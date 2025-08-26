Новини
България »
Всички градове »
Красимир Вълчев иска учебните занятия да почват по-късно. Забраната за телефони в клас влиза в сила от ноември

Красимир Вълчев иска учебните занятия да почват по-късно. Забраната за телефони в клас влиза в сила от ноември

26 Август, 2025 13:21 948 14

  • красимир вълчев-
  • забрана-
  • телефони-
  • ноември-
  • учебен ден

И в момента има забрана за ползване на телефоните в час. Текстът в закона обаче е от годините, когато телефоните бяха повече от смартфоните. Има доказано зловредно въздействие на екранните устройства върху децата, учителите губят минути в началото на часа да събират телефоните, коментира още министърът на образованието

Красимир Вълчев иска учебните занятия да почват по-късно. Забраната за телефони в клас влиза в сила от ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Промените в закона за предучилищно и училищното образование ще се приемат вероятно през ноември. Забраната за мобилните телефони ще влезе веднага в сила. Има доказано зловредно въздействие, а учителите губят време в началото на часа заради телефоните. Това каза министър Красимир Вълчев, който беше на откриването на нова детска градина в Костинброд, предаде репортер на "Фокус".

И в момента има забрана за ползване на телефоните в час. Текстът в закона обаче е от годините, когато телефоните бяха повече от смартфоните. Има доказано зловредно въздействие на екранните устройства върху децата, учителите губят минути в началото на часа да събират телефоните. Децата бързат да хванат телефона след час. Убедени сме, че промените ще ги направят по-концентрирани и по-пълноценни", обясни той.

"Ние сме една от страните на едно от челните места по прекарано време на екраните, а най-големият процент е не за образователни цели, а както го наричат в доклада на PISA - "разсейване", добави той.

"Подготвил съм писмо, за да се обсъди възможността учебният ден да започва по-късно", каза още той. Той обясни, че това е с цел да се увеличи мотивацията на децата.

"Всички анализи показват, че когато учениците започват половин или един час по-късно, се подобрява мотивацията им за учене и резултати режим. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим“, отбеляза министър Вълчев и уточни, че най-големият проблем е в София, където над 80 училища са на двусменен режим.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вижда се

    16 0 Отговор
    Българското образование стана по зле о от пакистанското

    13:34 26.08.2025

  • 2 Върнете дисциплината

    11 0 Отговор
    Де билчетата са разхайтени!

    13:37 26.08.2025

  • 3 тц тц

    22 0 Отговор
    Викам учениците да почват занятия към 11 за да имат време да се гримират и епилират /без значение от пола/ и да приключват в 12 часа за да дремнат и да са свежи за чалготеката.
    п.п. Чудя се моя набор как сме оцелели, след като първия ни час почваше в 7.00???

    Коментиран от #10

    13:38 26.08.2025

  • 4 Учат чалга

    10 0 Отговор
    Най харесват Азис!

    13:38 26.08.2025

  • 5 Учат децата ни на путинофилия

    7 5 Отговор
    Доцент Вацев, преподава европеистика, но се похвали, че вече 50% от студентите ги е направил русофили!

    Коментиран от #6, #7

    13:41 26.08.2025

  • 6 хахаха

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Учат децата ни на путинофилия":

    Знаех си аз, че Путин е виновен:)))

    13:44 26.08.2025

  • 7 Голям праз

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Учат децата ни на путинофилия":

    Останалите 50% да не са станали евроатлантици, закърмени с хероин и сменящи си пола веднъж годишно?

    13:46 26.08.2025

  • 8 Киро Шарнира

    15 0 Отговор
    Децата трябва да останат на ранното започване, защото това ги чава и за в бъдеще. Всичката мара втасала той времето на започване ще променя.

    13:47 26.08.2025

  • 9 А ве тоя чува ли се ?

    12 0 Отговор
    Аз и моето поколение (родените през 90-те) започвахме училище от 7:30. Как така пак станахме хора ? Айде стига глупости, ако почват от 9 какво ще правят преди това ? Ще си играят на телефоните ли ? Работното време започва в 8 учениците най-късно тогава трябва да са в клас. Училището трябва да се доближава максимално до релания живот.

    13:49 26.08.2025

  • 10 Коментар до 3

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "тц тц":

    и физзарядка правехме и зимите бяха студени и нямаше климатици

    Лошото е че чак сега почва да действа брома в чая от казармата

    13:52 26.08.2025

  • 11 Иванчо+Марийка

    8 0 Отговор
    И как училището ще подготви децата за реалния живот, след като ще започват да учат от 9 или 10 часа ? Що за глупост ?

    13:54 26.08.2025

  • 12 Тома

    7 0 Отговор
    А как ще стане където учениците са на две смени.Втора смяна трябва да се прибират в 22 часа ли.

    14:00 26.08.2025

  • 13 Сила

    3 0 Отговор
    Само за инфо на министаро ....много деца имат по ДВА телефона !!! Ще оставят единия на входа , но ще си разцъкват с другия ...Абе , вие деца нямате ли в това министерство бе , не познавате ли съвременните деца ??!

    14:29 26.08.2025

  • 14 Даскал

    1 0 Отговор
    Как така учебния ден ще започва по-късно? Това, че децата прекарват цели нощи в интернет пред компютри и телефони и не могат да станат рано сутрин и да се замъкнат на училище, не означава, че трябва учебния ден да започва от по-късно, защото те така или иначе пак ще закъсняват, защото са безотговорни и разглезени. Учебният ден трябва да започва в 8:00 и да свършва до към 13:30 - 14:00ч, за да може след това децата да имат достатъчно време да научат, а в останалата част от деня да си починат или да поиграят. Ама май-всичко ви е за отчитане на дейност, защото масово се сипят отсъствия първи и втори част, защото малките мамини дечица не могат да станат от леглата. Ами тогава накрайте родителите да гои сложат да спят по-рано. Ама аз лично съм виждал колко безотговорнои са родителите, които лично карат децата си със семейната кола в 8:15ч на училище, при условие,ч е учебния ден започва в 8:00ч. Изводът е, че безотговорността е в семействата, а МИН като институция все гледа да угоди на мрънкащите родители. Защо будните и възпитани деца трябва да страдат от това? Защо техният ден трябва да се изяжда от мързеливите и сънливите?

    14:44 26.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол