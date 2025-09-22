Пожар затвори временно пътя между селата Левски и Попинци

Пожар на сухи треви и стърнища затвори днес заради силно задимяване пътя между панагюрските села Попинци и Левски.

Наложи се временно затваряне на пътя, въвеждането на обходен маршрут и пренасочване на трафика от "Пътна полиция".

Впоследствие огънят беше локализиран от две противопожарни коли и един оперативен автомобил от пожарните служби в Пазарджик и Панагюрище.

След пълното потушаване на пожара движението по републиканския път беше възстановено и в двете посоки.