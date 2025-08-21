Новини
Министър Иванов: Тази година ще имаме две магистрали, пуснати в експлоатация

21 Август, 2025 10:56

Българските граждани заслужават това удобство, което държавата им дължи

Министър Иванов: Тази година ще имаме две магистрали, пуснати в експлоатация - 1
Мария Атанасова

„Днес с председателя на Комисията по регионално развитие в НС, с депутати и с ръководството на АПИ можем да погледнем на какъв етап е изпълнението на последния лот на АМ „Европа“. Виждаме, че имаме много добро качество на изпълнение. Уверенията на строителя са, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация. Това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година.“

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред журналисти.

По думите му до края на септември предстои пускането и на АМ „Хемус“, лота между пътен възел Боаза и пътен възел Дерманци.

„Тази година ще имаме две магистрали, пуснати в експлоатация. Приоритет са ни важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани след 4-годишно забавяне. Българските граждани заслужават това удобство, което държавата им дължи“, категоричен е той.

Относно водната криза в държавата, министърът уточни: „Ще има комисия в два и половина, където ще бъдат обсъдени всички аспекти на кризата. Ние имаме свои виждания, ще ги представим. Вчера премиерът даде разпореждания, които вече се изпълняват. Държавата ще покаже, че функционира.“

На въпрос относно камерите по пътищата, които вече засичат дали шофьорите носят колани, и това как ще се подхожда към тези, освободени от носенето на колани заради здравословни проблеми, министър Иванов заяви, че този въпрос следва да се отправи към МВР: „Факт е, че АПИ и тол управление въведе почти пълните функционалности на камерите. Резултатите са налице. Засичането на пътници без колани също е такъв резултат.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    12 1 Отговор
    "Българските граждани заслужават това удобство, което държавата им дължи"

    а кой го плаща ? политиците от техния жеб, който пък идва от нашия ?

    10:58 21.08.2025

  • 2 БРАВО

    18 0 Отговор
    А догодина ще са за ремонт, но ще изчакаме да мине гаранцията, че да го правим за сметка на данъкоплатците!

    10:58 21.08.2025

  • 3 Карлос Друсар

    21 0 Отговор
    Мястото, където загина Сияна, е цялото в лунни кратери. Разследването приключи преди два месеца, участъкът продължава да бъде необезопасен. Не те ли е срам? Целият път от Ябланица до Плевен е една голяма гербeрска ФЪШKИЯ!

    10:59 21.08.2025

  • 4 И кой са

    17 0 Отговор
    Двете ще са Тракия и Хемус, ще ги откриваме за 50 път като нови

    11:03 21.08.2025

  • 5 Марис

    21 0 Отговор
    Няма магистрали в България!! Всичко което наричате "магистрала" е жалка картина като вас самите - всички политически сили!!

    11:03 21.08.2025

  • 6 Зевс

    23 0 Отговор
    2050 година: Американците правят база на Марс, китайците на Луната, при нас остава още малко да пуснем Хемус, ама тунела Топли дол пак е в ремонт :)

    11:05 21.08.2025

  • 7 Пич

    14 0 Отговор
    Единственото за което Тулупа е прав е , че за тези пари трябваше да имаме магистрала от Земята до Луната !!! А ние за толкова затрити милиарди нямаме магистрала Хемус !!!

    11:06 21.08.2025

  • 8 Само да питам

    15 0 Отговор
    А качеството им какво ще е? Асфалт като вестник и мантинели като картон с маркировка от тебешир?

    Коментиран от #15

    11:07 21.08.2025

  • 9 Даниел

    12 0 Отговор
    Само не разбрах как така вие(комисията и НС)сте държавата,а ние сме хората??!!
    На държавата май не и пука особено много за гората?

    11:08 21.08.2025

  • 10 Урсулиянец

    14 0 Отговор
    Този галфон какво предлага сега, че пак не разбрах? Да "пусне" вместо да въведе в експлоатация (само да не се счупи, като го пусне) лота до Дерманци. Зъб не обелва за пътя до Плевен! Нали щеше да прави ремонт есента? Или чакаме да падне снега, щото на лед по-хубаво хваща асфалта?

    11:09 21.08.2025

  • 11 хихи

    4 0 Отговор
    и още 2-3 откраднати :)

    11:10 21.08.2025

  • 12 ои8уйхътгрф

    11 0 Отговор
    Кое беше туй АМ Европа? Онуй нящу от София до Сърбия ли? Щото ако е там няма никакво значение има или няма магистрала- 99% от българите не пътуват в тази посока...

    Все е нещо де, но е мноооого далеч от важно събитие...

    11:11 21.08.2025

  • 13 ЧОЧО

    11 0 Отговор
    Пълно е с всякакви комисии,резултати нула.Важното е за нашите хора да има повече лапаница.

    11:13 21.08.2025

  • 14 Ко каза

    10 0 Отговор
    Да се смее, ли човек да плаче, ли. Абе вие едни павета не сте кадърни да наредите а за магистрали говорите.Две при това.

    11:13 21.08.2025

  • 15 Калитко

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само да питам":

    Виж на Кресна как вече има трева и дръвчета до колчетата и прави сметка колко е дебел.

    11:17 21.08.2025

  • 16 АМ тРакия

    7 0 Отговор
    До края на тази година, ще има ново правителство и нова пързалка, по която ще засилят още един цървул министър.

    11:18 21.08.2025

  • 17 вече 40 чакаме

    7 1 Отговор
    Кога през режима на демокрация ще имаме първия построен язовир ?Капитализма е супер за робите!

    Коментиран от #19

    11:22 21.08.2025

  • 18 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    7 0 Отговор
    На боко 🎃 и шиши 🐷 подлогите на всеки построени 2 км. режат ленти и откриват магистрала, а то нямаме нито една завършена ! Тези, очастъци, които мyтpaта Ту-Тууу борисов окраде, не отговарят и на селски път по европейски стандарти.

    11:22 21.08.2025

  • 19 Дрън, дрън съветски чугун

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "вече 40 чакаме":

    Ти къде си видял демокрация в България ?!
    Управляват същите съветски комуняги, чрез своите охранители, шофьори и kypтизанки.

    11:35 21.08.2025

  • 20 Мишо

    2 0 Отговор
    Абеее,ша ядете сопата вие,че на народа му е до гуша вече от таз крадлива пасмина! Въпросът е кога,а не дали,защото възмездие ще има,ненаситници мазни!

    11:37 21.08.2025

  • 21 Много ме вълнува

    1 0 Отговор
    Кой ще реже лентата!
    Борисов да покани Урсуз шут де Лайнер.

    11:53 21.08.2025

