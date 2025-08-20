Микробус не спря на знак „Стоп“ край Исперих, отнесе кола и уби жена

Жена загина при тежка катастрофа край Исперих, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих. Сигналът е подаден на тел. 112 в 18:50 часа.

Микробус, управляван от 23-годишен мъж от Разград, не спрял на знак „Стоп“ и ударил лек автомобил, движещ се по главния път в посока Русе. При удара на място е загинала 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния водач на колата. Двамата са с двойно гражданство и родом от село Кошарна, Русенско.

В буса, с холандска регистрация, освен водача са пътували още двама души. Всички пострадали са откарани в МБАЛ-Разград, като в момента се изяснява състоянието им.

Продължава огледът на място и разследването на инцидента.