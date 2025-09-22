Пожар затвори временно пътя между селата Левски и Попинци

Пожар на сухи треви и стърнища затвори днес заради силно задимяване пътя между панагюрските села Попинци и Левски.
Наложи се временно затваряне на пътя, въвеждането на обходен маршрут и пренасочване на трафика от "Пътна полиция".
Впоследствие огънят беше локализиран от две противопожарни коли и един оперативен автомобил от пожарните служби в Пазарджик и Панагюрище.
След пълното потушаване на пожара движението по републиканския път беше възстановено и в двете посоки.
1 Анджо
15:56 22.09.2025
3 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
17:01 22.09.2025
4 град КОЗЛОДУЙ
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
17:01 22.09.2025