Заради строеж: Жители на столичния квартал "Слатина" недоволстват

12 Ноември, 2025 08:22 1 058 10

  • слатина-
  • блок-
  • улица-
  • движение

Недоволните жители на столичния квартал влязоха в остър спор с кмета на района Георги Илиев

Заради строеж: Жители на столичния квартал "Слатина" недоволстват - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал "Слатина" недоволстват, че ще бъдат лишени от междублоковото си пространство заради строеж.

В същото време в квартала започват подготвителни дейности за изграждане на улици по проект за подобряване на пътната инфраструктура, предаде БНТ.

"Проектът, който е приет без да бъдем уведомени, нито е съгласувано с нас, нито е обсъждано, правото ни беше отнето, защото никъде не беше упоменато това инвестиционно намерение, и на 30-ти дойдоха и започнаха да маркират".

"Това е абсурд и парадокс. Аз не знам дали сте виждали блок от трите страни да е обграден от улица. Откъдето и да излезем ние ще бъдем на улицата".

Недоволните жители на столичния квартал влязоха в остър спор с кмета на района Георги Илиев.


България
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 11 Отговор
    шопо освен да мьрмори друго може ли

    08:31 12.11.2025

  • 2 Гост

    8 2 Отговор
    За какво са им м/д блокиви пространства и градинки? Я веднага един блок да вдигнат.

    08:32 12.11.2025

  • 3 Кмета

    8 8 Отговор
    Частен имот от който са се възползвали 30 години.. сега се сетили че НЕ ИМ ИЗНАСЯЛО..

    08:36 12.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бастардо

    7 1 Отговор
    На бас че ще има строеж.

    08:50 12.11.2025

  • 6 ХПХ

    6 1 Отговор
    Навсякъде мръсотия и разрушения, къде е кмета. Уж обикалял пеша по улиците. Няма контрол. Контейнерите пълни с хартии от магазини и заведения.

    08:54 12.11.2025

  • 7 Аз не знам... - е-а ти аргумента!

    4 4 Отговор
    Слатина беше село. Мястото, което се обсъжда, беше нивата зад реката. Пасяха крави, доеше се мляко. Сред тази пасторална картина се появи панелен блок. След като градът се разрасна жителите на блока се чувстваха привелигировани, че до тях още съществува парче от нивата зад реката. За да си паркират колите в нивата. Привелигировани, защото други нямаха за ползване нива.

    Е, сега собственикът на нивата пожела и той да има блок. Нищо по-различно от естественото развитие за този квартал. Няма да се размине. Но някой ще изхаби обществената енергия. Най вече на тези, които не били знаели каквото там обявяват, че не знаят..

    Коментиран от #10

    08:54 12.11.2025

  • 8 Мирянин

    4 0 Отговор
    Слатина е една пепейскодебъсарска кочина, едно мръсно циганизирано гето, а беше нормален панелен квартал. Вчера го видях с очите си, понеже беше празник на Св. Мина, така се казва църквата в квартала. То дълги години се водеше параклис, който се рушеше. Добре, че Цоло Вутов даде пари да се ремонтира и направи по-достъпно, понеже смукачите могат само да боядисват пейки в зелено и лилаво! Явно няма вече слатинци, които да изринат тая некадърна секта!

    09:27 12.11.2025

  • 9 УдоМача

    2 0 Отговор
    Горките гетоманчета!! :(

    09:36 12.11.2025

  • 10 Мирянин

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аз не знам... - е-а ти аргумента!":

    Ако така го гледаме софийското разрастване, преди около 90 години София е свършвала на днешната улица Черковна, оттам нататък ниви и ливади, пък днес имаме Гео Милев, Редута и Слатина - жилищни квартали. Знам, че жълтопаветието е нещо средно между ментално отклонение и тежка комплексарщина, та се отнасям към коментарчето леко снизходително от човещинка. В Слатина имаше къщи, които бяха съборени, за да се построят блокове за Кремиковци и сега там селяндурите смениха селяните, но тепърва идват мигрантите.....

    09:55 12.11.2025

