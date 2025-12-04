Шофьор бе глобен и остана без книжка, след като колата му аварира на магистрала "Тракия"

Шофьор остана временно без книжка, след като автомобилът му аварира на магистрала „Тракия” и бил принуден да спре в аварийната лента с блокирал двигател, разказват от Нова телевизия. Докато спре окончателно, мъжът е сниман от тол камери с превишение на скоростта от няколко километра над допустимите за аварийна лента и е подаден на полицията. Следват санкции, като освен глоба, му е отнета и книжката. Мъжът доказва аварията с документи от „Пътна помощ”, застрахователя, както показания на свидетели. Следват нерви, притеснения и напрежение.

„Отидох да обжалвам в КАТ- Стара Загора. Не намерих информация с колко километра трябва да се движа, когато аварирам. Просто взех предпазни мерки, за да не се случи нещо по-страшно”, сподели в ефира на „Здравей, България” Илиян Бързев.

От полицията признаха за грешката и отмениха акта на шофьора.