осъдени,но за лекарствата съм на мнение , че тези които възпрепятстват това,не трябва да излизат от затвора никога ,и да бъдат на най строг режим.

    18:08 20.08.2025

  • 5 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Прави се един Фарадеев кафез около сградата и работата е готова.

    18:15 20.08.2025

