Дора Янкова: Санирането става постоянна политика, осигурени са 2.5 млрд. лв. до 2029 г.

24 Ноември, 2025 18:42 828 33

  • дора янкова-
  • саниране-
  • сгради

Всички 1048 одобрени блока ще бъдат финансирани

Дора Янкова: Санирането става постоянна политика, осигурени са 2.5 млрд. лв. до 2029 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политиката за енергийна ефективност и саниране на жилищния сграден фонд става постоянен приоритет на държавата, като за целта са осигурени 2.5 млрд. лв. до 2029 г. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Тя увери, че всички 1048 одобрени блока по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат финансирани, а разходите на гражданите за технически паспорти ще бъдат възстановени.

„Цялата програма с ДДС, което ще се плаща от българската държава, за ПВУ е 1 милиард и 200 милиона лева. Правителството има решение за 2 милиарда и 500 милиона лева да бъдат определени и отделени за тази програма до 29-та година“, коментира Дора Янкова.

Един от основните проблеми пред сдруженията на собствениците е свързан със срока на годност на техническите паспорти, за които домакинствата вече са платили. Дора Янкова увери, че няма опасност тези документи да изтекат и да се наложи повторно заплащане.

„Всичко, което сега е одобрено в рамките на тези 1048 блока, техническите паспорти, обследването и енергийният одит, който е за сметка на сдружението на собствениците, е предвидено в плана да им бъде платено. Те няма да загубят давност, тъй като в момента сме все още във времето, в което паспортите им по Закона за енергийна ефективност има давност“, категорична е Димова.

Въпреки огромния интерес и осигурените средства, реализацията на програмата среща и трудности. Някои общини са обявили обществени поръчки с нереалистично ниски цени, което води до липса на интерес от строителните фирми.

„Имаме такава сграда със 160 лева на квадратен метър, три пъти са играли на търг в Карлово, имаме подобна и в Шумен. Никой не се явява, защото референтната стойност сега е 250 лева без ДДС“, споделя зам.-министърът на регионалното развитие

Зам.-министър Янкова подчерта, че санирането ще продължи да бъде основна политика не само в България, но и в целия Европейски съюз, като целта е до 2050 г. да бъдат обновени 60% от сградния фонд. В момента се подготвя и мярка за обновяване на еднофамилни къщи, която ще се управлява от Министерството на енергетиката.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    Влагат пари само където има далавера.

    Коментиран от #6, #8, #17

    18:44 24.11.2025

  • 2 Правилно

    17 0 Отговор
    Трябва да се пълнят шкафчетата, че годините на избори ги поизпразниха. А идват нови избори.

    18:45 24.11.2025

  • 4 Лапането и схемите за източване

    20 1 Отговор
    С евтин стиропор са политика на Сглобката.

    18:46 24.11.2025

  • 6 Ей скъперник

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Съдружника ти как е?

    18:47 24.11.2025

  • 7 Кариера

    4 8 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:47 24.11.2025

  • 8 Правих сметка

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това, което съм направил с висококачествени материали и работници в моя апартамент е три пъти по-евтино от същата услуга на герб. Тоест най-малко 66% от парите се усвояват по партийните каси и от наши хора.

    18:47 24.11.2025

  • 10 Цвете

    14 0 Отговор
    ЯНКОВА, МОЛЯ РАЗКАЖИ, КОЛКО ОТДЕЛИХТЕ ЗА 8 ТЕ КИЛОМЕТРА, КОИТО ПОДОЧУВАМЕ ЗА 4 МИЛИАРДА ЛЕВА. ВЕРНО ЛИ Е? СЕГА РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРЕКРАСНОТО ШОСЕ, ПАРДОН ,МАГИСТРАЛА В ГЪРЦИЯ. МНОГО ПОВЕЧЕ КИЛОМЕТРА ЗА ЦЕНА, ЕТО ЗАДАЧА С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ ДА ВИДИТЕ, ВИЕ, КОИТО УПРАВЛЯВАТЕ В МОМЕНТА БЪЛГАРИЯ.? И НЕ САМО ГЪРЦИЯ, СЪРБИЯ, СЪЩО. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    18:50 24.11.2025

  • 11 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Трябва да обхваща и еднофамилни къщи, не само блокове

    18:53 24.11.2025

  • 12 Санирането не е инвестиция

    19 1 Отговор
    Санирането е голяма мизерия и огромна кражба. Павето облечено във фолио не го прави шоколад.

    18:54 24.11.2025

  • 13 Това

    17 1 Отговор
    баба ли е , дядо ли е - и то върти опашка ! На аванта за сметка на данъкоплатците със Завиров и в Китай ходи . Сега ми възхвалявала "санирането" , което не е саниране , а дойна крава за стотици милиони ! Отврат !

    Коментиран от #24

    18:55 24.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    И от къде ги осигурихте? Ще дерете кожата на матрияла, комунисти проклети.

    18:56 24.11.2025

  • 15 Загробени пари

    13 0 Отговор
    3млрда за саниране с вносни материали не е инвестиция, но са 1/3 от цената на атомна централа.

    18:57 24.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор
    Санирането е схема за източване на държавен финансов ресурс.

    18:58 24.11.2025

  • 17 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-точно там където трудно се лови далаверата, още повече, че бригада Вагнер ще ремонтира.

    Коментиран от #20, #31

    18:58 24.11.2025

  • 18 ФЕЙК

    11 0 Отговор
    Ах, как сладко е дявол да го вземе санирането за КРАДЕНЕ!

    19:00 24.11.2025

  • 19 жлдгжцс

    11 0 Отговор
    БСП калпаазана, много обичате така, да теглите заеми, да обявите че много мислите за хората и тези милиарди да ги прекатате през вашите фирми и да ги ограбите. Така много обичате. Калпаазани мръсни, ГЕРБ и БСП много обичате да лъжете и да си пълните чекмеджетата. Слава на Господ Иисус Христос вече можете да се лъжете само разбоиниците дето сте в кабинета. Никои друг не ви се връзва вече на лъжите. От затвора не трябва да излизате.

    19:02 24.11.2025

  • 21 баба калина

    13 0 Отговор
    демек
    лапането от Санирането става постоянна политика, осигурени са 2.5 млрд. лв. до бая чекмеджета

    19:06 24.11.2025

  • 22 Пенчо

    7 0 Отговор
    Сигурни пари за крадене! Да живее герб!

    19:14 24.11.2025

  • 23 Емигрант

    9 1 Отговор
    Санирането е един от начините да се откраднат 2 милиарда лева, а с 500 милиона да се санират няколко сгради ! Шумкарската "унука" Л.Павлова стана водеща милионерка от санирането не, че не е полезно са хората този енергийноспестяващ метод, но е ефикасен само когато се извършва качествено и с висококачествени материали и майстори, а не когато духне силен вятър и пада санировката !?

    19:14 24.11.2025

  • 24 Кравар

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това":

    Ще издоим още 2.7 милиарда от оФцете в България.

    19:27 24.11.2025

  • 25 Никой

    8 0 Отговор
    Корупцията постепенно стана начин на обществена комуникация .

    19:30 24.11.2025

  • 26 Хамзис

    5 0 Отговор
    Още по-голяма кражба за НН работниците.

    19:38 24.11.2025

  • 27 ежко

    7 0 Отговор
    Поредната кражба на която викат "политика"!С чужди пари-помен прави! 2,5, милиарда?За какво?Ефект нулив, но половината пари-откраднати!При условие,че теглим заеми?!?Абсурна работа!

    19:38 24.11.2025

  • 28 Попето

    6 0 Отговор
    Крайно несправедливо е разходването на средства от държавния бюджет, които са на всички данъкоплатци, за саниране на само1000 блока. Освен това, мисля, че е незаконно с държавни пари да се ремонтират частни имоти. А увеличиха ли данъчните оценки на санираните апартаменти,че поне част от вложените пари да се върнат обратно в общинските бюджети?

    19:40 24.11.2025

  • 29 кочо чистеменски

    6 0 Отговор
    Санирането става постоянна ддойна крава на престъпното бандитско мутренско корупционно мародерско герберодепесарско бесапарскои чалгарско управление .

    19:50 24.11.2025

  • 30 к палачинки

    6 0 Отговор
    Селска пръчка ,кога ще санирате моята къща бе извретеняци такива .Санирате ,на уйкина ,айкина на мама тати батко вуйва уйко и шурабаджанащина проклете да сте долни комуняги, гаспод да ви накаже .

    20:00 24.11.2025

  • 32 Крадлива мафиотка

    2 0 Отговор
    Вие сте лъжци

    21:41 24.11.2025

  • 33 време е да изхвърлим боклука

    1 0 Отговор
    Поредната схема за кражба на държавни пари!

    22:52 24.11.2025

