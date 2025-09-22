Новини
Пожар затвори временно пътя между селата Левски и Попинци

22 Септември, 2025 15:47 638 4

След пълното потушаване на пожара движението по републиканския път беше възстановено и  в двете посоки

Пожар затвори временно пътя между селата Левски и Попинци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Пожар на сухи треви и стърнища затвори днес заради силно задимяване пътя между панагюрските села Попинци и Левски.

Наложи се временно затваряне на пътя, въвеждането на обходен маршрут и пренасочване на трафика от "Пътна полиция".

Впоследствие огънят беше локализиран от две противопожарни коли и един оперативен автомобил от пожарните служби в Пазарджик и Панагюрище.

След пълното потушаване на пожара движението по републиканския път беше възстановено и в двете посоки.


  • 1 Анджо

    7 0 Отговор
    Някой го прави нарочно, с това убеждение оставам.

    15:56 22.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оня с коня

    1 0 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    17:01 22.09.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    2007 година, Русия праща безвъзмездно на България самолета цистерна ИЛ-76.
    Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
    За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
    но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
    По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
    Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава

    17:01 22.09.2025

