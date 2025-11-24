Дора Янкова: Санирането става постоянна политика, осигурени са 2.5 млрд. лв. до 2029 г.

Политиката за енергийна ефективност и саниране на жилищния сграден фонд става постоянен приоритет на държавата, като за целта са осигурени 2.5 млрд. лв. до 2029 г. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. Тя увери, че всички 1048 одобрени блока по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат финансирани, а разходите на гражданите за технически паспорти ще бъдат възстановени.
„Цялата програма с ДДС, което ще се плаща от българската държава, за ПВУ е 1 милиард и 200 милиона лева. Правителството има решение за 2 милиарда и 500 милиона лева да бъдат определени и отделени за тази програма до 29-та година“, коментира Дора Янкова.
Един от основните проблеми пред сдруженията на собствениците е свързан със срока на годност на техническите паспорти, за които домакинствата вече са платили. Дора Янкова увери, че няма опасност тези документи да изтекат и да се наложи повторно заплащане.
„Всичко, което сега е одобрено в рамките на тези 1048 блока, техническите паспорти, обследването и енергийният одит, който е за сметка на сдружението на собствениците, е предвидено в плана да им бъде платено. Те няма да загубят давност, тъй като в момента сме все още във времето, в което паспортите им по Закона за енергийна ефективност има давност“, категорична е Димова.
Въпреки огромния интерес и осигурените средства, реализацията на програмата среща и трудности. Някои общини са обявили обществени поръчки с нереалистично ниски цени, което води до липса на интерес от строителните фирми.
„Имаме такава сграда със 160 лева на квадратен метър, три пъти са играли на търг в Карлово, имаме подобна и в Шумен. Никой не се явява, защото референтната стойност сега е 250 лева без ДДС“, споделя зам.-министърът на регионалното развитие
Зам.-министър Янкова подчерта, че санирането ще продължи да бъде основна политика не само в България, но и в целия Европейски съюз, като целта е до 2050 г. да бъдат обновени 60% от сградния фонд. В момента се подготвя и мярка за обновяване на еднофамилни къщи, която ще се управлява от Министерството на енергетиката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #8, #17
18:44 24.11.2025
2 Правилно
18:45 24.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лапането и схемите за източване
18:46 24.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ей скъперник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Съдружника ти как е?
18:47 24.11.2025
7 Кариера
18:47 24.11.2025
8 Правих сметка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това, което съм направил с висококачествени материали и работници в моя апартамент е три пъти по-евтино от същата услуга на герб. Тоест най-малко 66% от парите се усвояват по партийните каси и от наши хора.
18:47 24.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Цвете
18:50 24.11.2025
11 ООрана държава
18:53 24.11.2025
12 Санирането не е инвестиция
18:54 24.11.2025
13 Това
Коментиран от #24
18:55 24.11.2025
14 Данко Харсъзина
18:56 24.11.2025
15 Загробени пари
18:57 24.11.2025
16 Данко Харсъзина
18:58 24.11.2025
17 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-точно там където трудно се лови далаверата, още повече, че бригада Вагнер ще ремонтира.
Коментиран от #20, #31
18:58 24.11.2025
18 ФЕЙК
19:00 24.11.2025
19 жлдгжцс
19:02 24.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 баба калина
лапането от Санирането става постоянна политика, осигурени са 2.5 млрд. лв. до бая чекмеджета
19:06 24.11.2025
22 Пенчо
19:14 24.11.2025
23 Емигрант
19:14 24.11.2025
24 Кравар
До коментар #13 от "Това":Ще издоим още 2.7 милиарда от оФцете в България.
19:27 24.11.2025
25 Никой
19:30 24.11.2025
26 Хамзис
19:38 24.11.2025
27 ежко
19:38 24.11.2025
28 Попето
19:40 24.11.2025
29 кочо чистеменски
19:50 24.11.2025
30 к палачинки
20:00 24.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Крадлива мафиотка
21:41 24.11.2025
33 време е да изхвърлим боклука
22:52 24.11.2025