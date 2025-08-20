Микробус не спря на знак „Стоп“ край Исперих, отнесе кола и уби жена

Жена загина при тежка катастрофа край Исперих, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих. Сигналът е подаден на тел. 112 в 18:50 часа.
Микробус, управляван от 23-годишен мъж от Разград, не спрял на знак „Стоп“ и ударил лек автомобил, движещ се по главния път в посока Русе. При удара на място е загинала 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния водач на колата. Двамата са с двойно гражданство и родом от село Кошарна, Русенско.
В буса, с холандска регистрация, освен водача са пътували още двама души. Всички пострадали са откарани в МБАЛ-Разград, като в момента се изяснява състоянието им.
Продължава огледът на място и разследването на инцидента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 цялата случка е
Коментиран от #5, #6
21:42 20.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
21:47 20.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ДА ДЕ АМА...
До коментар #1 от "цялата случка е":НА ЗНАКА Е НА АНГЛИЙСКИ...
21:49 20.08.2025
7 Деций
21:52 20.08.2025
8 Така е
Коментиран от #10
21:59 20.08.2025
9 Инфраструктура
22:03 20.08.2025
10 ФЕЙК
До коментар #8 от "Така е":Това са холандци - ОТ новото начало НА НИДЕРЛАНДИТЕ, които тук прекарват заслужената си почивка от "тежкия" труд по метрото, автобусите и моловете в Нидерландия!
22:04 20.08.2025
11 Русе Бг
22:05 20.08.2025