Микробус не спря на знак „Стоп“ край Исперих, отнесе кола и уби жена

20 Август, 2025 21:40 605 11

В буса, с холандска регистрация, освен водача са пътували още двама души

Микробус не спря на знак „Стоп“ край Исперих, отнесе кола и уби жена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена загина при тежка катастрофа край Исперих, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих. Сигналът е подаден на тел. 112 в 18:50 часа.

Микробус, управляван от 23-годишен мъж от Разград, не спрял на знак „Стоп“ и ударил лек автомобил, движещ се по главния път в посока Русе. При удара на място е загинала 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния водач на колата. Двамата са с двойно гражданство и родом от село Кошарна, Русенско.

В буса, с холандска регистрация, освен водача са пътували още двама души. Всички пострадали са откарани в МБАЛ-Разград, като в момента се изяснява състоянието им.

Продължава огледът на място и разследването на инцидента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 цялата случка е

    9 2 Отговор
    с хора не говорещи български

    Коментиран от #5, #6

    21:42 20.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 0 Отговор
    ЗАЩО НИЩО НЕ ПИШЕ ВОДАЧИТЕ ИЗПРОБВАНИ ЛИ СА ЗА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ.

    21:47 20.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДА ДЕ АМА...

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "цялата случка е":

    НА ЗНАКА Е НА АНГЛИЙСКИ...

    21:49 20.08.2025

  • 7 Деций

    3 0 Отговор
    Не е край Исперих ,а на главният път Русе Варна край Разград,а кръстовището на което става катастрофата е разклона за Исперих.

    21:52 20.08.2025

  • 8 Така е

    1 0 Отговор
    Хубавото е, че няма пострадали българи. Тези са били мааангали и рязани потурнаци.

    Коментиран от #10

    21:59 20.08.2025

  • 9 Инфраструктура

    0 0 Отговор
    АПИ! Вместо да слагате знак стоп, просто направете кръгово кръстовище на всички места където се пресича път с предимство! Не е нужно много акъл или да откривате топлата вода! Просто попътувайте до Румъния или Гърция и вижте как там е решен въпроса В Гърция пък са наслагани светофари и като има камери, ако минеш на червено 1000 евро глоба ще видим как ще се дисциплинират. Най много катастрофи у нас стават на пресичане на главен със второстепенен път! АПИ не мога да разбера защо си раздаван бонуси като едно кръстовище не са обезопасили като хората!

    22:03 20.08.2025

  • 10 ФЕЙК

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Това са холандци - ОТ новото начало НА НИДЕРЛАНДИТЕ, които тук прекарват заслужената си почивка от "тежкия" труд по метрото, автобусите и моловете в Нидерландия!

    22:04 20.08.2025

  • 11 Русе Бг

    1 0 Отговор
    В туй ци.ганското село Кошарина ..живеят само албански турци и роми ..мн грозно село с мн грозно хора

    22:05 20.08.2025

