Шофьор бе глобен и остана без книжка, след като колата му аварира на магистрала "Тракия"

4 Декември, 2025 08:12 1 209 11

От КАТ- Стара Загора уточниха, че е допусната грешка и отмениха санкцията

Шофьор бе глобен и остана без книжка, след като колата му аварира на магистрала "Тракия" - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Шофьор остана временно без книжка, след като автомобилът му аварира на магистрала „Тракия” и бил принуден да спре в аварийната лента с блокирал двигател, разказват от Нова телевизия. Докато спре окончателно, мъжът е сниман от тол камери с превишение на скоростта от няколко километра над допустимите за аварийна лента и е подаден на полицията. Следват санкции, като освен глоба, му е отнета и книжката. Мъжът доказва аварията с документи от „Пътна помощ”, застрахователя, както показания на свидетели. Следват нерви, притеснения и напрежение.

„Отидох да обжалвам в КАТ- Стара Загора. Не намерих информация с колко километра трябва да се движа, когато аварирам. Просто взех предпазни мерки, за да не се случи нещо по-страшно”, сподели в ефира на „Здравей, България” Илиян Бързев.

От полицията признаха за грешката и отмениха акта на шофьора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с колко трябва

    12 1 Отговор
    да се шофира в аварийната ?

    Коментиран от #4, #6

    08:16 04.12.2025

  • 2 реферерендум

    13 1 Отговор
    НЕ на тол камерите. Утре сички на протес

    08:16 04.12.2025

  • 3 Пич

    24 0 Отговор
    Малоумията на катаджиите са по безкрайни от самият знак за безкрайност !!!

    08:17 04.12.2025

  • 4 Ушеф

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "с колко трябва":

    Еми със съобразена скорост

    08:17 04.12.2025

  • 5 Нещастници

    14 0 Отговор
    а ако те издърпат с въже сиреч познат? значи като спукаш гума или друго пак гледай с колко спираш ! абе изобщо гледай да не аварирал в аварийната лента, най добре да се метнеш в през мантинелата! там глоби няма за унищожаване мантинела

    08:19 04.12.2025

  • 6 кои да знай с колко?

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "с колко трябва":

    що мислиш че някой знае с колко ?

    кои колкото може да вдигне! с толкова

    торзмоза над народа трябва да бъде постоянен и повсеместен така са им наредили затова им завишиха заплатите

    Коментиран от #7

    08:22 04.12.2025

  • 7 аз знам

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "кои да знай с колко?":

    С колкото КАТаджията сметне че е съобразена скорост. Може да е 5км/ч, може и 30км/ч да е. Квото напише той, това е.

    08:27 04.12.2025

  • 8 Съдия Дред

    0 1 Отговор
    Знаем тезата само на едната страна.

    08:29 04.12.2025

  • 9 Реферерендум

    0 0 Отговор
    НЕ на несъобразената скорост!

    08:31 04.12.2025

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор
    като видите какви неграмотници работят във милицията, няма на какво да се учуди човек че не знаят за какво ви глобяват, казано им е по две кожи да свалят и те ви дерат това е

    08:32 04.12.2025

  • 11 запомнете че ...

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    08:33 04.12.2025

