Заради строеж: Жители на столичния квартал "Слатина" недоволстват

Жители на столичния квартал "Слатина" недоволстват, че ще бъдат лишени от междублоковото си пространство заради строеж.
В същото време в квартала започват подготвителни дейности за изграждане на улици по проект за подобряване на пътната инфраструктура, предаде БНТ.
"Проектът, който е приет без да бъдем уведомени, нито е съгласувано с нас, нито е обсъждано, правото ни беше отнето, защото никъде не беше упоменато това инвестиционно намерение, и на 30-ти дойдоха и започнаха да маркират".
"Това е абсурд и парадокс. Аз не знам дали сте виждали блок от трите страни да е обграден от улица. Откъдето и да излезем ние ще бъдем на улицата".
Недоволните жители на столичния квартал влязоха в остър спор с кмета на района Георги Илиев.
1 1488
08:31 12.11.2025
2 Гост
08:32 12.11.2025
3 Кмета
08:36 12.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бастардо
08:50 12.11.2025
6 ХПХ
08:54 12.11.2025
7 Аз не знам... - е-а ти аргумента!
Е, сега собственикът на нивата пожела и той да има блок. Нищо по-различно от естественото развитие за този квартал. Няма да се размине. Но някой ще изхаби обществената енергия. Най вече на тези, които не били знаели каквото там обявяват, че не знаят..
Коментиран от #10
08:54 12.11.2025
8 Мирянин
09:27 12.11.2025
9 УдоМача
09:36 12.11.2025
10 Мирянин
До коментар #7 от "Аз не знам... - е-а ти аргумента!":Ако така го гледаме софийското разрастване, преди около 90 години София е свършвала на днешната улица Черковна, оттам нататък ниви и ливади, пък днес имаме Гео Милев, Редута и Слатина - жилищни квартали. Знам, че жълтопаветието е нещо средно между ментално отклонение и тежка комплексарщина, та се отнасям към коментарчето леко снизходително от човещинка. В Слатина имаше къщи, които бяха съборени, за да се построят блокове за Кремиковци и сега там селяндурите смениха селяните, но тепърва идват мигрантите.....
09:55 12.11.2025