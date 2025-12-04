Шофьор бе глобен и остана без книжка, след като колата му аварира на магистрала "Тракия"

Шофьор остана временно без книжка, след като автомобилът му аварира на магистрала „Тракия” и бил принуден да спре в аварийната лента с блокирал двигател, разказват от Нова телевизия. Докато спре окончателно, мъжът е сниман от тол камери с превишение на скоростта от няколко километра над допустимите за аварийна лента и е подаден на полицията. Следват санкции, като освен глоба, му е отнета и книжката. Мъжът доказва аварията с документи от „Пътна помощ”, застрахователя, както показания на свидетели. Следват нерви, притеснения и напрежение.
„Отидох да обжалвам в КАТ- Стара Загора. Не намерих информация с колко километра трябва да се движа, когато аварирам. Просто взех предпазни мерки, за да не се случи нещо по-страшно”, сподели в ефира на „Здравей, България” Илиян Бързев.
От полицията признаха за грешката и отмениха акта на шофьора.
1 с колко трябва
Коментиран от #4, #6
08:16 04.12.2025
2 реферерендум
08:16 04.12.2025
3 Пич
08:17 04.12.2025
4 Ушеф
До коментар #1 от "с колко трябва":Еми със съобразена скорост
08:17 04.12.2025
5 Нещастници
08:19 04.12.2025
6 кои да знай с колко?
До коментар #1 от "с колко трябва":що мислиш че някой знае с колко ?
кои колкото може да вдигне! с толкова
торзмоза над народа трябва да бъде постоянен и повсеместен така са им наредили затова им завишиха заплатите
Коментиран от #7
08:22 04.12.2025
7 аз знам
До коментар #6 от "кои да знай с колко?":С колкото КАТаджията сметне че е съобразена скорост. Може да е 5км/ч, може и 30км/ч да е. Квото напише той, това е.
08:27 04.12.2025
8 Съдия Дред
08:29 04.12.2025
9 Реферерендум
08:31 04.12.2025
10 оня с коня
08:32 04.12.2025
11 запомнете че ...
Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН
08:33 04.12.2025