Глобиха фирмата за надзор, която позволи цял блок в Свищов да остане без парапети на балконите заради спряно саниране

21 Август, 2025 11:07

80-годишен мъж падна и загина от необезопасена тераса. Във въпросната сграда живеят 126 семейства. Балконите им са напълно открити и с парапети, изрязани преди месеци. При всеки дъжд хората се страхуват и от наводнения.

Глобиха фирмата за надзор, която позволи цял блок в Свищов да остане без парапети на балконите заради спряно саниране - 1
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Санкционираха фирмата за надзор, позволила цял блок в Свищов да остане без парапети на балконите заради спряно саниране, съобщават от Нова телевизия. Припомняме, че 80-годишен мъж падна и загина от необезопасена тераса. Във въпросната сграда живеят 126 семейства. Балконите им са напълно открити и с парапети, изрязани преди месеци. При всеки дъжд хората се страхуват и от наводнения. След трагичния инцидент работници поставили дъски на терасите и ги закрепили с тел.
„В шок сме. Ако имаше укрепление, можеше да не се стигне до това”, сподели жената на загиналия – Катя Босилкова.
„От над два месеца сме без тераси. Ремонтът започна и после майсторите изчезнаха. Има опасност от нови инциденти”, каза живееща в сградата.

„От събота, когато получихме сигнал за инцидента, спряхме строежа до обезопасяването на блока. Не мога да коментирам дейността на фирмата. Това са европейски средства по Плана за възстановяване. Има си ред и начин на разплащане”, обясни в ефира на „Здравей, България” кметът на Свищов Генчо Генчев.


Свищов / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърсула + бойко

    2 3 Отговор
    ПараПетков е за вьжето

    11:10 21.08.2025

  • 2 Мдаа

    7 0 Отговор
    Човека починал, те глоби налагат, въжета и дървета трябват за такива фирмаджии.

    11:11 21.08.2025

  • 3 и колко е глобата

    6 0 Отговор
    Нещо символично.
    В случаят трябва затваряне на фирмата и здрави санкции

    11:16 21.08.2025

  • 4 007 /агент/

    8 0 Отговор
    Колкото и да са я глобили, комисьонната, която е взела от "строителвата" фирма е по-голама

    11:23 21.08.2025

  • 5 свако Нако

    6 0 Отговор
    Взеха мерки след като дядото падна от балкона.

    11:32 21.08.2025

  • 6 Фирми на ГЕРБ

    6 0 Отговор
    Санират.

    11:35 21.08.2025

