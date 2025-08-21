Министър Иванов: Тази година ще имаме две магистрали, пуснати в експлоатация

„Днес с председателя на Комисията по регионално развитие в НС, с депутати и с ръководството на АПИ можем да погледнем на какъв етап е изпълнението на последния лот на АМ „Европа“. Виждаме, че имаме много добро качество на изпълнение. Уверенията на строителя са, че до средата на септември цялата магистрала ще бъде пусната в експлоатация. Това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година.“
Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пред журналисти.
По думите му до края на септември предстои пускането и на АМ „Хемус“, лота между пътен възел Боаза и пътен възел Дерманци.
„Тази година ще имаме две магистрали, пуснати в експлоатация. Приоритет са ни важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани след 4-годишно забавяне. Българските граждани заслужават това удобство, което държавата им дължи“, категоричен е той.
Относно водната криза в държавата, министърът уточни: „Ще има комисия в два и половина, където ще бъдат обсъдени всички аспекти на кризата. Ние имаме свои виждания, ще ги представим. Вчера премиерът даде разпореждания, които вече се изпълняват. Държавата ще покаже, че функционира.“
На въпрос относно камерите по пътищата, които вече засичат дали шофьорите носят колани, и това как ще се подхожда към тези, освободени от носенето на колани заради здравословни проблеми, министър Иванов заяви, че този въпрос следва да се отправи към МВР: „Факт е, че АПИ и тол управление въведе почти пълните функционалности на камерите. Резултатите са налице. Засичането на пътници без колани също е такъв резултат.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
а кой го плаща ? политиците от техния жеб, който пък идва от нашия ?
10:58 21.08.2025
2 БРАВО
10:58 21.08.2025
3 Карлос Друсар
10:59 21.08.2025
4 И кой са
11:03 21.08.2025
5 Марис
11:03 21.08.2025
6 Зевс
11:05 21.08.2025
7 Пич
11:06 21.08.2025
8 Само да питам
Коментиран от #15
11:07 21.08.2025
9 Даниел
На държавата май не и пука особено много за гората?
11:08 21.08.2025
10 Урсулиянец
11:09 21.08.2025
11 хихи
11:10 21.08.2025
12 ои8уйхътгрф
Все е нещо де, но е мноооого далеч от важно събитие...
11:11 21.08.2025
13 ЧОЧО
11:13 21.08.2025
14 Ко каза
11:13 21.08.2025
15 Калитко
До коментар #8 от "Само да питам":Виж на Кресна как вече има трева и дръвчета до колчетата и прави сметка колко е дебел.
11:17 21.08.2025
16 АМ тРакия
11:18 21.08.2025
17 вече 40 чакаме
Коментиран от #19
11:22 21.08.2025
18 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
11:22 21.08.2025
19 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #17 от "вече 40 чакаме":Ти къде си видял демокрация в България ?!
Управляват същите съветски комуняги, чрез своите охранители, шофьори и kypтизанки.
11:35 21.08.2025
20 Мишо
11:37 21.08.2025
21 Много ме вълнува
Борисов да покани Урсуз шут де Лайнер.
11:53 21.08.2025